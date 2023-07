POSTA! – CARO DAGO, GRANDINE IN VENETO, CHICCHI COME PALLINE DA TENNIS. EH, CERTO, DOPO “CARONTE” ARRIVA “WIMBLEDON”! – PATRICK ZAKI ADESSO CE LA FARÀ FINALMENTE A IMPARARE L’ITALIANO, PRIMA DI GETTARSI TRA LE BRACCIA DELLA SCHLEIN E SCENDERE IN POLITICA? – MOLTEPLICI IRREGOLARITA' NEI RISTORANTI, CIBI MAL CONSERVATI. È SICURAMENTE CAUSA DELLA MANCANZA DI PERSONALE, CHE NON VUOLE LAVORARE 14 ORE AL GIORNO PER QUATTRO SPICCIOLI

Caro Dago, mi fa davvero piacere che Patrick Zaki sia stato liberato. Non posso non notare che si è anche laureato a Bologna senza aver sostenuto un solo esame e senza saper parlare la lingua italiana.

Caro Dago, Elly Schlein: “La grazia a Patrick Zaki è una bella notizia. Continueremo a lottare anche per le altre persone ingiustamente imprigionate". È quello che sperano tutti i pensionati italiani con la minima!

ripescando nelle brume della tua memoria giovanile quando leggevi in originale il Libretto Rosso di nonno Mao Tze scritto in Mandarino classico. sai bene che l'ideogramma del "rumore o confusione" si simboleggia come "quattro donne che parlano in contemporanea tra loro". Il tuo articolo che ci notizia le dichiarazioni sul voto sulla maternità surrogarogata di Elly, De Micheli, Madia e Quartapelle materializzano visivamente l'ideogramma millenario in tema. Che dici, si offenderanno?

Ma come sono bravi i nostri pseudo politici a fare i generosi con i nostri soldi! FORNITI trattori di ultima generazione.... FORNITI equivale A VENDUTI o REGALATI?

Oltre a milioni di dollari al despota Al Sisi per liberare una persona che nulla ha a che fare con noi se non studiare a Bologna senza peraltro conoscere una parola di italiano.

È stata fatta anche l'ipotesi che possa essere candidato dal PD al Parlamento Europeo... Più imbecilli di così... Viene davvero voglia di emigrare da un paese gestito da simili individui.

Malan, Borghi e Rizzo dicono che con 43 gradi Celtius non fa caldo. Allora, consiglio a loro e ai negazionisti del caldo di infilarsi in un bel forno a 180 gradi, la temperatura che serve per fare le torte. Sicuramente, là dentro sentiranno un po' di tepore, neanche caldo. Staranno benissimo. Loro.

Caro Dago vedo che non perdi occasione per dare addosso quotidianamente alla Nostra Presidente del Consiglio. Lavora in condizioni difficili ed è da elogiare per quanto fatto e per l'impegno di qualcuno che almeno" prova" a riaffermare la nazione Italia all'estero!!

Caro Dago, grazie al lavoro dei governi precedenti Zaki ha ottenuto la grazia dal presidente egiziano. Peccato che il merito se lo prenda il governo Meloni...

Caro Dago se ho capito bene la linea di "comprensione" verso Qatar e Marocco era quella ufficiale della UE quindi i parlamentari europei incriminati erano politicamente allineati. Le borse piene di soldi liquidi le dobbiamo considerare tangente "esterna"?

Harry e Meghan la prossima volta che dovranno andare da qualche parte faranno l'autostop con lo zaino sperando che qualche VIP di passaggio li raccatti?

Dagosapiens, Patrick Zaki adesso ce la farà finalmente a imparare l’italiano, prima di entrare tra le braccia della Schlein e mettersi in politica?

molteplici irregolarita' nei ristoranti, cibi mal conservati. E' sicuramente causa della mancanza di personale, che non vuole lavorare 14 ore al giorno per quattro spiccioli.

Caro Dago, da Biden disponibilità al cardinale Zuppi su iniziative umanitarie. Siccome "Sleepy Joe" è un incapace totale e finora in Ucraina ha fallito su tutta la linea, spera nel soccorso del Vaticano per poter avere qualcosa da mostrare?

Dagosapiens, dunque, questo “playboy” (pater dixit) del caso La Russa: si legge In Linkedin che ci mette sei anni per laurearsi, nel 2022, e pochi mesi dopo vive già, con qualche spicciolo in tasca, nel jet-set tra Londra e Parigi. Un fenomeno.

E’ pure membro dell'esclusiva "Onda community: An inspiring group of globetrotting bon vivants, entrepreneurs, enthusiasts and creators that live life to the full”, che il giovanotto dice di amare perché è una “comunità globale che si riunisce sotto un insieme di valori condivisi, per amplificare il nostro impatto sul mondo, promuovere connessioni significative e contribuire al bene superiore” (Laurea in Scienze della comunicazione, of course). Esticazzi!

Caro Dago, grandine in Veneto, chicchi come palline da tennis. Eh, certo, dopo "Caronte" arriva "Wimbledon"!

Caro Dago, da Miss Italia no a transgender. Ben fatto! Luxuria: "Assurdo, dopo transizione si è donne a tutti gli effetti". Bugia: il Dna resta quello maschile. Lasciamo alle donne le cose delle donne. Non possono esseri i maschi a volersi imporre, magari atteaverso strani trucchi, anche nei settori loro riservati. Si faccia una nuova categoria. Anzi, mi pare che già ci sia...

