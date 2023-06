POSTA! – CARO DAGO, LITTIZZETTO A MEDIASET, NELLA CASA DEL NEMICO, MA SI SA IL PROFUMO DEI SOLDI, ANNULLA QUALSIASI INIMICIZIA – CHE POLLA! ELLY SCHLEIN SI È FATTA ATTIRARE IN PIAZZA DA GIUSEPPE CONTE, E POI BEPPE GRILLO CON UN GANCIO SINISTRO ("BRIGATE DI CITTADINANZA" E "PASSAMONTAGNA") LE HA ROTTO IL NASO! – PER UNA VOLTA CHE GRILLO ERA LUCIDO, È STATO AZZANNATO DAI GIORNALONI...

Riceviamo e pubblichiamo:

beppe grillo posta una foto con il passamontagna

Lettera 1

Caro Dago: se il pensionato, che è stato multato per aver tappato una buca, avesse indossato un passamontagna non sarebbe stato riconosciuto e l'avrebbe fatta franca.

Valter Coazze

Lettera 2

Dago,

i romagnoli vanno aiutati con il bancomat dello stato, ci mancherebbe. Ma poi, lo stato deve rivalersi economicamente su chi non ha fatto gli interventi per mettere in sicurezza il territorio, senza se e senza ma. Troppo comodo fare gli illuminati politicamente, tanto paga pantalone le altrui inefficienze.

MP

Lettera 3

Buongiorno, la Meloni è in Francia per sostenere la candidatura di Roma all'Expo 2030. Ed È fiduciosa sull'assegnazione perché ha dichiarato "mancano ancora 7 anni ma noi abbiamo già terminato un padiglione: quello dedicato cinghiali"

Marco Funari

cinghiali a passeggio a montespaccato roma

Lettera 4

Caro Dago, Svizzera, al referendum vince il sì: "Zero carbone entro il 2050". Ormai nel Vecchio Continente si fa a gara per chi è più stupido. Saremo una piccola oasi di idioti circondati dagli altri che inquinano come pazzi!

Spartaco

Lettera 5

Caro Dago, Stoltenberg e Scholz: "La Nato non sarà parte del conflitto". La pietra tombale per Zelensky: "Abbiamo scherzato, vedi di arrangiarti...".

F.T.

Lettera 6

Caro Dago, sabato, parlando in piazza, Beppe Grillo ha messo assieme "brigate di cittadinanza" , "passamontagna" e "lavoretti", cose che a tutti hanno fatto tornare alla mente gli anni di piombo. Cosa c'entrano i marciapiedi ("sistemate i marciapiedi...")? Mah, forse è il luogo dove l'Elevato ha battuto la testa...

MYRTA MERLINO - GAD LERNER - MARCO FERRANTE - BARBARA DURSO - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI

Furio Panetta

Lettera 7

Caro Dago,

è ufficiale: Myrta Merlino lascia "L'aria che tira" per approdare a nuovi lidi. La rete ha comunicato che verrà sostituita da David Parenzo. Non capisco: se mandassero in onda il monoscopio avrebbero più spettatori e gli costerebbe meno...

Mario Orlando

Lettera 8

Caro Dago, Trooping the colour.

Animalisti a stantuffo: ora si, ora no. A noi hanno triturato la minchia in difesa degli orsi assassini del Trentino e tutti zitti se in Inghilterra usano le pelli degli orsi per creare quei pentoloni neri che "ornano" le teste delle locali guardie di palazzo e da sfilata.

Cincinnato 1945

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA

Lettera 9

Caro Dago, che polla! Elly Schlein si è fatta attirare in piazza da Giuseppe Conte, e poi Beppe Grillo con un gancio sinistro - "brigate di cittadinanza" e "passamontagna" - le ha rotto il naso!

Lucio Breve

Lettera 10

Caro Dago, un membro della Direzione PD (tale Cristallo) ha baciato platealmente in pubblico la mano di Conte! Tutto bene in casa PD?

FB

Lettera 11

Caro Dago, ai tanti italiani che votavano o hanno votato per Berlusconi, spiace che Silvio non ci sia più. Ad altri, che non l'hanno mai votato, sembra dispiacere ancora di più: perché non riescono a trovare un altro modo per rompere i coglioni!

Fritz

paloma elsesser 9

Lettera 12

Caro Dago,

Mentre medici e nutrizionisti ci seppelliscono con valanghe di consigli sui pericoli del sovrappeso ,fondati su basi scientifiche ben solide,il vento della cosiddetta "moda inclusiva" ( ormai la parola "inclusivo" e' diventata portatrice sana delle peggiori scemenze) frignano e vogliono convincerci che masse di lardo strabordanti e panettoni di cellulite vanno definiti "curvy" e fanno tanto "diversamente bello",quasi come un colpo apoplettico dovuto ai 70 chili in piu' che devono reggere per fare chic diverso.

E ancora imperano le anoressiche dallo sguardo cupo che camminano come se avessero le gambe ingessate ,paludate in mongolfiere o avvolte in stecche di ombrello recuperate in una discarica (per salvare il pianeta).

Altra moda?

Giovanna Maldasia

paloma elsesser 8

Lettera 13

Caro Dago, "Kiev nella Nato? Deve rispettare gli stessi standard degli altri". Ci siamo. In vista della partenza della capagna per le Presidenziali 2024 (ottobre-novembre di quest'anno), Joe Biden si sta commutando in modalità Afghanistan... Auguri a Zelensky!

Mario Canale

Lettera 14

Caro Dago,

Fausto Bertinotti: “L’abrogazione dell’abuso d’ufficio? Sacrosanta, si ascoltino i sindaci. La stretta sulle intercettazioni? Il giornalismo non può diventare la longa manus delle procure. Meloni fascista? Non scherziamo, la premier è afascista”. Silvio ha già trovato un nuovo corpo!

Gripp

Lettera 15

Caro Dago,

FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Littizzetto a Mediaset, nella casa del nemico, ma si sa il profumo dei soldi, annulla qualsiasi inimicizia.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

Dago financial broker,

la non reazione dei mercati dopo le dimissioni dell' Annuziata, l'invarianza di oggi alle ore 12.12 dell' indice MIB dopo l' addio di Insinna all' Eredità, da oggi siamo in atttesa delle temute reazioni sui titoli e derivati che ci saranno sulle piazze finanziarie H24 ex post la segreteria del PD verso le ore 17.00. Beato chi non ci ave tempo e soldi impegnati in queste insonni e globali piazze, meglio quella comica di Grillo e soci

saluti - peprig

luciana littizzetto ultima puntata che tempo che fa 4

Lettera 17

Caro Dago, che fine ha fatto Kyrylo Budanov? Secondo i social russi, il numero uno dei servizi segreti ucraini sarenbe in fin di vita in seguito ad un attacco missilistico. I vertici di Kiev in tre settimane hanno già smentito quattro volte la sua morte, sta bene. Peggio la toppa del buco. Così tutti saranno autorizzati a pensare che abbia fatto "Ciao ciao" a Zelensky e ai suoi deliri di vittoria. Contenti loro...

P.T.

Lettera 18

Non conforme Roberto,

silvio berlusconi vladimir putin

capisco che è difficile, oggi, apprezzare il "De amicitia" ed i legami virili, così come so di attirarmi qualche anatema, eppure affermo alto e forte che tra Berlusconi e Putin fu vera, sincera, profonda simpatia, divenuta forte amicizia.

Del resto, sono tra i pochi italiani, che, oltre a frequentare per anni Berlusconi, ha avuto modo di conoscere Vladimir Putin.

Insomma, sono persona informata del fatto o, secondo i rancorosi, del misfatto.

Giancarlo Lehner

Lettera 19

Caro Dago, Russia, nuovo processo a Navalny per estremismo: rischia 30 anni di carcere. Ma i russi credono d'essere la Procura di New York contro Trump?

Ice Nine

BERLUSCONI E PUTIN - NOSTALGIA E CANAGLIA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Lettera 20

Dago colendissimo,

per una volta che Grillo era sobrio, è stato azzannato da media e giornaloni assortiti. In questi ultimi anni sono stati diversi gli episodi di pensionati, che dopo noiose sollecitazioni alle amministrazioni comunali, sono intervenuti in proprio a sistemare buche, aiuole, alberi, etc. Sappiamo che i mandarini comunali – che non intendono risolvere neppure piccoli problemi – si indignano per la supplenza e reagiscono a suon di multe. Questi sono i veri casi di abuso di ufficio (avvertite Nordio).

Povero Grillo. Si è autodistrutto con camionate di scempiaggini… e adesso che gli venuta una cosa di buon senso è stato sotterrato. Requiescat in pace!

SILVIO BERLUSCONI VLADIMIR PUTIN - MEME BY CARLI PUTIN BERLUSCONI putin berlusconi vignetta di ellekappa su Silvio Berlusconi putiniano

Saluto da Stregatto