Caro Dago, game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Avrà usato la vecchia scusa di uscire per comperare le sigarette?

Caro Dago,

Di solito quando ci si sposa la formula è: vi dichiaro marito e moglie, finché morte non vi separi. Nel caso dei Ferragnez, diventa: vi dichiaro marito e moglie finché la presunta beneficenza non vi separi.

Caro Dago, cellulari, Valditara: "Stop all'uso ad elementari e medie anche per studiare". Saggia decisione. E poi alcuni studenti li hanno già sostituiti con pistole ad aria compressa e sassi...

Aequo Dago,

mi stavo chiedendo a quanto ammonterà l’assegno divorzile che Chiara Ferragni dovrà dare al suo “nullatenente” ex (anzi, “ez”)

Caro Dago, Joe Biden sta prendendo in considerazione un ordine esecutivo contro l'immigrazione illegale al confine con il Messico. Che furbata! Vuole fare il Donald Trump in vista delle elezioni? Gli elettori sceglieranno comunque l'«originale»...

Caro Dago

l'art. 2247 del codice civile dà la esatta definizione del matrimonio Ferragnez: con il contratto di società (il "matrimonio") due o più persone (i "Ferragnez") conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Dagosapiens, corrispondenza d’amorosi sensi tra Putin e la studentessa Ilaria Cecchini; lei sostiene che la Russia è un paese libero, ma se le chiedi cosa pensa del caso Navalny preferisce non rispondere.

Caro Dago, Fed: "Rischi da un taglio troppo rapido dei tassi di interesse". Per chi? Per le banche?

A Dagospia.

Purtroppo quello che dice Medvedev (in russo “medved” significa “orso”) è storicamente vero. Odessa è una città russa fin dall’inizio della sua storia di più di 200 anni. Ma è anche verità storica che fu popolata inizialmente con cittadini sia di origine russa sia di origine ucraina. Oggi la popolazione è prevalentemente ucraina anche se tutti parlano russo, come sempre.

Il sentimento dei cittadini è contrastato e anche membri della stessa famiglia hanno un approccio diverso nel valutare questa guerra. Molti si schierano con i russi, senza esplicitare apertamente per paura di rappresaglie. Ma veramente c’è molta confusione nei sentimenti delle persone. Nel cuore delle persone questa è una guerra civile dove si è costretti a essere di parte anche a malincuore, perché si capiscono anche le ragioni degli altri, senza condividerle.

Caro Dago,

solo Lugano Bella riesce ad aver torto anche quando ha ragione! Una signora aggredisce verbalmente la segretaria del PD urlandole di non aver mai lavorato in vita sua. La signora, invece, ci fa sapere che per € 500 al mese faceva la donna di pulizie. Giustamente Schlein ribatte che è una vergogna prendere quei pochi soldi (un pezzo poi sarà stato in nero?), ma che fa? Mentre lo dice la segretaria abbassa lo sguardo e si mette a sbucciare un arancio!

Insomma la signora sbotta e Lugano bella si mostra prima in soggezione e poi incurante! Insomma che dire dopo l'esperto dei colori, alla Elly serve un corso di buone maniere o anche solo semplicemente come si sta al mondo!

Saluti alla prossemica,

P.S. Ora aspetto la foto di rito dei Ferragnez che negano il tuo scoop. Tanto sul tuo disgraziato sito funziona così, no? Tu lanci la notizia e la coppia scoppiata finge di niente, per poi trovarsi in tribunale. Comunque lui siete sicuri stia bene? A Miami c'è uno dei più importanti centri USA per i tumori pancreatici...

Caro Dago, Sardegna, una pensionata contesta Elly Schlein: "Vada a lavorare come ho lavorato io per 25 anni in una impresa di pulizia, per 500 euro al mese". Ok. Però le dia almeno il tempo di farsi approvare il salario minimo...

Caro Dago, due anni fa Biden definì Putin "Un macellaio". Visto che la spiritosaggine gli ha portato tanta fortuna - come dimostrano i brillanti risultati della coalizione "50 contro uno" in Ucraina - ieri ha pensato bene di rincarare la dose definendo il presidente russo "Un figlio di putt*na, pazzo bastardo". Il triste declino di un Commander in Chief ridicolo e patetico.

Caro Dago, vedrà la luce prima il Ponte sullo Stretto o la sentenza su Salvini per il caso Open Arms? Per carità, tutto è legittimo anche una denuncia per reato preventivo. Premesso che sul leader della Lega si può dire peste e corna, è possibile però che gli zelanti partiti che si recano in pellegrinaggio dalla Magistratura per chiederle di intercedere per loro, in un sussulto di onestà intellettuale non si domandino mai il perché un cittadino - si chiami Salvini, Rossi, Bianchi - non abbia ancora diritto dopo quasi cinque anni di sapere tramite sentenza se sia colpevole o no?

Caro Dago,

qualcuno dica a Putin che, pur essendo i russi più di 140 milioni, a questo ritmo rischia di rimanere da solo. Ne ammazza infatti uno al giorno, in prigione o “suicida”. A questi vanno sommati i morti in guerra, i quali, stimati per difetto a 150 mila in due anni, fanno la media di 200 giornalieri.

Caro Dago

Fedez, ora farà il nullatenente da qualche altra parte.

Caro Dago, la fine dei Ferragnez. Chiara sostituirà il marito con un tatuaggio?

Caro Dago,

Fine dei Ferragnez, chi lo avrebbe mai detto! Era così spontaneo e genuino il loro amore... Si attende hit di Fedez sulla rottura e tutorial della Ferragni sulla donna indipendente, madre single, che ce la faida sola in questo mondo duro e complesso.

Un caro saluto,

Caro Dago, Joe Biden ha definito Vladimir Putin "Figlio di puttana"? Anche gli Usa hanno il loro Vincenzo De Luca: piccole "macchiette" si espandono...

Caro Dago, nel primo post su Instagram dopo che Fedez se ne è andato di casa, Chiara Ferragni più che in palestra sembra in un centro di riabilitazione ortopedica. Prima di andarsene non l'avrà mica picchiata?

Caro Dago, non è la fine di un matrimonio ma la fine di una società economica con figli.

Caro Dago, ora che la "favola" dei Ferragnez è finita, chissà se i milioni di idioti che li seguono su Instagram capiranno che sui social è tutto finto?

