POSTA! – CARO DAGO, NON SONO D’ACCORDO CON QUESTO LUTTO NAZIONALE. OLTRETUTTO LA BANDIERA A MEZZ’ASTA NON SI ADDICE A SILVIO – ELLY SCHLEIN VESTITA DI NERO AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI. FINALMENTE L'ARMOCROMISTA HA AZZECCATO IL COLORE GIUSTO – A GUARDARE COME IN 48 ORE È STATO ORGANIZZATO IL FUNERALE CON SICUREZZA, MAXI SCHERMI, INVITATI DA MEZZO MONDO, L'OPERAZIONE “LONDON BRIDGE IS DOWN” DELLA REGINA ELISABETTA JE FA UN BAFFO!

Caro Dago, Filippo Ceccarelli: "Senza Berlusconi non ci sarebbe stato Renzi, non ci sarebbe stato Grillo, non ci sarebbero Salvini, né Meloni. Senza Berlusconi non ci sarebbero stati, sia pure sagomati alla rovescia, né Prodi, né Monti, né Letta e in qualche misura nemmeno Mattarella e Draghi. Senza Berlusconi, molto probabilmente, non ci sarebbe stato Trump". A sua volta Berlusconi c'è stato grazie a Occhetto e a D'Alema, grazie ai giornali del gruppo Espresso-Repubblica, all'editore De Benedetti e a tutti i giornalisti che vi lavoravano...

Lettera 2

Caro Dago

polemiche sui funerali di Silvio Berlusconi. Eppure in tanti non vedevano l’ora di andarci.

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Caro Dago,

Tra 100 anni, nel bene e nel male, si continuerà a parlare di Berlusconi. Dei suoi detrattori, chi ne parlerà?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 4

Caro Dago,

migranti: rotta libica, rotta turca... Firenze è piena di peruviani, ovviamente "fuggiti dalla guerra" (quale non si sa). Per arrivare da noi avranno fatto a nuoto la rotta canale di Panama/Atlantico/Gibilterra o avranno preferito - magari con qualche barchino - la Pacifico/Mar Rosso/canale di Suez?

Cincinnato 1945

Lettera 5

Ciao Dago!

Da fan di Hendrix voglio dire che la storia della bara è una sòla: tutti associano Gigio Hendrix alla Fender Stratocaster, storicamente fatta con corpo in ontano (talvolta frassino, ma non usato da Hendrix) con manico e tastiera in acero (talvolta la tastiera in palissandro, raramente usata da Hendrix).

Il mogano - e di certo non quello dell’Honduras - si usa con le chitarre Gibson, che Hendrix usava solo per alcune canzoni, e solo quando ne aveva una dietro, tipo nell’ultimo periodo prima che morisse, quando aveva una produzione abbastanza grossa da permettergli di usare più strumenti.

Via, va che bella specificazione iper precisa scacciafighe impubblicabile!

Fra

Lettera 6

Caro Dago, per Rosy Bindi il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi «È inopportuno». Non si preoccupi. Quando sarà lei a passare a miglior vita - perché tutti meritano una vita migliore - a nessuno verrà in mente di replicare...

John Doe Junior

Lettera 7

Caro Dago, i sinceri "democratici" che almeno tre volte al giorno impartiscono lezioni di tolleranza, accoglienza, buonismo, anche in occasione della morte di Berlusconi hanno mostrato la loro vera natura di razzismo, suprematismo ma, soprattutto, di vera cattiveria che si annida nel loro corpo.

Vivere così non fa bene ricordate...

FB

Lettera 8

Caro Dago,

primi malumori sul Governo per lo sport.

Cosa ha fatto fino ad oggi il ministro Abodi?

- 7 norme per il Credito sportivo, banca che ha presieduto sino alla nomina governativa (cosa mai successa nella storia), ma soprattutto, si è apparecchiato il futuro, sia mai...;

- allargamento delle poltrone nel CdA di Sport e Salute (da 3 a 5, con lo sdoppiamento delle cariche di presidente e a..d.);

- modifica alla legge sui mandati dei presidenti delle federazioni che potranno governare anche a vita (vedi Aracu, 30 anni....);

- modifica delle norme sulla giustizia sportiva, con una chiara lesione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

E Malagò?

Zitto, a lui interessa solo l'Olimpiade, ma nel frattempo ha distrutto il CONI.

Paolo

Lettera 9

Non sono d’accordo con questo lutto nazionale. Oltretutto la bandiera a mezz’asta non si addice a Silvio.

Karl M.

Lettera 10

Caro Dago,

Finalmente, dopo un silenzio quasi inquietante, una notizia strabiliante da Montecito! Harry & Megan hanno regalato al piccolo Archie nientepopodimeno che una bici "neutral gender", cioe' color rosa e turchese ,perché possa essere poi riutilizzata per la sorellina (risparmiano sulle biciclette per poter pagare la stanza nell'hotel a cinque stelle dove Harry si ritira "per pensare"?) e, come se non fossero stati già abbastanza originali (!!!),la bici ha due ruotine laterali (adesso si chiamano "stabilizzatori") per facilitarne l'uso al piccolo principiante... un regalo strombazzato come innovativo, infatti e' esattamente come la bici sulla quale imparo' a pedalare mia mamma quasi cento anni fa!

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago, Usa, Trump si dichiara non colpevole di tutte le 37 accuse: "La mia incriminazione è un malvagio abuso di potere". Il Navalny di Biden!

Pikappa

Lettera 12

Gentile Dago, certo che ricordare Silvio Berlusconi con le bandiere a mezz'asta non sarebbe proprio la sua.

pballa

Lettera 13

Caro Dago,

Conte ha deciso di non partecipare al funerale di Silvio Berlusconi, "per una questione di coerenza e rispetto nei confronti dei valori e della storia politica del Movimento".

Giusto, coerente con i valori fondati sull'odio.

Un caro saluto

Mary

Lettera 14

Caro Dago,

Elly Schlein vestita di nero al funerale di Silvio Berlusconi. Finalmente l'armocromista ha azzeccato il colore giusto.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 15

Caro Dago, monito Ue al Kosovo: "Pronte misure con effetto immediato. Nonostante i nostri ripetuti appelli, il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha finora fallito nell'intraprendere passi decisivi per ridurre le tensioni nel Nord del Kosovo". Attenti, eh! Se non si fa come dicono lorsignori è un momento trovarsi a nuotare nella melma. Non hanno gli occhi azzurri e i capelli biondi ma il piglio è quello...

Tas

Lettera 16

Caro Dago, funerali di Berlusconi. “Io non sono in lutto” scritto sulla maglietta. Ma era una signora o Travaglio con una parrucca bionda?

Spartaco

Lettera 17

Reverendissimo Dago,

a guardare come in 48 ore è stato organizzato funerale con transenne, invitati da mezzo mondo, sicurezza, maxischermi, telecamere e altrettanto ore e ore no stop di special televisivi con complessi servizi, montaggi, ospiti con anedotti, studi televisivi, loghi sovraimpressi, lettere, testimonianze di persone comuni ed eminentissimi..l'operazione "London Bridge is Down” della Regina Elisabetta II je fa un baffo!

Sempre Tuo Mullah

Lettera 18

Caro Dago, ai funerali di Berlusconi arriva una deficiente con scritto sulla maglia "Io non sono in lutto". Forse voleva tentare di impedire le esequie come è stato fatto con la presentazione del libro dalla ministra Roccella a Torino? La sinistra riesce sempre a farsi riconoscere!

Nino

