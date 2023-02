POSTA! – CARO DAGO, NON VEDO L'ORA CHE MATTEO MESSINA DENARO E I SUOI DISCEPOLI FACCIANO LO SCIOPERO DELLA FAME – IL LEGALE DI COSPITO: “VUOLE INTERROMPERE GLI INTEGRATORI”. E FA BENE. UN BLUFF CHE SERVE SOLO A FAR SPENDERE SOLDI INUTILMENTE – UNA COMITIVA PD VISITA IN CARCERE UN TERRORISTA IN 41 BIS: UN PARTITO “COSPITO ERGO SUM”? – CI STA CHE GIARRUSSO VADA NEL PD. LE CARCASSE ABBANDONATE RICHIAMANO LE IENE

Riceviamo e pubblichiamo:

EMMANUEL MACRON

Lettera 1

Caro Dago, Francia, sindacati: "2,8 milioni di partecipanti allo sciopero contro la riforma delle pensioni". O magari erano solo 2,8 milioni di persone che sperano che ad andare in pensione sia Macron...

La Lega dei Giusti

Lettera 2

Caro Dago, in attesa che l'evento che il mondo attende con ansia, la nomina del suo segretario, il PD ci delizia con i suoi spettacoli comici. Iniziando dai "giovani" dirigenti che dopo 6-7 legislature sulle spalle chiedono di rinnovare il partito, abbiamo poi una signora con multinazionalita', ricca, ambiziosa e spregiudicata, molto lontana dalle persone che vorrebbe rappresentare, a parte multigender, che prima si candida e poi si iscrive. Non poteva mancare il grillino pentito in cerca di fortuna come la Boldrini alla perenne ricerca di un partito che sappia apprezzarla, per finire con le critiche di Zingaretti che ha iniziato la distruzione del partito con la sua indiscussa incapacità...sicuramente le comiche continueranno!

FB

MATTEO MESSINA DENARO - IL CACCIATO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 3

Caro Dago,

non vedo l'ora che Matteo Messina Denaro e i suoi discepoli facciano lo sciopero della fame

Tonyborg

Lettera 4

Dagovski,

Ci sta che Giarrusso vada nel PD.

Le carcasse abbandonate richiamano Le Iene.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, Cospito, il legale: "Vuole interrompere gli integratori". E fa bene. Un bluff che serve solo a far spendere soldi inutilmente.

Cocit

Lettera 6

Caro Dago, conosci senz'altro quel rinomato allenatore che, quando la squadra vince, il merito è suo, mentre, quando perde, la colpa è solo dei giocatori fino al punto da esporli spesso al pubblico ludibrio. Così certa stampa e certa opposizione sul Governo Meloni: se una cosa va bene, il merito è del suo predecessore, cioè Draghi; se va male, è solo colpa della Ducetta.

Antonio Pochesci

alessandro gassmann ricky tognazzi

Lettera 7

Caro Dago, Alessandro Gassmann contro Giarrusso scarica il Pd: "Non vi voterò mai più". Bravo, così si potranno cominciare a guardare i suoi film!

Ugo Pinzani

Lettera 8

Caro Dago, una comitiva Pd visita in carcere un terrorista in 41 bis: un partito "Cospito ergo sum"?

Gripp

nicolò zaniolo meme

Lettera 9

Verissimo Bob,

Nicolò Zaniolo è un ragazzo dal carattere ferreo: si Spezia, ma non si piega.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Siamo davvero incontentabili!

Prima mandiamo in posti di potere gente che avrebbe difficoltà a fare (giusta) una fotocopia, e poi ci lamentiamo che fanno o dicono ca@@ate…

Ma dico io, che senso ha criticare Donzelli (o Durigon, o Del Mastro, o Lollobrigida, o Centimaio)?

Non si può cavar sangue dalle rape.

Giuseppe Tubi

Lettera 11

Caro Dago, per effetto della riforma Cartabia, un uomo di 28 anni è stato prosciolto dal tribunale di Lodi dall'accusa di sequestro di persona ai danni di una 24enne perché la vittima non aveva mai formalizzato un atto di querela. Grazie a Draghi primi a sbarcare su Marte!

Pop Cop

Dino Giarrusso in versione zaniolo

Lettera 12

Caro Dago, gli Usa preparano l'invio di missili a lungo raggio. Vogliono una "pace" ancora più larga?

Giacò

Lettera 13

Caro Dago, non pensi anche tu che dopo l'intervento di Donzelli, Cospito, si renda conto di recare più danno al potere costituito stando vivo per cui cercherà di mantenersi tale?

Lettera 14

Caro DagoSpecchio,

GIOVANNI DONZELLI.

considerato che i rappresentanti politici della nostra Europa sono abilissimi nel non decidere su temi primari, ma sono puntuali nell'arrecare danni a edifici, vini e formaggi proporrei, a seguito di referendum di iniziativa popolare, di costringerli ad apporre sul taschino della giacca la scritta "Nuoccio gravemente"

Mikkke

Lettera 15

Caro Dago, mollato un terrorista se ne trova subito un altro. Dopo Cesare Battisti, la sinistra politica, intelettuale, artistica e cinematografara ha un nuovo beniamino per cui sguainare la lingua: Alfredo Cospito.

M.H.

Lettera 16

GIOVANNI DONZELLI

Dago, giusto per capire c'è gente al 41 Bis che parla tra di loro e con dei parlamentari e il problema è Donzelli?

Sergio

Lettera 17

Caro Dago, Joe Biden potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky in Polonia. Se viene a Sanremo lo incontra di sicuro!

Rob Perini

Lettera 18

ALFREDO COSPITO NEL 2013 (A SINISTRA) E NEL 2022 (A DESTRA)

Caro Dago, Pd fuori dal mondo. I parlamentari dem "fanno la fila" per accorrere al capezzale di un terrorista in carcere col 41 bis e chiedono che a dimettersi sia chi li ha sgamati? Ma questi non torneranno al governo nemmeno fra 50 anni!

B.Ton

Lettera 19

Caro Dago, l'imtervento di Zelensky al Cestival di Sanremo «Deve essere un messaggio di pace», anticipa Amadeus in un’intervista. Lo sarà di certo se dopo tank ed F16 ne approfitterà per chiedere anche un ordigno atomico!

Giuly

Lettera 20

Dago,

Volodymyr Zelensky Sanremo vignetta di Vukic

il buon individuo sociale fa visite ai carcerati, senza distinzione di reato. Se quattro onorevoli del PD vanno a trovare un potenziale ergastolano, allo stato un condannato sparatore ad un cittadino e potenziale stragista di allievi carabinieri, beh non ci sarebbe nulla di male saperlo a che la visita sia nota a tutti. O non va bene perché la stampa tutta è stata finora silente sul Fatto? Ultima nota: i quattro rappresentano quattro diverse correnti in lotta per la segreteria del PD. Anteprima della futura maggioranza congressuale, quando e se ci sarà.

Salutoni

Bruno Vespa Zelensky a Sanremo vignetta by Macondo VOLODYMYR ZELENSKY A SANREMO MEME vespa zelensky TANK YOU - LA VIGNETTA DI GIANNELLI SULLA FORNITURA DI CARRI ARMATI ALL UCRAINA

peprig