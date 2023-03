POSTA! – CARO DAGO, ORA CHE AGLI SVIZZERI FALLISCONO LE BANCHE, SI CAPISCE PERCHÉ NON TROVANO DI MEGLIO CHE VENIRE DA NOI A FARE I SEGRETARI DEL PD – INTANTO CHE FEDEZ CERCA LA NAVE ADATTA, PUÒ COMINCIARE A TERRA FACENDO IL TRASPORTO MIGRANTI CON LA SUA LAMBORGHINI, NO? – FERRARI SOTTO ATTACCO HACKER. CHIESTO IL RISCATTO PER I DATI DEI CLIENTI. CHISSÀ PERCHÉ NON HANNO CHIESTO IL RISCATTO ANCHE PER I PROGETTI RELATIVI ALLA FORMULA 1...

silvio berlusconi versione trump

Lettera 1

Dagovski,

Trump come Berlusconi.

Accusato prima di evasione fiscale e poi fic-ale.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, ma il premier giapponese che incontra Zelensky gli proporrà che se riceve un paio di bombe nucleari dalla Russia poi diventa amicone con Putin come hanno fatto i giapponesi con gli americani?

Diego

BERLUSCONI TRUMP

Lettera 3

Caro D due cose:

La prima: da una parte USA, UK e Australia, dall'altra Cina, Russia e medio oriente. Ed è subito Guerra guerra guerra - Fredda fredda fredda (l'europa si guarda l'ombeolico, io mi mangio i pop-corn)

La seconda: ci sono un sacco di persone contrarie alla maternità surrogata a sinistra, ma vige un'ipocrisia di fondo per cui non puoi uscirtene certo allo scoperto a criticare su posizioni del genere (e se vedi l'utero in affitto come un sopruso di un' elite ricca contro povere donne disperate, è molto difficile fare finta di niente). Tutto ciò è molto simile a quello che succede a destra, dove i poveri omosessuali dei partiti devono fare i vaghi, mentre i loro capetti ci ricordano quanto puo' essere basso il QI di una persona adulta.

salut'

WBBB

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI - VIGNETTA BY ALTAN

PS: vabbè che sei daa Roma, ma veramente hai ripostato il tweet di Chanel Totti? ma dai...

Lettera 4

Caro Dago, la UE che lingua deve usare affinché la Meloni capisca (se non vuole tracollare) che per-i-migranti-l'Italia deve-sbrogliarsela-da-sola, così come hanno fatto tutti gli altri stati? Perchè Spagna, Malta, Francia, Polonia, Finlandia, e, per ultima, persino la piccola Grecia hanno tirato dritto? Se non ha il coraggio, taccia e la smetta di partecipare al teatrino e alla presa in giro degli italiani.

Paloma

Lettera 5

Caro Dago, ma i gay non si sono sempre detti orgogliosi del loro orientamento sessuale (Gay pride) che tra l'altro prevede l'impossibilità di figliare essendo le "famiglie arcobaleno" sempre formate da coppie di individui/e dello stesso sesso? Chiedendo di poter adottare o generare con tecniche aberranti (utero in affitto) dei bambini, dimostrano di vivere con ansia il loro orientamento sessuale e di essere alla spasmodica ricerca di tutto ciò che potrebbe renderli più simili, in tutto e per tutto, alle coppie formate da un uomo e una donna.

SL

BARE FUORI - MEME SUL GOVERNO E I MIGRANTI BY CARLI

Lettera 6

La guerra in Ucraina sta costando a Putin un salasso in termini economici. Il regime di Putin si sta sparando in endovena fra 300 e 900 milioni di dollari al giorno solo per la spesa presumibile per l’esercito russo. Per un'operazione militare speciale che doveva durare un paio di settimane. E hanno la faccia di bronzo di cantare vittoria e/o minacciare la qualunque? Se non fosse tragedia ci sarebbe da ridere.

Impeto Grif

Lettera 7

Dago colendissimo,

messaggio ai putinisti de’ noantri. Dopo averci sbomballato con la storia della Nato che si è attestata sui confini della Russia, che dire adesso della Cina che si sta avvicinando ai confini della Nato? Si dice che il Boa Constrictor – in particolare quello cinese – ha solitamente una lunga digestione… ma è fuori discussione che il suo menu preveda il sor Vlad!

Saluti da Stregatto

XI JINPING VLADIMIR PUTIN 3

Lettera 8

Caro Dago, ora che agli svizzeri falliscono le banche, si capisce subito perché non trovano di meglio che venire da noi in Italia a fare i segretari del Pd.

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago,

Harry e la sua consorte hanno sputtanato la famiglia reale piu' popolare del mondo, dipingendo Buckingham Palace come un covo di biechi razzisti negrieri da film di Tarantino.

Poi, non contento, il principe Spare si e' vantato di aver fatto fuori un buon numero di talebani (mettendo forse a rischio se' stesso e la sua famiglia), ha pubblicato dettagli intimi della sua iniziazione sessuale, senza troppa discrezione nei confronti della sua partner, poi, ciliegina sulla torta, ha pure divulgato al mondo che in casa di una notissima attrice si e' strafatto di dolci ai funghi allucinogeni.

principe harry e meghan markle in versione yoko ono

Adesso forse ai due frignoni con la lingua troppo sciolta verra' il dubbio che nel giro di VIP, del quale vorrebbero essere gli ospiti preferiti, circoli la voce che e' meglio tenerli alla

larga, in nome di quella privacy della quale i due titolati (per mancanza di titoli) se ne fregano allegramente quando si tratta di quella altrui?

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Caro Dago, ambiente, Greta Thunberg: "Dai leader politici tradimento senza precedenti". Fanno il paio con gli scienziati catastrofisti che sparano date a casaccio sulla fine del mondo a causa dell'utilizzo dei combustibili fossili.

Pop Cop

documentario harry e meghan 30

Lettera 11

Caro Dago,

Ferrari sotto attacco hacker. Chiesto il riscatto per i dati dei clienti. Chissà se alla Ferrari si stanno chiedendo perché non hanno chiesto il riscatto anche per i progetti relativi alla Formula 1...

Gualtiero Bianco

Lettera 12

Caro Dago, Usa, il segretario di Stato Blinken: «Il mondo non si faccia ingannare dalla mossa di Russia e Cina». Meglio farsi ingannare da Biden?

Oreste Grante

Lettera 13

Caro Dago, l’intelligence americana ritiene che Pechino stia già vendendo ai russi droni per uso civile, fucili, giubbotti anti proiettili e altro materiale adattabile per le esigenze della guerra. Ma è scandaloso!!! Solo Joe Biden può farlo, con chi garba a lui...

Diego Santini

ferrari hacker

Lettera 14

Caro Dago, e il bravo BIDEN avverte, se la Cina passa le armi alla Russia ci saranno conseguenze. A parte il fatto che l’Ucraina riceve armi da quasi tutto il mondo che vuole fare Biden? Fare diventare un nuovo AFGANISTAN e il VIETNAM IL MONDO? Guerrafondaio...

Bobilduro

Lettera 15

Direttore,

eccone un'altra, Amanda Knox, che pensava al suicidio. Fateci caso qualsiasi personaggio noto e meno noto durante un'intervista la spara li': "ho pensato al suicidio" spesso "ci ho pensato più volte". Bisognerebbe dire a lor signori che tutti gli esseri umani in un dato momento della loro esistenza pensano al suicidio.

amanda knox

Quella minoranza che il suicidio lo commette davvero, invece, non lo dice mai.

Lo fa. In silenzio.

Paolo Ferraresi

Lettera 16

Caro Dago, Fedez vuole comprarsi una nave per andare a salvare migranti nel Mediterraneo. Che animo nobile! La battezzerà "Emanuela Orlandi"?

Sasha

Lettera 17

Caro Dago, Meloni: "Prima del diritto a migrare c'è quello a non farlo". Non lo dice mai nessuno ma è assolutamente vero. Potendo vivere una vita serena, il 99% delle persone preferirebbe rimanere nel Paese natio.

Giuly

fedez parla con cecilia strada a muschio selvaggio 1

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, New York Times: "Droni cinesi a Mosca per oltre 12 milioni di dollari". Scommettiamo che sotto sotto Biden è contento, così pure lui può continuare a mandare armi a Kiev?

Lucio Breve

Lettera 19

Dagosapiens, intanto che Fedez cerca la nave adatta può cominciare a terra facendo il trasporto migranti con la sua Lamborghini, no?

Vittorio Taxiii! ExInFeltrito