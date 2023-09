POSTA! – CARO DAGO, PAPA FRANCESCO HA RICEVUTO IN UDIENZA SYLVESTER STALLONE. AVRÀ CHIESTO CONSIGLIO SU COSA FAREBBE RAMBO PER LA PACE IN UCRAINA? – TUTTI I ROSICATORI CHE RIBOLLONO DI INVIDIA PER IL GENERALE SCRITTORE SI CHIEDESSERO COME MAI DA UN LIBRETTO PIENO DI BANALITÀ SI POSSANO GUADAGNARE TANTI SOLDI. IN UN PAESE DOVE NESSUNO COMPRA LIBRI, GLI SCIORINATORI DI CULTURA DOVREBBERO FARSI UN MINIMO DI AUTOCRITICA, PIANTARLA DI PIAGNUCOLARE…

ELLY SCHLEIN CON YOLANDA DIAZ ALLA FESTA DELL UNITA DI RAVENNA

Caro Dago, Pd, in Liguria in 30 passano con Calenda. La motivazioni in una lettera: "Con Elly Schlein netta svolta a sinistra, non ci sentiamo più a casa nostra". Stavolta la segretaria Pd non potrà dire di non essere stata vista arrivare...

Ezra Martin

Caro Dago

la sinistra contesta il “decreto Caivano” del governo perché troppo repressivo. Si prevedono impennate di vendita del libro di Vannacci.

Saluti, Usbergo

MATTEO PIANTEDOSI MEME

Caro Dago, Piantedosi: "L'obiettivo è quello di arrivare a una civiltà che faccia sì che le donne non debbano avere paura di uscire". Sì, perché gli uomini, invece, possono uscire tranquilli. Parcheggi male lo scooter? Ti sparano...

Mario Canale

Caro Dago, alcol, il 10% delle donne lo consuma in gravidanza. Neurologi: "Non c'è dose sicura". Il patriarcato cerca di colpevolizzare le donne incinta?

A.B.

Dago colendissimo,

ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

il mondo dei nostri media è sempre più sgangherato. Prima ci sbomballano con articoli su articoli e interventi a strafottere per una banale considerazione da parte di un signore che posa a giornalista, che ha comunque il difettuccio di vivere con il presidente del consiglio. Dozzine di giornalisti ed intellò sconosciuti hanno addentato il loro minutino di gloria atteggiandosi a pensosi rappresentanti della civile società.

Dopo avere spolpato l’osso fino in fondo, rimaneva sempre il presidente del consiglio da puntare. La sora Giorgia si presenta in una conferenza stampa dove di domande spinose ce ne sarebbero tante, visto lo stato in cui versa l’Italietta (quisquilie tipo l’inflazione, l’energia, la sanità, etc). Ed invece quale è la domandona dei giornalisti? “Cosa pensa della posizione di Gianbruno?”

I giornalisti oramai non distinguono più fra cronaca ed entertainment.

Saluti da Stregatto

papa francesco e sylvester stallone

Caro Dago, Papa Francesco stamani ha ricevuto in udienza Sylvester Stallone. Avrà chiesto consiglio su cosa farebbe Rambo per la pace in Ucraina?

Marino Pascolo

Caro Dago, Saman, l'avvocato del padre: "Shabbar Abbas non sa chi ha ucciso la figlia, è emotivamente provato". Non è importante che lo sappia lui. L'importante è che la sappiano i giudici.

Lino

papa francesco e sylvester stallone

Tutti i rosicatori che ribollono di invidia per il generale scrittore si chiedessero come mai da un libretto pieno di banalità si possano guadagnare tanti soldi. In un Paese dove nessuno compra libri, gli sciorinatori di cultura dovrebbero farsi un minimo di autocritica, piantarla di piagnucolare e di romperci i coglioni. Nessuno di voi è fico, piuttosto spiegateci perché i fichi, al discount, costano 59 cent l'uno.

Signoramia

Caro Dago qualcuno sta attaccando Gentiloni per i suoi comportamenti ritenuti "non" vicini ai bisogni italiani. È chiaro che ricoprendo una carica europea dovrebbero tutti essere naturalmente superpartes. Forse l'autonomia di Gentiloni andava sollevata quando lui ex Primo Ministro si è trovato con meno deleghe del suo predecessore Moscovici semplice ex ministro che però essendo francese doveva "necessariamente" avere di più!

Amandolfo

ROBERTO VANNACCI COME HARRY POTTER MEME BY DAGOSPIA

Caro Dago,

Giorgia Meloni che sgrida Gentiloni ricorda tanto il metodo italiano della raccomandazione: “Ma come, il prof che ha fatto l’esame a mio figlio è mio parente, e non lo promuove anche se non ha studiato?”.

Caro Dago, gli Usa annunciano il secondo invio di armi all'Ucraina in 24 ore. Intenso lavorio per la pace... Chissà che contento Papa Francesco!

Achille Gambini

meloni gentiloni

Caro Dago, patto anti inflazione, da ottobre a dicembre beni a prezzi contenuti. Come no. Contenuti nella fascia alta?

Neal Caffrey

Caro Dago,

qualcuno dica al PR di La Russa di occuparsi di altri problemi di immagine legati al Senatore. Credo ne abbia anche un bel po’… Non è mistero che FI non abbia votato per La Russa (disertato il voto perché Meloni voleva fare l'asso pigliatutto: hanno all'epoca partecipato solo Casellati e il fu Silvietto al voto). Tanto che partirono le prime speculazioni che Calenda-Renzi, all'epoca ancora "sposati", portarono ben 10 o 9 voti a La Russa. Come nei matrimoni: anche se separazione dei beni, tutto quello che ottieni da sposato si divide. Che senso ha contare quanti senatori siano renziani?

ignazio la russa in versione barbie

Chi sono stati i 17 benefattori di La Russa? Sempre 10 sono i senatori tra Italia Viva e Azione, quindi oltre il 50% dei voti extra sarebbero merito di Renzi e Calenda. Il resto (17 - 10 =) 7 sono trovabili non solo trai partiti citati (PD?), ma soprattutto tra i partiti misti (8 senatori) e 7 (per le autonomie). O vuole confermare il portavoce che la Meloni abbia i voti e l'appoggio del M5S?

Saluti dai numeri,

Lisa

DECRETO CAIVANO - VIGNETTA BY NATANGELO

Caro Dago, sono 46 i tecnici del Soccorso alpino e speleologico italiano presenti in Turchia per recuperare lo speleologo statunitense bloccato in una grotta a oltre 1000 metri di profondità. Porca miseria! Ma chi è? Il figlio di Biden?

John Doe Junior

Caro Dago, vigilia G20 in India, il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen: "Il fattore più destabilizzante resta l'aggressione di Mosca contro Kiev che ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e siamo consapevoli dei rischi per la crescita globale". Ma non ci avevano detto che con le sanzioni alla Russia si sarebbe dovuto sistemare tutto in un paio di mesi?

A. Sorri

PIERFRANCESCO FAVINO VIGNETTA MACONDO PROIETTI

Favino nel vano tentativo di fare colpo sullo star system internazionale del cinema e, probabilmente, ottenere ben altre attenzioni dalle offerte di ruoli più che altro marginali dal portiere d'albergo al capotreno o l'ulama di turno cosi terribilmente mainstream, innesca una polemica sull'appropriazione culturale citando "Ferrari", film diretto da Michael Mann con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari.

Poteva indignarsi del biopic tutto italiano sulla vita del "Drake", film di interpretato da Sergio Castellito, una cazzatina su pellicola come tante, ed evitava di fare il gobemouche di turno dopo aver interpretato d' Artagnan.

Dark Fenix

Francesca

MEME SU PIERFRANCESCO FAVINO CHE CRITICA GLI ATTORI STRANIERI CHE INTERPRETANO ITALIANO

Caro Dago, maltempo a Hong Kong, mai così tanta pioggia dal 1884. E quindi fenomeno ciclico, dopo tot anni si ripete ciò che era già successo in un periodo precedente - 139 anni fa - in cui la produzione di Co2 umana stava praticamente a zero. Per fare uno studio statistico serio, ponderato e spalmato su un lungo periodo di tempo e non solo su un centinaio di anni, bisognerebbe avere i dati del 1700, del 1600, del 1500 etc. Ma non li abbiamo.

Martino Capicchioni

Spett. redazione, da residente di Venezia (residente che subisce, nota bene) vorrei porre alla vs. attenzione lo sbando di questa città, in parte già noto. Regalatemi 2 minuti del vs. tempo per leggere queste righe e poi cercate le foto sui giornali online. Il fatto è accaduto ieri. Ringrazio per l'attenzione.

Cordialmente, da Venezia con disperazione.

Non soddisfatti del degrado dei turisti cafoni o campioni olimpici di tutti, delle rom borseggiatrici e delle grazie in bella vista di Ye, Venezia vuole strafare per vincere assolutamentee la nomina come miglior Gotham City.

E' di queste ore la pubblicazione sulle principali testate online delle foto delle graziose vedute bottom di una donna che prima fa pipì sul Canal Grande, notare bene non in posti appartati, ma sotto il Ponte di Calatrava, in piena vista dei principali mezzi di trasporto acquei e dei loro passeggeri. Evidentemente il posto ispira. Poi, per non farsi mancare nulla, sempre culetto all'aria, ma questa volta per qualcosa di più sostanzioso.

UNA SENZATETTO FA PIPI IN UN CANALE A VENEZIA

Evidentemente quando scappa, scappa e non era proprio possibile attendere l'arrivo dei bagni chimici ordinati dal comune e che saranno posti vicino ai canali per maggior manutenzione. Tanto finisce tutto lì, avrà pensato la nostra beneamata cul-free.

I filoputiniani mirano o si aggrappano al passato di Zelensky e tendono a banalizzare su quanto slancio stia guadagnando l'offensiva Ucraina. Se quest'ultima stesse subendo una sconfitta decisiva e/o perdite catastrofiche, Mad Vlad non avrebbe sicuramente fatto tutto ciò che è in suo potere per diffondere le immagini rilevanti e rendere chiara la sconfitta dell'Ucraina nella sfera della sua propaganda? Tuttavia, finora non è successo nulla del genere.

turisti a venezia

Tanto gli haters di Z continueranno a strillare che le fortificazioni russe, fatte costruire dal generale soprannominato il macellaio siriano, Surovikin,- sono inespugnabili e che le capacità di difesa delle batterie russe sono imbattibili. Sulle loro guance non scorrono lacrime di dolore per le perdite di vite umane subite dall'esercito di Putin,- secondo una stima del governo statunitense riferita al New York Times a metà agosto dall'inizio del conflitto sono deceduti circa 300 mila soldat russi-, il loro primo pensiero è rivolto, sostanzialmente, contro l'ex comico divenuto presidente.

turisti a venezia

Dark Fenix