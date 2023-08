POSTA! – CARO DAGO, PAPA FRANCESCO STA SCRIVENDO UNA SECONDA PARTE DELLA LAUDATO SI'. COME “MISSION IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING - PART ONE E PART TWO”? ORMAI IL SANTO PADRE SI CREDE TOM CRUISE! – CONTRO IL RAZZISMO, UN ESERCITO DI BADATI GIÀ COMBATTE DISCRIMINAZIONE E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE, ACCOGLIENDO BADANTI SOLO GIOVANI E STRANIERE. SENZA CLAMORE (PENA LA DETENZIONE IN CARCERE DELLA BADANTE E IN RSA DEL BADATO)

BONACCIA - MEME DI CARLI SULLA SCONFITTA DI BONACCINI ALLE PRIMARIE

Dago,

si è capovolto il mondo. I dem che protestano per i troppi migranti. Ulteriore dimostrazione che è solo per dare contro al governo. Risibile.

MP

Lettera 2

Caro Dago, politically correct, cambiamenti climatici, gay, Lgbtq+, famiglie arcobaleno, migranti, legittima difesa... La maggioranza silenziosa costretta a vedere e rivedere il film di regime in religioso silenzio. Come ne "Il secondo tragico Fantozzi", il generale Vannacci si è alzato in piedi e ha detto: "Per me la Corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!". Quando la realtà supera la finzione.

Fritz

Lettera 3

Dago,

Applausi ad Ermal Meta! Pollice verso a Francesca Barra. Il buonismo verso gli stupratori non puo' esistere. Sapevano quello che facevano, adesso ne paghino le conseguenze.

MP

ERMAL META STUPRO PALERMO 5

Lettera 4

Caro Dago,

Marzo 2019, Cirinnà, all'epoca senatrice PD: "Dio, Patria, Famiglia che vita de merda".

Agosto 2023, il Generale Vannacci e il suo libro.

È peggio una senatrice che dice una cosa del genere, o un generale che scrive un libro del genere?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 5

Drago Lumen,

monica cirinnà cane

premesso che gli italiani sono infastiditi dalle lobby, dai fondamentalismi e dagli esibizionismi - vedi Lgbt etc.etc. -, mentre da millenni sono abituati a convivere con l'omosessualità. La Città Eterna, ad esempio, in quanto a uranisti non s'è fatta mai mancare niente, vedi i rifugi gay, come l'Isola del Sole, lo stabilimento tiberino, dove io stesso giovane canottiere etero militante brindai al matrimonio di Ninetto Davoli con una bella ragazza, mentre Pasolini ne fece una tragedia greca.

Magari correvano battute, ironie, barzellette, ma odio quasi mai versus la minoranza dell'altra sponda. La Costituzione fu salva, insomma, o forse non c'eravamo accorti dell'articolo inerente l'intoccabilità di Lgbt etc. etc.

Giancarlo Lehner

XI JINPING COME 007

Lettera 6

Caro Dago, il ministro Urso: "Non estenderemo ad altri settori la tassa sugli extraprofitti". E chi gli crede?... Decide Giorgia!!!

Leo Eredi

Lettera 7

Caro Dago, visto che l'economia cinese sta andando a picco, a Xi Jinping non resta altro da fare, per risollevarsi, che una bella guerra a Taiwan.

Cordiali saluti.

Cips

Lettera 8

Caro Dago, posticipi di Serie A. Durante l'intervallo di Bologna-Milan i rossoneri rimangono a bordo campo: troppo caldo negli spogliatoi senza l'aria condizionata. Chissà cosa ne pensano i ciclisti che al Tour de France, qualche volta, in pieno luglio, hanno dovuto affrontare il Mont Ventoux...

John Reese

Lettera 9

ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI

GeneralDago,

mi consenta: sta emergendo un tema comico-politico nel caso del generale scrittore in puzza a Crosetto. Se ci saranno sanzioni il ricorrente potrà difendersi nelle sedi istituzionali. E se il collegio difensivo fosse guidato dalla parlamentare leghista che difende Salvini? Sai quanti di "quella gente" da cui il gigante di Cuneo si sente distante e distinto verrebbe ad assistere? Sergio e Giorgia fermassero il treno della comicità e una rinforzata camomilla al cucuzzaro della nuova Inquisizione Acobaleno con stellette. Comandi!

peprig

giorgia meloni in albania ospite di edi rama 6

Lettera 10

Dago colendissimo,

la Giorgina pensa di aver dato prova di determinazione, immantinente istruendo l’ambasciatore in Albania a saldare il conto del ristorante dopo la fuga degli sbafatori italiani. Ma siccome il caso le era stato fatto presente dal capo del governo albanese (che evidentemente ha una agenda piuttosto folcloristica), la Giorgina avrebbe dovuto aprire il portafoglio e consegnare le banconote direttamente allo stesso interlocutore, pregandolo, per cortesia, di provvedere LUI stesso alla bisogna.

Saluti da Stregatto

turisti italiani scappano senza pagare il conto in albania 2

Lettera 11

Caro Dagos,

bona, Andrea Delogu è bona; nelle foto che piastrellano il suo profilo su FB, è uno schianto; Andrea è un nome unisex: in linea con i programmi e valori lgbqti+ di un Partito liquido; la Schlein, da segretaria, offre un modello di coerenza militante liquefatta di disco rotto per l'estate per cui sento doveroso ringraziarla anema e core, la cara Elly!

Raider

Lettera 12

Ciao Dago,

avevi già notato che il "fondo Negma" (quello di Visibilia) è anagramma di Menga? Coincidenze...

elly schlein andrea delogu

Lettera 13

Cara Dago,

Il problema non è il libro del Vannacci o le sue idee personali ma l'assoluta mancanza di responsabilità di questi personaggi che invece di rappresentare l'istituzione "cazzeggiano" per avere notorietà.

Ag

Lettera 14

Caro Dago, Papa Francesco sta scrivendo una seconda parte della Laudato si'. Come Mission Impossible - Dead Reckoning - Part One e Part Two? Ormai il Santo Padre si crede Tom Cruise!

Antonello Risorta

andrea delogu

Lettera 15

Dagovski,

Contro il razzismo, un esercito di badati già combatte discriminazione e disoccupazione giovanile, accogliendo badanti solo giovani e straniere.

Senza clamore (pena la detenzione in carcere della badante e in RSA del badato).

Aigor

Lettera 16

Caro Dago, il governo di destra della Meloni si sta dimostrando il più democratico possibile! In assenza di una opposizione credibile, ci pensano i partiti di governo a... farla a se stessi.

Fernando Borghini

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +

Lettera 17

Caro Dago,

Vannacci nel suo fantastico (in senso letterale) libercolo scrive che ritiene che nelle sue vene scorra anche il sangue di Leonardo da Vinci... che era notoriamente omosessuale ed eccentrico. Sotto sotto sarà mica così anche lui?

S. G.

Lettera 18

Immarcescibile Dago,

Galli della Loggia :

“Elly Schlein è sensibile alle rivendicazioni delle minoranze di ogni tipo. E’ una linea minoritaria che non tiene conto di un dato: l’Italia è un Paese conservatore”.

No, l’Italia è semplicemente un Paese democratico dove la maggioranza (in teoria) governa, con tanti saluti ai cosiddetti storici (per mancanza di storia).

Ossequiosamente

Libero pensiero

FRANCO CARDINI

Lettera 19

Caro Dago, insomma, per il Prof. Franco Cardini ai tempi degli antichi romani essere gay o bisessuale era "normale" (intervista a Repubblica). Ebbene, oggi "normale" è essere etero. Dov'è il problema?

Theo

sabrina ferilli

Lettera 20

Ciao Dago,

vista la foto cafona della sora Ferilli, dispiace dover constatare che qualche navigatore di internet è ancora nella condizione dell'ingenuo Mimmo (Carlo Verdone d'epoca), con la nonna Lella che gli fa notare la grande differenza che c'è tra una s...a e un "par de mutande". Non serve Vannacci a rimpiangere i maschi italici d'un tempo, basterebbe Califano.

