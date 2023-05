POSTA! – CARO DAGO, PERCHÉ IL PAPA SI È VESTITO DI BIANCO COME MELONI? FORSE GLI SERVE UN ARMOCROMISTA – FRANCESCO: "AFFITTI PROIBITIVI, CULTURA NEMICA DELLA FAMIGLIA". PARLAVA DEGLI APPARTAMENTI O DEGLI UTERI? – TROVO MOLTO INTERESSANTE IL FATTO CHE GLI STUDENTI UNIVERSITARI PRETENDANO DI STUDIARE FUORI SEDE E CHE POI SI RIDUCANO A CAMPARE ALMENO FINO AI 50 ANNI COI PROPRI GENITORI

Lettera 1

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 11

Caro Dago, New York al limite dell'ospitalità per i migranti: il sindaco Eric Adams (Democratico) sospende la norma che garantisce a chiunque ne abbia bisogno "il diritto a un tetto". Ma è incredibile! Vediamo se dalla Francia Macron, i suoi ministri e il suo partito avranno qualcosa da dire.

Ugo Pinzani

Lettera 2

Caro Dago, scade la legge voluta da Trump che consentiva l'espulsione immediata degli immigrati per "motivi sanitari", e un fiume di migranti preme al confine col Messico per entrare negli Stati Uniti. Che culo! Così Biden potrà palesare al mondo tutta la sua "umanità"...

Camillo Geronimus

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 4

Lettera 3

Caro Dago, se per gli universitari a Milano gli affitti sono troppo alti, possono andare a studiare in una città di provincia dove saranno sicuramente più bassi.

Scara

Lettera 4

Caro Dago,

Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra se mi permetto di dire qualcosa. Lollobrigida ha mai letto un libro di storia? Anche il mitico Bignami sarebbe stato troppo per lui, privo com’è di neuroni attivi.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Identità culturale: i Saraceni o Arabi che dir si voglia, dove li mettiamo? Goti, Visigoti, Lanzichenecchi, spagnoli, mitteleuropei, etc., etc., dove li mettiamo? Meglio un morto in casa (e non più noi marchigiani) che un Lollobrigida dietro la porta. Visto che sulla carta sarebbe il Ministro dell’Agricoltura, mandiamolo a zappare i campi che con la prevista siccità, tra un po’ saranno aridi.

Il ministro Sangiuliano o Sgarbi non hanno nulla da ridire, o preferiscono la poltrona della cultura piuttosto che un po’ di cultura?

Avanti così!

Alb.

Lettera 5

LOVE ME TENDE - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, dopo le passate sardine, ecco le... tendine! contro il caro alloggi per gli studenti. Le soluzioni fioccano: "utilizziamo le caserme dismesse, gli immobili improduttivi dello stato etc. etc. ". Epperò sembra tanto un altro giro di giostra per sottrarre immobili allo stato e affidarli a privati (vogliamo mica dimenticare che le università sono ormai delle vere e proprie aziende di cui molte, appunto, private?). Ma per chi non si può permettere l'affitto una soluzione c'è: l'online; da casa; in DAD. N'se spende 'na lira per l'alloggio. Al massimo qualcosina per la connessione.

Leo Sclavo

Lettera 6

studenti in tenda davanti alle universita per protestare contro il caro affitti intanto la politica wide site enqpo

Caro Dago, Ucraina, attesa visita lampo di Zelensky a Roma per incontrare Meloni, Mattarella e il Papa. Passi per la premier. Ma è irrispettoso nei confronti di due anziani come il Capo dello Stato e Francesco: potrebbero percepire un bagliore senza accorgersi che era lui.

Bug

Lettera 7

Niente "apparizioni" a Eurovision per il comico ucraino. Ottimo segnale: la gente ne ha le palle piene ( di lui e dei suoi sostenitori).

Alleluia Alleluia

papa francesco e giorgia meloni agli agli stati generali della natalita 3

Paolo Montagnese

Lettera 8

Caro Dago, natalità, Papa Francesco: "Affitti proibitivi, cultura nemica della famiglia". Parlava degli appartamenti o degli uteri?

Pat O'Brian

Lettera 9

Caro Dago, possibile visita a Roma per Zelensky. In un viaggio che lo porta in Germania, il presidente ucraino potrebbe visitare anche Roma per incontrare Papa Francesco, il presidente Mattarella e la premier Meloni. Venga quando vuole: la nostra casa è la sua armeria.

Berto

Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky su Vogue

Lettera 10

La percezione che l’ex attore comico Zelensky sia un "mezzo idiota“ anche nella realtà è il filo rosso che accomuna i filoputin (fa pure rima). Se pur fosse, dopo un test approfondito, il suo QI risulterebbe tuttavia meno basso della disabilità intellettiva di chi lo definisce tale. E nondimeno, al posto degli ucraini, a trarli in salvo dal mare grosso e non sbattere come le onde sugli scogli, non basterebbe nemmeno uno capace come Eisenhower al timone della nave, perché nulla, nulla li manda in solluchero quanto godere a 90 gradi sotto Mad Vlad!

Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky su Vogue

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, finalmente ho capito perché non si trovano mai taxi, con quel poco che rende i tassisti preferiscono stare sul divano e prendere il reddito di cittadinanza...

FB

Lettera 12

La parata militare del giorno della vittoria sul nazismo è sempre stata per Putin un giorno fondamentale. Ma a sferrare l'attacco al Reichstag di Berlino furono le truppe d'assalto bielorusse e i sovietici entrano nella capitale del Terzo Reich con i carri armati medi “Sherman” M4A2 forniti dagli Stati Uniti a Stalin nell’ambito del programma Lend-Lease.

Impeto Grif

protesta tassisti a roma 1

Lettera 13

Caro Dago,

sono stato alcuni giorni a Budapest a trovare mio figlio che lavora e vive in quella città con la sua famiglia.

Ho visitato la bella capitale ungherese, dove le mie tre nipoti adolescenti girano per la città a piedi e sui mezzi pubblici da sole o con le loro amiche senza timore alcuno, e mi è venuto spontaneo un raffronto, purtroppo negativo per noi, con la città di Milano dove le donne non sono al sicuro nemmeno in casa propria, di giorno e nei luoghi centrali, più controllati e più frequentati della città.

protesta tassisti

L’unica differenza visibile ad occhio nudo fra Budapest e Milano è che nella capitale ungherese non vi sono persone che impiegano il loro tempo bighellonando per le strade o fuori dai supermercati o nelle stazioni ferroviarie.

Pietro Volpi

Lettera 14

Caro Dago,

perché il papa si è vestito di bianco come Meloni? Forse gli serve un armocromista.

Signoramia

Lettera 15

giorgia meloni e papa francesco agli stati generali della natalita' 1

Qual è la differeza tra Zelensky e Berlusconi? Entrambi sono stati eletti Premier dagli elettori. Il primo ha fatto l’attore comico nelle Fiction. Il secondo nella realtà e‘ un barzellettiere di primo piano, un gaffeur memorabile tra corna, cucu‘ e pagliacciate varie nei meeeting del G7 e G-20 davanti ai big del mondo per un ventennio. Dai filo Putin il primo è considerato un pupazzo, il secondo Reagan.

Impeto G

Lettera 16

giorgia meloni e papa francesco agli stati generali della natalita' 2

Caro Dago, lavoro, Calderone: "Domanda e offerta, mancano 500mila addetti". E gli orfani del reddito di cittadinamza? Aspettano tutti un posto da inviato speciale nel Golfo Persico?

Ferguson

Lettera 17

Caro Dago, Turchia, opposizione: "Mosca interferisce nelle elezioni". Ormai lo hanno imparato tutti: il mantra da ripetere quando c'è da votare e si ha paura di perdere!

Theo

Lettera 18

Caro Dago,

non voglio difendere Giorgia Meloni, che sa ben difendersi da sola, ma quando si va in udienza solenne dal Papa le donne, regine o moglie di presidenti di Repubblica, devono vestire in nero non quando sono visite di cortesia. La familiarità con il Pontefice le è stata accordata e non scaturisce nell’essere nata alla Garbatella. Da come l’attaccata sempre, dimostri chiaramente che questa donna al governo ti da fastidio, ma è molto più preparata di quanto pensi ed ha midollo spinale che spesso manca a noi uomini.

Annibale Antonelli

studenti in tenda all universita di bologna 3

Lettera 19

Caro Dago, Borrell ai Paesi Ue: "Ridurre le dipendenze dalla Cina". Dobbiamo buttare gli smartphone nel cesso?

R.P.M.

Lettera 20

Caro Dago, trovo molto interessante il fatto che gli studenti universitari pretendano di studiare fuori sede e che poi si riducano a campare almeno fino ai 50 anni coi propri genitori.

studenti in tenda contro caro affitti 1 studenti in tenda all universita di bologna 4 studenti in tenda all universita di bologna 5

Il Gatto Giacomino