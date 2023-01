POSTA! – CARO DAGO, PERMETTIMI DI OFFRIRE UN AFFETTUOSO CONSIGLIO NON RICHIESTO AL PRINCIPE HARRY: SE CONTINUA COSÌ, NEL PROSSIMO FUTURO È MEGLIO SE EVITA DI PERCORRERE IN AUTO I TUNNEL SOTTERRANEI, ANCHE RETTILINEI, SPECIE SE FORNITI DI MOLTE COLONNE – DOPO IL CASO MORANI, IL DIBATTITO PRE-CONGRESSUALE DEL PD È INCENTRATO SUL TEMA: “MEGLIO IL BURQA O L’HIJAB?”

Caro Dago, ricapitolando, in Brasile Lula è ridiventato presidente, con uno scarto di volti inferiore all'1%, dopo che è uscito dal carcere perché gli sono state annullate quattro condanne per corruzione. Comunque la si guardi ci vuole un bel coraggio per definire questa roba "democrazia".

Caro Dago si sta discutendo di spoil-system e quindi si parla di "alte professionalità" ma visti i risultati del Sistema Italia sembrerebbe che gli alti stipendi del management siano un po' immeritati.

Caro Dago, ma le Ong che ora protestano per l'assegnazione del porto sicuro di Ancona perché "troppo lontano", sono le stesse che stavano con le navi in mare per settimane, in attesa di raccogliere centinaia di migranti da più operazioni di soccorso, senza alcuno scrupolo nel tenere con sé per lunghissimo tempo quelli tratti in salvo per primi?

Ciao spettabilissima redazione. Segnalo che ci sono state copiose nevicate a destra ed anche a manca. E come dicono gli svizzeri a Nord e Sud delle Alpi. Il caldo anomalo è d'incanto sparito. Qualcuno ne vorrà rendere conto oppure si gioca solo a fare gli allarmisti mettendo solo foto ad effetto per confondere il popolino.

Facessimo oggi le webcam delle Alpi la situazione sarebbe gran differente rispetto solo a 48 ore prima ma chiaramente nessuno si cimenta. Mi sembra che ormai si giochi solo al disfattismo più totale. Non era assolutamente scontato che nevicasse ma ha nevicato e non poco. Su alcuni siti meteo si leggeva anche che l'anticiclone africano poteva reggere per giorni e dovevamo continuare a sorbirci un gennaio primaverile anche al nord come lo è stato all'inizio. Poi, il colmo. Dall'Ucraina ha sfondato un fronte freddo. Ma questo evidentemente non interessa...

Dagospia serve per fare sapere al sottoscritto e ad altri cittadini/contribuenti che hanno perso il 30% del proprio reddito negli ultimi dieci anni, quali incombenti minacce mafiose, terroristiche o forse aliene extraterrestri incombono su senatori e deputati della Repubblica che non ricoprono alcun incarico istituzionale.

Fiumi di denaro pubblico sperperati e pensionati che si vedono privati del 50% della rivalutazione pensionistica perché considerati ricchi con 2200 euro lordi al mese.

Vergogna di Stato e di governo.

Caro Dago, grande scorno tra Conte e Renzi sulla spesa a Cortina. Matteo Renzi tiene a precisare che ha fatto il viaggio di andata e ritorno con auto privata, chi gli ha pagato la benzina? Bobilduro

Carissima redazione,

a proposito dei costi a carico dei ministeri per gli spostamenti dei parlamentari, lo sapete che senatori e deputati, oltre ai quasi 15.000 euro di retribuzione netta, percepiscono un rimborso spese per i trasporti di circa 1500 euro al mese, nonostante il privilegio di non pagare i biglietti aerei, ferroviari, navali e le autostrade. È sufficiente mostrare il tesserino da parlamentare al momento della prenotazione o del transito.

Non chiedono neppure il costo dei biglietti e, ovviamente, le agenzie hanno interesse a proporre i voli più cari nelle classi più comode, perché intanto il conto viene inviato agli uffici amministrativi parlamentari. Ma il popolo bue continua a votare prima questo, poi quello, poi quella senza rendersi conto che qualche attore cambia ma la farsa continua.

Caro Dago, permettimi di offrire un affettuoso consiglio non richiesto al Principe Harry: se continua così, nel prossimo futuro è meglio se evita di percorrere in auto i tunnel sotterranei, anche rettilinei, specie se forniti di molte colonne…

Caro Dago, Stati Uniti: "682 milioni di dollari ai Paesi sul fianco Est della Nato". Ridicoli e spilorci. Meno di due volte il jackpot del nostro SuperEnalotto!

Gentile Dago,

dovrebbesi ricordare a chi da sinistra storce la bocca per lo sbarco dei migranti nel porto di Ancona deciso dal governo di destra, che la Delega alla gestione del porto è di competenza del presidente della Regione, un noto politico di Fratelli d' Italia.

Caro Dago, Papa Francesco: "Bisogna procedere a un disarmo integrale nel mondo". Santiddio, ma è proprio quello che sta facendo il suo amico Joe Biden con l'Ucraina. Un esempio virtuoso per il mondo intero.

Esimio Dago,

dopo il caso Morani, il dibattito pre-congressuale del PD è incentrato sul tema: "meglio il burqa o l'hijab?".

Dago,

La polemica sulle nomine che vorrebbe fare il governo Meloni e' fastidiosa. Generano nervoso le lamentele del pd, dopo che loro hanno fatto il bello e cattivo tempo per 10 anni. Non e' per avercerla con loro, ma il non essere onesti e leali che disturba. Chi governa decide, punto. Tutto il resto sono parole inutili.

Caro Dago, Bce: "Attesa forte crescita salari nei prossimi mesi". E quindi i pensionati possono dormire sonni tranquilli: per loro niente aumenti col rischio di sforare il tetto Isee e non ricevere più il bonus sociale per luce e gas.

Caro Dago, il principe Harry ha detto che la Famiglia Reale ha contribuito a "distruggere" la sua reputazione e quella di Meghan, costringendoli a trasferirsi in California. Non faccia il modesto. Che lui è la sua signora ce la stavano facendo benissimo anche da soli!

A proposito dello spoil system che sembra essere uno degli argomenti più attuali ricordo il mio.

Dopo 5 anni da Direttore Generale al Ministero dell’Agricoltura, alla caduta del Governo Berlusconi fui invitato a lasciare il mio ufficio entro 5 (!) giorni con una lettera capolavoro di diseducazione istituzionale recapitatami dal ministro De Castro (PD) tramite… un commesso!

Caro Dago, sono davvero molto indignato coi no-vax. Secondo questi minus, chiunque muoia oggi è per colpa dei vaccini anti-Covid. E' accaduto per Mihajlovic e ora per Vialli. Questi individui no-vax sono dei veri e propri sciacalli, non dissimili, nei toni e nelle argomentazioni, da certi terroristi pro-vax.

Nonostante io sia vaccinato, sono tutt'oggi molto scettico sull'effettiva utilità ed efficacia dei vaccini anti-Covid.

Ma davvero non si possono leggere certi cialtroni ignoranti che non fermano le loro assurde critiche neppure davanti alla morte di grandi campioni. Come se prima del Covid e relativi vaccini nessuno fosse mai morto per leucemia e cancro al pancreas.

