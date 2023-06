POSTA! – CARO DAGO, IL PIANTO DELLA BIONDINA SUL FERETRO DELL’ILLUSTRE ILLUSIONISTA, BEN RIPRESO IN DIRETTA DA NUMEROSE TELECAMERE. FORSE CHE LA MARINA LE HA ANTICIPATO IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO? – BCE: “AVANTI CON NUOVO RIALZO TASSI DA 25 PUNTI, INFLAZIONE ANCORA TROPPO ALTA”. NON SAREBBE PIÙ RAPIDO DISTRIBUIRE A TUTTI UNA PASTIGLIETTA DI CIANURO?

Lettera 1

Travaglio berlusconi

Dago,

le critiche politiche a Berlusconi non ancora sepolto, dei vari Gruber, Travaglio, Di Gregorio sono un misero sciacallaggio mediatico. Tutti sappiamo chi era e cosa ha fatto, accanirsi su un morto è spregevole. Piccole persone che vivono di luce riflessa.

MP

Lettera 2

Caro Dago, chi dei leader occidentali sarebbe dovuto venire al funerale di Berlusconi? Macron, che sta sulle palle al 90% dei francesi? Scholz, che i tedeschi non sopportano più? Sanchez, tanto mal messo da essersi dimesso per andare ad lezioni anticipate? O Biden, per completare il quartetto di sinistra che governa nei principali Paesi?

BT

conte berlusconi

Lettera 3

Caro Dago, nemmeno la morte di Berlusconi è servita a Travaglio per risolvere i suoi evidenti problemi di salute mentale...

F.T.

Lettera 4

Caro Dago, Giuseppe Conte assente ai funerali di Berlusconi per motivi di coerenza di partito. Giusto. Infatti Mario Draghi è riuscito a tenergli nascosto che nell'ultimo Governo della scorsa legislatura - di cui il Nostro ha fatto parte - c'era anche Silvio, ma al funerale mica si poteva raccontargli che nella bara c'era qualcun altro...

Ugo Pinzani

Lettera 5

assalto a capitol hill

Come gli sciamanati che hanno assalito Capitol Hill, davvero forti questi che credono siano nella posizione di perculare Biden. Poco importa mentre se ne stanno sul divano di casa a grattarsi la panza. Le persone ancora in divenire sono una potenza.

Impeto Grif

Lettera 6

Caro Dago,

proprio la morte ha evidenziato il carattere di Silvio Berlusconi: camera ardente privatissima, perché in realtà si è sempre saputo di lui “solo” ciò che egli voleva far sapere, e poi funerali stramediatici perché lo spettacolo vuole sempre la sua parte.

Francesca

the borderline 2

Lettera 7

Caro Dago, secondo la Nato, Turchia e Svezia hanno deciso di "discutere ulteriormente" e continuare a lavorare su passi concreti rispetto all'adesione di Stoccolma alla Nato, ancora bloccata da Ankara. Ma non avevano detto che era tutto a posto? Come al solito ci hanno raccontato una marea di balle! Chissà come sta andando veramente la controfensiva Ucraina...

Eli Crunch

vito loiacono.

Lettera 8

Caro Dago,

i deficienti che hanno ammazzato un bambino a Roma mentre stavano girando un video da 50 ore sulla Lamborghini hanno l'età dei miei figli. Diceva il Manzoni, "le colpe dei padri ricadono sui figli", ma è pur vero che se uno nasce tondo non può morire quadrato, anche cercando di cambiargli forma.

Queste tragedie accadono per colpa della nostra generazione che si sta dimostrando incapace di educare i figli all'interno di una società sicuramente complessa e tecnologica, dove purtroppo si possono raccogliere soldi attraverso "like" invece che lavorare. Oggi quelli che hanno messo dei like ai video degli assassini devono sentirsi colpevoli, ma tutti dobbiamo essere tristi.

Gibi

Lettera 9

Esimio D,

come prevedibile i media. Marcolino T e quotidiani della ex casa Agnelli ora Khan, hanno rispolverato lo spirito anti Berlusconi, mutando la strategia d' attacco: la famiglia è divisa, Mediaset la compra Urbanetto, FI si squaglia. avanza l'ipotesi di un governo dei tecnici e retroscena multipli di giornata a briglia sciolta. Facce ride anche tu con qualche Dagoreport, sbagli quasi sempre ma tante volte ci azzecchi dacci qualche dritta buona, Oltre la finzione vitale con stima.

- peprig -

CHRISTINE LAGARDE ANNUNCIA IL RIALZO DEI TASSI

Lettera 10

Caro Dago, Bce: "Avanti con nuovo rialzo tassi da 25 punti, inflazione ancora troppo alta". Non sarebbe più rapido distribuire a tutti una pastiglietta di cianuro?

Ferguson

Lettera 11

Caro Dago,

Berlusconi è morto, riposi in pace. Sicuramente sorride da lassù, vedendo quanto rosicano anche dopo la sua morte!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 12

massimo cacciari

Mi sfugge la logica del ragionamento di Cacciari in un passaggio (intervista alla 'Stampa'), dove dopo che ci fa sapere che "è inimicissimo di Putin […] Ma amicissimo del popolo russo e della sua cultura, invita " anche i peggiori guerrafondai a esserlo". Chi dice che non lo siano e, sopratutto, non dice chi sarebbero codesti?

Forse chi rimane del parere che l'Ucraina abbia tutto il diritto lottare per la propria esistenza o chi ha iniziato la guerra compiendo massacri rifiutando ogni trattativa? Non è la retorica nucleare russa, imbecillita da quattro precetti religiosi divulgati da Krill oltre i limiti del paranoico, a seminare terrore?

Impeto Grif

Lettera 13

Caro Dago

e niente. Certi personaggi e certi giornali per continuare comunque a parlar male di Silvio Berlusconi tra un po’ diranno che non è stato seppellito bene.

Saluti, Usbergo

marta fascina - eredità berlusconi - meme

Lettera 14

Dago colendissimo,

il pianto della biondina sul feretro dell’illustre illusionista, ben ripreso in diretta da numerose telecamere.

Forse che la Marina le ha anticipato il contenuto del testamento?

Saluti da Stregatto

Lettera 15

Caro Dago, un gruppo di scienziati inglesi e americani ha ottenuto embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali senza impiegare ovuli e spermatozoi. Questi embrioni modello, spiegano gli esperti, potrebbero risultare utili per studiare le malattie genetiche e le cause biologiche degli aborti ricorrenti. Come no. E naturalmente a nessuno è venuto in mente di far nascere dei bei bambinoni "ariani" da questa roba qua...

BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Hitler voleva migliorare la "razza" eliminando ebrei, omosessuali, neri, zingari e disabili. Questi politically correct di oggi, invece, non "discriminano": avremo tutti "diritto" ad essere eliminati per farci sostituire dal nuovo modello di bimbo progressista. Evviva la scienza arcobaleno!

Mich

Lettera 16

Caro Dago, Stoltenberg: "Dobbiamo assicurarci che Putin non vinca". Chissà che delusione per Zelensky scoprire che gli Usa (Nato) puntano al pareggio...

Lino

JACOBS

Lettera 17

Caro Dago,

Ad una ragazza è stato rifiutato di realizzare il sogno di fare parte della polizia per un tatuaggio in una caviglia che aveva fatto CANCELLARE.

Jacob e' tatuato dappertutto ed e' poliziotto, mi pare che ,come sempre in Italia, si usino due pesi e due misure in questo caso in favore dell'atleta, che comunque frigna e si lamenta, come ormai fanno tutti, anche se mi sembra che viva in una situazione previlegiata.

Se lavorasse in un'azienda sarebbe licenziato per assenteismo.

jacobs

Potrebbe avere la decenza di allenarsi e ringraziare.

MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE PARIGI MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE PARIGI

Giovanna Maldasia

jacobs