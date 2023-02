POSTA! – CARO DAGO, LA PROCURA INDAGA BLANCO PER DANNEGGIAMENTO A SANREMO. LA DIFESA DEL CANTANTE PARLA DI “FOLIAGE COMPULSIVO” – SE GLI AMERICANI NON LA SMETTONO DI SPARARE A TUTTO CIÒ CHE VOLA NON AVREMO PIÙ LE PREVISIONI DEL TEMPO – DISPIACE PER EMILIO FEDE. PER LUI NIENTE “CAVILLO”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

MARCO TRAVAGLIO

Caro Dago, l’assoluzione di Berlusconi al processo Ruby Ter. Travaglio è invecchiato: non ha nemmeno più braccia e gambe per arrampicarsi sugli specchi!

John Reese

Lettera 2

Caro Dago, ma siamo sicuri che a Bruxelles si facciano gli interessi dell'Europa e non di qualche nazione generosa? Prendiamo la misura sulla abolizione delle auto termiche nel 2035, dovrebbe servire a ridurre l'inquinamento e, guarda caso, andrà a premiare proprio quelle nazioni che più inquinano, Cina e India in testa! Poi magari tra qualche anno si scoprirà che qualcosa non va...

FB

Lettera 3

Dago colendissimo, ma la sinistra è andata a Casablanca?

Alle elezioni prendono schiaffi, ma sono molto soddisfatti della sagra di Sanremo. Dove diversi pseudo-artisti, beneficati dal turbocapitalismo, con tenore di vita di 10-20 volte un medio cittadino italiano, insegnano ai lavoratori come bisogna stare al mondo.

RUBY KARIMA EL MAHROUG

Il cuoricino della sinistra batte oramai per i miliardari, basta che ripetano a pappagallo la solfa ”de sinistra” (accuratamente preparata dagli specialisti di marketing).

Nel frattempo il Berlusca si fa portavoce della cleptocrazia fascista di Mosca, ed immediatamente i fascio-comunisti del retrobottega della sinistra – che per trent’anni filati si sono indignati in quanto il “mostro di Arcore” era a piede libero – adesso si smutandano per l’ex cav, ed addirittura lo vogliono baciare in bocca.

La sinistra ha cambiato gender e neanche l’ha capito!

Saluti da Stregatto

Lettera 4

tweet sull assoluzione di berlusconi processo ruby ter 4

Non se ne puo' piu' dei reportage ridondanti del TG1 delle ore 20.00 di Stefania Battistelli dall'Ukraina, tutti uguali e quindi non piu' utili a dimostrare la sofferenza di un popolo oramai allo stremo. Suggerisco un cambio di format e atteggiamento personale della giornalista quasi da "sfilata" in mezzo all'orrore(che almeno non si mettesse il rossetto).

Gio 1964

Lettera 5

Insomma, ancora una volta la cosiddetta “classe dirigente” italiana si dimostra per quel che è.

Prendo spunto dalla recente assoluzione di Silvietto, frutto del fatto che le ragazze che i vari lacchè gli procuravano e si prostituivano, ovviamente a pagamento (una minorenne all’epoca), resero dichiarazioni false nel 2012 ma avrebbero dovuto essere ascoltate come indagate in procedimento connesso e non come testimoni, come avvenne.

fedez rosa chemical

Dunque, mio cugino dice che i magistrati si sono dimostrati inadeguati, in linea con l’attuale governo.

Dice anche che Silvietto, da altri appellato “pompetta” per un utile marchingegno, in fin dei conti può essere soddisfatto, ‘ste seratine eleganti gli sono costate, poi, oltre 4 milioni di euro ma ne è valsa la pena…pena, eh, non altro.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro caro Dago!

Gli italiani, che si pensano grandi buongustai , adesso si sorbiscono Rosa Chemical che spiega come deve essere "stagionato" il sapore di un piede per poterlo apprezzare in pieno.

Questo dopo essersi sciroppati il bacio profondo fra lui e lo stonato rapper tatuato,evento clou di quello che una volta era una passerella musicale di grandi talenti.

La caduta dell'impero Romano comincio' con Caligola che si vestiva da donna e prostituiva le sue sorelle per ingrassare le finanze del palazzo,esauste per i troppi sesterzi dilapidati in feste e banchetti, cui l'imperatore non sapeva rinunciare...

Come sempre,il popolo assiste ,ci ride sopra e tutti rotoliamo giu'.

Giovanna Maldasia

IL TRIANGOLO FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E ROSA CHEMICAL BY OSHO

Lettera 7

Caro Dago,

Chiese vuote, piazze vuote, urne vuote. Il Vaticano corre ai ripari e riempie i circhi, così pure Grillo. Resta sempre da capire: chi paga il biglietto?

Lettera 8

Caro Dago, Grillo: "A me fanno un processo politico sui figli". Anni e anni in prima fila ad applaudire i processi politici e a venerare i magistrati che li imbastivano e ora non piacciono più?

Furio Panetta

Lettera 9

Ruby rubacuori commenta l’assoluzione per le cene eleganti di Silvio: “solo una parte è stata scoperta”.

Effettivamente, alla sua età Silvio si eccita di più con il vedo-non-vedo

Alberto

Lettera 10

gianni morandi chiara ferragni amadeus in diretta instagram con fiorello

Caro Dago, la Nato: "Incrementeremo la produzione di munizioni". Dopo lo stop della Ue alle auto a diesel e benzina, una lotta senza quartiere ai cambiamenti climatici?

Giuly

Lettera 11

Caro Dago

Non ritengo plausibile che Amadeus e i dirigenti Rai non si stessero rendendo conto dell’incredibile pubblicità che stavano facendo a Instagram…

Lo abbiamo notato tutti!

Per di più Del tutto gratuitamente!

Ma sarà poi vero?

Qualcuno dovrebbe chiedere alla fautrice del gesto la Ferragni…se non avesse accordi…

chiara ferragni e amadeus in diretta instagram

Anime belle…spero che si faccia chiarezza

perché c’è stata una palese violazione di legge è da gente scafata come Amadeus non possiamo accettare che sia stato impulso del momento per sbooomerizzarlo…ma dai

Inaccettabile

Ignorantia legis non excusat….

Saluti

LB

Lettera 12

Isobarico Dago. Se gli americani non la smettono di sparare a tutto ciò che vola non avremo più le previsioni del tempo.

Cordialità Phantomas

Lettera 13

ELLY SCHLEIN

Caro Dago, non voglio entrare nelle beghe del PD ma un consiglio mi sento di darlo, il segretario perfetto è la Schlein che ha tutte le qualità. E' donna, multigender, ricca e viziata ma dall'aspetto fintemente trasandato e di poca frequentazione di parrucchiere che fa tanto "centro sociale"; senza dimenticare che sa scegliere la persona giusta al momento giusto; Renzi per farsi eleggere al parlamento europeo, Bonaccini in regione, Letta alla Camera, e ora Franceschini per la scalata al Partito!

Una davvero sveglia serve al PD!

FB

elly schlein canta occhi di gatto

Lettera 14

Caro Dago, la Procura indaga Blanco per danneggiamento.

La difesa del cantante parla di foliage compulsivo.

Saluti, Labond

Lettera 15

Caro Dago, Gran Bretagna: "Addestrati 10mila soldati ucraini da inizio guerra". Dai risultati non si direbbe. Magari hanno insegnato loro come si fa un buon tè...

SL

Lettera 16

Dispiace per Emilio Fede. Per lui niente “cavillo”.

G.P.

JOE BIDEN MANGIA LA PIZZA CON I SOLDATI AMERICANI

Lettera 17

Caro Dago dopo la fine del Ruby ter ci dobbiamo aspettare un Ruby quater o visto il ridimensionato peso politico anche all'internazionale di Berlusconi basta così?

Amandolfo

Lettera 18

Usa, detenuto muore di freddo: forse rinchiuso in cella frigorifera. E poi Biden vorrebbe insegnare ai russi il rispetto dei diritti umani...

E.Moro

Lettera 19

JOE BIDEN E I DOCUMENTI TOP SECRET

Egregio Dago

sarebbe interessante sapere quanti europarlamentari che hanno votato per il ritiro delle auto a motore a scoppio nel 2035 siano andati in Cina e dintorni negli ultimi anni.

Cordialità

Lettera 20

Caro Dago, "Show" a Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento. Bravissimo! È riuscito a raccogliere qualcosa anche quest'anno...

Fabrizio Mayer

JOE BIDEN ZIO SAM

Sanvic