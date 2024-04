POSTA! – CARO DAGO, IL PROGRAMMA DEL PD PER LE ELEZIONI EUROPEE COMPRENDE PER ORA LE SEGUENTI PROPOSTE: A) CANDIDARE ILARIA SALIS; B) BOH – PUTIN HA FIRMATO IL DECRETO PER L’ARRUOLAMENTO DI 147 MILA…"VOLONTARI" – GIANCARLO LEHNER: “CONOSCENDO BENE SIA BERLUSCONI, SIA PUTIN, POSSO AFFERMARE, ALTO E FORTE, AVENDONE PROVE INCONFUTABILI, CHE LA LORO FU UN'AMICIZIA VIRILE AUTENTICA E PROFONDA”

L ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL DI MOSCA SECONDO VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Caro Dago, Washington Post: "Gli Usa avevano avvisato Mosca dell'attacco terroristico due settimane prima della strage poi rivendicata dall'Isis". Speriamo abbiano anche avvisato Putin di non svestirsi troppo presto: è primavera, ma non vorremmo che si buscasse un malanno...

Caro Dago, Stoltenberg: "A Kiev servono più risorse e aiuti stabili". No, a Kiev serve che sia rispettata la naturale scadenza elettorale così l'incapace Zelensky lo mandano a casa a calci nel sedere!

Caro Dago, campagna elettorale, il Garante della comunicazione dice che occorre assicurare identico pubblico a tutti i leader e a tutti i candidati, dunque bisigna tenere conto anche dello share non solo dei minuti di presenza in video.

BERLUSCONI PUTIN VILLA CERTOSA

A voler essere rigorosi, però, lo share indica solo quanti sono gli apparecchi sintonizzati su un determinato programma, non quanti sono gli spettatori che stanno assistendo ad una trasmissione. Una tv accesa in un bar o a casa di una famiglia numerosa porterà sicuramente più spettatori di quella a casa di un pensionato o di un single. E quindi come si fa per essere "equi"?

Drago, Drago,

conoscendo bene sia Berlusconi, sia Putin, posso affermare, alto e forte, avendone prove inconfutabili, che la loro fu un'amicizia virile autentica e profonda.

Caro Dago, Kiev: "Entro giugno faremo saltare in aria il ponte di Crimea". La laurea della stupidità: mentre la Russia accusa l'Ucraina un giorno sì e l'altro pure per l'attentato a Mosca, l'intelligence militare ucraina serve a Putin una "mezza confessione" su un piatto d'argento. Che idioti!

VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008

Caro Dago, sembra proprio che i soldi di Agnelli non portino bene agli eredi. La figlia è in lite con i figli per l'eredità miliardaria. Anche Montezemolo ha trovato il modo di rischiare di perdere 75 milioni di euro (un tesoro!). Insomma a voler essere un pochino superstiziosi sembrerebbe che nascondere i miliardi all'estero per non pagare le tasse non abbia portato troppo bene...

GIANNI AGNELLI

Caro Dago, ho trovato divertente l'intervista a Zingaretti ( lo ringrazio per averci regalato un momento di ilarità). Ricordo che il personaggio era definito all'interno del partito un "buon funzionario" ma nulla di più.

Poi per gli strani meccanismi che solo in politica avvengono si è ritrovato presidente di regione e, addirittura, segretario del partito, dando prova in entrambi i ruoli di una totale mancanza di leadership, arrivando addirittura a definire Conte "punto di riferimento fortissimo dei riformisti", pensa te che visione! Ora visto che non ha nessun peso nel partito ha pensato bene di svacanzare a Bruxelles, ma senza dirlo ci mancherebbe altro...

TOMASO MONTANARI

Caro Dago

Putin ha firmato il decreto per l’arruolamento di 147 mila… volontari.

Dagovski,

Arrendiamoci.

Tomaso Montanari è ottimo Rettore di un’Università per stranieri (marziani).

Caro Dago: dalla Stampa apprendo che l'inflazione in Turchia è al 67%... robe Turche...

vladimir putin joe biden

Caro Dago, Casa Bianca: "Indignati per il raid su operatori umanitari a Gaza". E invece sono "fieri" per la quindicenne, disarmata, freddata a Los Angeles dagli spari dei poliziotti californiani?

Caro Dago, Usa: "Avvisammo Mosca due settimane prima della strage al Crocus". Cioè spendono centinaia di miliardi in armi e aiuti per sconfiggere Putin in Ucraina e poi lo avvisano per un possibile attentato a costo zero per Biden? Da ridere a crepapelle! Per possibili attentati sul territorio federale, invece, la Casa Bianca a chi si affida? Alle segnalazioni dei servizi segreti iraniani?

Caro Dago

giorgia meloni alla camera

in un'intervista apparsa oggi sul Corriere, Andrea Giorgis senatore e capogruppo del PD nella commissione affari costituzionali del Senato, con riferimento all’eventuale introduzione del premierato sostiene che “Così come è concepita la riforma rischia di essere incostituzionale e del tutto contraddittoria.”.

Ora, è evidente che una legge può essere incostituzionale. Ma di certo non può essere incostituzionale la costituzione. La costituzione può essere modificata seguendo la normativa inserita nella costituzione medesima. E così è stato fatto numerose volte. La nuova costituzione che uscirebbe dall’eventuale introduzione del premierato può piacere o non piacere, può essere giusta ho sbagliata ma di certo non può essere tacciata di incostituzionalità.

francesco lollobrigida

Stimato Dagospia, a giorni il Ministro Lollobrigida taglierà il nastro del Festival del Carciofo romanesco, e fin qui nulla queastio, anzi. Ma: a Portico d'Ottavia (il quartiere ebraico, meno "correttamente" chiamato ghetto - NPNR/nota per i non romani), in Largo 16 Ottobre 1943?! Davero n'cè più religgione, né storia né politica. Il Paese ormai è alle verdure. P.S. Religgione si scrive propio così, perché dice che ci saranno anche artisti e "trapezzisti" (testuale sul sito web etc.) e, a 'sto punto, confermàti pure i prestiggiatori.

blanco distrugge tutto a sanremo 2023

Caro Dago, il Gip di Imperia archivia le accuse su Blanco per il caso del palco distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso del Festival di Sanremo 2023. Ecco la nostra bella "giustizia". E poi si pretenderebbe che l'Ungheria consegnasse Ilaria Salis all'Italia. Sulla giustizia siamo da barzelletta!

Caro Dago,

Il programma del PD per le elezioni europee comprende per ora le seguenti proposte :

A) candidare Ilaria Salis;

B) Boh.

SCHLEINING - MEME BY SHILIPOTI

Caro Dago, in questo periodo stanno arrivando multe a parecchi italiani che usano il pezzotto per vedere contenuti a pagamento evitando di abbonarsi alle piattaforme di streaming. Ma parecchi di loro considerano la multa un'ingiustizia e intendono fare ricorso al garante della piracy.

Caro Dago, Biden: "Israele non fa abbastanza per proteggere civili e cooperanti". Il modello dovrebbe essere quello che ha fatto lui in Afghanistan per proteggere le donne dai talebani?

ELLY SCHLEIN - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Caro Dago, Pd, Rosy Bindi sulle candidature discusse di Schlein: "Gli elettori la pensano come Tarquinio e Strada, non come i dirigenti che hanno votato l'escalation militare". E ai tempi in cui lei era ministro della Sanità dei governo D'Alema, erano soddisfatti della "difesa attiva" di "Baffino" in Kosovo?

elly schlein alla camera

