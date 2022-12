POSTA! – CARO DAGO, IL QATAR-GATE È VERO MADE IN ITALY. VA CHIAMATO QATAR-OPOLI – KAILI, GIORGI E PANZERI, 1,5 MILIONI DI EURO IN CONTANTI IN TRE, MA GIORNALI E TV CONTINUANO A PARLARE DI “PRESUNTA CORRUZIONE”. ANCHE LORO, COME SOUMAHORO PER L'ACQUISTO DELLA CASA, POTREBBERO AVER “SCRITTO UN LIBRO”?

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili 1

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dago,

'Le ong servono per far girare soldi' e' quanto detto da uno degli arrestati a Bruxelles. Serve altro? Alla faccia di tutti i buonisti, politicamente corretti, di sinistra, che vorrebbero insegnarci a vivere.

MP

Lettera 2

Caro Dago, la Kaili e il compagno Giorgi con quasi un milione di euro in contanti a casa. Perbacco, chissà che sistemi di sicurezza per difendersi dai ladri!

Diego Santini

Lettera 3

Caro Dago, la città di Ortona dovrebbe onorare Rocco Siffredi con l'erezione di un obelisco a lui dedicato.

Lettera 4

EVA KAILI

Caro Dago,

dopo 40 lunghi anni sembra finalmente che in Iran la repubblica del fanatismo religioso inizia a traballare.

40 anni di governo "in nome di Dio" sono tanti, ma sono nulla rispetto agli oltre 500 (cinquecento!) anni di Santa Inquisizione, terrore, processi e torture che hanno dovuto subire le genti Italiche da parte della Chiesa Cattolica!

Lorenzo B.

Lettera 5

Caro Dago, nozze gay, il presidente Usa Joe Biden firma la legge di tutela. A tutti i neo sposi Lgbt verrà assegnata una scorta?

Sasha

joe, jill e hunter biden

Lettera 6

Caro Dago, Kaili, Giorgi e Panzeri, 1,5 milioni di euro in contanti in tre, ma giornali e tv continuano a parlare di "presunta corruzione". Anche loro, come Soumahoro per l'acquisto della casa, potrebbero aver "scritto un libro"?

J.R.

Lettera 7

Caro Dago, il ministro della Salute, Orazio Schillaci: "Nell'ottica delle misure anti Covid, uno dei primi provvedimenti che ho adottato è stato quello di prorogare l'obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa per la tutela degli anziani e dei soggetti più vulnerabili". Perfetto. Tanto chi è forte può dilettarsi con gli scatarramenti dell'influenza sugli autobus e nei negozi strapieni di gente per gli acquisti natalizi.

Elia Fumolo

messi

Lettera 8

Dagovski,

Qatar-gate è vero Made in Italy.

Va chiamato Quatar-opoli.

Aigor

Lettera 9

Caro Dago, a Messi manca quel tratto di cialtronaggine egolatrica caratteristico di ogni vero eroe popolare. Per questo, segnasse anche mille goal al mondiale, non entrerà mai nel cuore della gente come Maradona. In altre parole: é troppo poco cazzone per essere un dios!

Max

Lettera 10

natale con te i gadget natalizi delle bimbe di conte 3

Caro Dago, tutti i politici che hanno avuto la possibilità di diventare "Premier", anche i meno credibili e capaci, dopo l'esperienza hanno mantenuto un tratto istituzionale e serio. L'unica eccezione è stato Conte, premier per caso, che dopo aver terminato l'esperienza invece di tornare al suo lavoro, come aveva promesso, si è trasformato in una sorta di capopolo estremista. Da qui l'azzecato nomignolo (copyright Dago) di CamaleConte!

FB

Lettera 11

Direttore,

ma quale spinta di Allah, ma quale mondo arabo unito a sostegno del Marocco. La televisione di stato algerina ha persino censurato le vittorie del Marocco nei gironi eliminatori.

Paolo Ferraresi

Lettera 12

Caro Dago, ieri in un pranzo di auguri di Natale si è inevitabilmente parlato di politica. Su una dozzina di partecipanti nessuno, dico nessuno, era favorevole alle misure sul contante e sul Pos, nemmeno un si ma, però! Significherà qualche cosa o no? È un'altra salvinata da mandare al macero subito....

FB

liliana murekatete

Lettera 13

Caro Dago,

Una bella signora puo' lavorare per una ONG vestita Versace o Dolce&Gabbana da capo a piedi,e pure svestita da capo a piedi,chi se ne frega se fa bene il suo lavoro e aiuta veramente i derelitti che le sono stati affidati .....ma se i suoi protetti fanno la fame e sono al freddo e senza un soldo in tasca viene spontaneo ,ed e' doveroso, chiedersi dove siano finiti i numerosi e lauti contributi ricevuti dall'organizzazione.

Spostare il problema accusando di moralismo chi si fa questa domanda e' patetico e perfino poco onesto e ,come al solito, una verbosissima perdita di tempo.

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Caro Dago,

Zelensky ha ringraziato il Parlamento europeo per l'assegnazione del Premio Sacharov. Sacharov di denarov?

RPM

Volodymyr Zelensky PERSONA DELL ANNO PER IL TIME

Lettera 16

Caro Dago, la Boldrini sul "pulman di troie" promesso da Berlusconi ai giocatori del Monza: "Parole indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito". Ma si preoccupi dei Soumahoro, delle Kaili e dei Panzeri della sua parte politica, che di "nobile" hanno assai poco!

E.S.

Lettera 17

Dago Gentile,

mi sembrava strano che tra le femmes scandalizzate dal premio via pulman balenato ai suoi giocatori per battere le grandi squadre dal Berlusca, non si fosse appalesata in tempo reale la condanna sdegnata dell' onorevola Boldrini, ed in effetti stamattina è arrivata la sua sentenza di becero maschilismo esteso a tutti i leader della coalizione che avevano proposto B ( a parole ) presidente ex post Mattarella. Pensa se ci fossero riusciti, altro che pulman ma treni, navi, gommoni pieni di libere professioniste a gratis per tutti con o senza stivali di gomma.

LAURA BOLDRINI PREMIA LA SUOCERA DI Aboubakar SOUMAHORO boldrini suocera soumahoro

saluti - peprig

LAURA BOLDRINI TAPIRO D ORO VALERIO STAFFELLI