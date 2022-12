POSTA! – CARO DAGO, QUASI TRE ANNI FA, NELLA MILANO OPEN S'INVITAVA IL POPOLO AD ABBRACCIARE UN CINESE, SPRITZ AI NAVIGLI E TANTA MA TANTA SOLIDARIETÀ. OGGI BERTOLASO AFFERMA CHE UNO SU DUE CHE ARRIVA A MALPENSA DALLA CINA È PORTATORE DELLA NUOVA VARIANTE COVID, ASSAI PERICOLOSA. CHE DICE SALA, LI ABBRACCIAMO ANCHE QUEST’ANNO?

Lettera 1

Caro Dago, un liceo artistico di Ravenna istituisce il congedo mestruale: due giorni al mese. Ma allora anche i ragazzi devono aver diritto alla loro... "ciclabile"!

S.L.

Lettera 2

Caro Dago, la Manovra al Senato, La Russa: "Mercoledì la discussione e giovedì la votazione". Essendo il finale già scritto, si fosse fatta prima la votazione e poi la discussione, sarebbe risultato ancora più evidente quant'è ridicola la cosa.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 3

Caro Dago, Qatargate, Niccolò manca la figata: Niccolò Figà-Talamanca resta in carcere.

Furio Panetta

Lettera 4

Caro Dago, sono stato multato per aver superato il limite di velocità, di 15 chilometri.

Giusto! Ma non c'è nessun poliziotto che abbia pensato di multare il signorino Danilo Valeri che, oltre a superare di parecchio il limite di velocità, ha avuto la faccia tosta di postare sul suo profilo quella prodezza?

Saluti.

Chips.

Lettera 5

Caro Dago, il ministro Tajani convoca l'ambasciatore iraniano a Roma. Cambiano i governi ma il disco non cambia. Ucraini, iraniani... Ci occupiamo tanto di difendere i diritti altrui ma i diritti dei nostri chi li difende? Non era meglio convocare l'ambasciatore d'Egitto per chiedergli conto del massacro di Giulio Regeni? Lo scrive uno che ha sempre pensato che il ragazzo abbia profondamente sbagliato ad andarsi a immischiare in cose che non lo riguardavano, ma ciò non giustifica in alcun modo quello che gli è stato fatto.

A.B.

dario franceschini

Lettera 6

Caro Dago,

Franceschini vuole un cambiamento generazionale nel Pd. Ottimo! Allora ritorni nella sua Ferrara a fare l'albergatore con la sorella che gestisce un bed and breakfast nel palazzo di famiglia!

Ciao

Giorgio

Lettera 7

Dago,

La sanita' italiana, che era ai primi posti nel mondo e' in caduta libera, per tagli e mancata programmazione. Che la colpa sia di chi ha governato nel decennio precedente e' palese. I dem dimostrano, ancora una volta, la loro inadeguatezza alla gestione. Pensano solo a battaglie ideali, si beano di congressi, rifondazioni e diritti civili, ma sanita, scuola e lavoro sono simboli di civilta'.

MP

Lettera 8

Caro Dago, nel 2022 i paperoni americani hanno perso 433 miliardi di dollari. Elon Musk ne ha persi 132, Jeff Bezos 84, e Mark Zuckerberg è precipitato dal 10° al 25° posto in classifica. Che disgrazia! Ce la faranno a reggere, sul piano psicologico, la riduzione in povertà?

Gian Morassi

Lettera 9

Caro Dago,

diversi giornali hanno riportato la notizia della giovane scacchista iraniana che partecipa ad un torneo in Kazakistan gareggiando senza hijab. Manifestando ammirazione per il coraggio, quasi tutti (in realtà dimostrando poca fantasia) hanno intitolato l'articolo "Scacco al regime". Purtroppo, finché lo "scacco" non è "matto" la partita non è finita e ci vuole poca fantasia per immaginare cosa succederà alla ragazza una volta rientrata in patria...

Gualtiero Bianco

Lettera 10

Esimio Dago,

Dario Franceschini: "Schlein deve cambiare tutto: gruppi dirigenti, abitudini, rendite di posizione". Perché Franceschini (cofondatore, vicesegretario, segretario del PD, nonché sottosegretario e ministro in quasi tutti i governi degli ultimi decenni) non dà una mano a Elly levandosi dai... pardon, togliendo il disturbo?

Bobo

Lettera 11

Caro Dago, i soldati russi in guerra potranno congelare il loro sperma gratis. Invece gli ucraini non possono congelare nemmeno i piselli a pagamento: sono senza elettricità!

EPA

Lettera 12

Dago,

Crosetto la dice giusta: la burocrazia blocca molte cose. Andrebbe snellita. D'altronde non essendo necessari, i burocrati allungano i brodi per poter perpetuare se' stessi. Altrimenti che altro lavoro vanno a fare?

MP

Lettera 13

Caro Dago, la pianista ucraina Valentina Lisitsa non potrà esibirsi a Venezia, al teatro la Fenice, per aver espresso posizioni filo Putin. Il concerto che doveva tenersi alle Sale Apolline, organizzato da Musikamera, infatti, è stato cancellato. E meno male che noi ci differenziamo dalle dittature per la libertà di pensiero!

Gildo Cervani

Lettera 14

Diatriba Boschi-Tremonti, tu hai detto che "con la cultura non si mangia" l'altro "ma quando mai.." che palle. E poi chi l'ha detto che con la cultura non si mangia? e la pletora ormai secolare di pseudointellettuali organici dove la mettiamo? tutti i Murgia Serra Moretti Saviano, per dire i primissimi che mi vengono in mente, che sono? e de che magnano? ma per favore..

saluti BLUE NOTE

Lettera 15

Caro Dago

povera Chiara Ferragni, attaccata dagli haters, che per vendere i suoi prodotti si è ridotta con le pezze di lingerie al sedere.

Saluti, Usbergo

Lettera 16

Caro Dago, Usa sferzati dal gelo: salgono a 64 le vittime. Biden dichiara l'emergenza per lo Stato di New York e con First Lady e famiglia vola alle isole Vergini per il Capodanno. Complimenti Mr. President!

Corda

Lettera 17

Caro Dago, clima, in Italia la temperatura aumenterà tra uno e cinque gradi entro il 2100. Ma certo. Come ad Ancona che nella notte tra il 15 e 16 settembre avrebbe dovuto esserci un po' di vento: è arrivata un'alluvione mai vista!

Cocit

Lettera 18

Buongiorno,

in qualità di cittadino che paga una profumata tassa ad AMA Roma, mi pregio di segnalare la situazione in essere in zona Viale Lina Cavalieri, altezza incrocio con via Maria Melato, per la quale allego una foto auto-esplicativa fatta il giorno 27 dicembre 2022, dove si evidenzia non solo la mancata raccolta (a differenza di quanto AMA dice sui vari canali informativi), ma anche lo spargimento della immondizia tutt'attorno grazie a quei simpatici animali grufolati (leggasi cinghiali) che continuano a muoversi indisturbati grazie alle prelibatezza lasciate a marcire da parte di AMA.

Detto ciò, questa gente si deve solo che vergognare...in che mani stiamo.....qualcuno prenderà mai provvedimenti seri?

Giuseppe Prodomo

Lettera 19

Tre anni fa circa,

esimio Dago, ricordi quando nella Milano open s'invitava il popolo ad abbracciare un cinese, spritz ai Navigli e tanta ma tanta solidarietà. Pure Zingaretti brindava felice tra la folla solidale. Oggi Bertolaso afferma che uno su due che arriva a Malpensa dalla Cina è portatore della nuova variante covid, assai pericolosa affermano i noti medici che si dicono esperti ed aggiornati.

Che dice Sala, li abbracciamo anche quest'anno? A Fiumicino ne arrivano tantissimi ma tra cinghiali e monnezza restano in aeroporto in attesa di altre destinazioni. So' educati bene dopo anni di zero contagi...

Cin Cin per il nuovo anno a tutti

peprig

