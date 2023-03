POSTA! – CARO DAGO, QUELLO CHE SI POTEVA IMMAGINARE E' STATO CONFERMATO, IL LOCKDOWN, IN LOMBARDIA E VENETO, NON E' STATO TEMPESTIVO, NE' TOTALE. PER NON AFFOSSARE L'ECONOMIA. SIAMO SEMPRE LI, CONTANO PIU' I SOLDI DELLE PERSONE - NON SARABBE D'UOPO CONCENTRARSI SUL FALLIMENTARE APPROCCIO INVESTIGATIVO CHE HA PORTATO ALLA CATTURA DI MESSINA DENARO SOLO DOPO 30 ANNI DI LATITANZA, PIUTTOSTO CHE SUGLI AUDIO NEL PROGRAMMA DI GILETTI?

Dago,

Quello che si poteva immaginare e' stato confermato, il lockdown per covid, in lombardia e veneto, non e' stato tempestivo, ne' totale. Per non affossare l'economia. Siamo sempre li, contano piu' i soldi delle persone.

MP

Caro Dago

Il PD, invece di far votare il segretario a gente che non li voterebbe mai in nessuna vera elezione, dovrebbe arrendersi alla realtà: la fusione PCI/DC modello demoamericano è finita. Non resta che divorziare. Sparirebbero così tutti i Peppini che infestano la politica italiana.

Signoramia

Caro Dago, Papa Francesco: "I trafficanti di uomini siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti, e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte". Elementare Watson: no scafisti, no partenze di massa, no tragedie come Cutro. Qualcuno lo spieghi a "Repubblica", "Stampa" e Pd.

Giuly

Caro Dago, clima, dopo oltre 15 anni di discussioni, l'Onu raggiunge un accordo storico sulla protezione dell'alto mare. Quindi non un accordo al ribasso ma al ribassissimo. Fossi nei pesci non dormirei i sonni tranquilli.

Berto

Non è vero, caro Dago, che il fascismo non ci sia più. Invece è vivo, vegeto e lotta insieme a noi: è quello dell'altra faccia della medaglia, quello dei professionisti dell'antifascismo per dirla con Leonardo Sciascia. Quello che persegue il reato d'opinione, in voga nel Ventennio tanto vituperato.

Saranno state pure inopportune ed irrituali le opinioni a ruota libera di Valditara e di Piantedosi, ma da qui ad invocarne le dimissioni, quasi da riflesso condizionato, ce ne corre; e, nel caso, neanche un Tribunale etico si potrebbe arrogare il diritto di censurarle. Se poi si arriva a bandire al confino Vittorio Feltri per una battuta, bollandolo come "indegno" di presiedere il Consiglio Regionale della Lombardia, siamo all'ostracismo. Anzi al ridicolo!.

Antonio Pochesci

Caro Dago, migranti, il presidente Mattarella: "Il cordoglio si trasformi in azioni concrete e operative". Rimpatriamoli tutti!

Yu.Key

Caro Dago, covid, al ministero della Salute non sapevano tradurre dall'inglese.

Almeno non fatelo sapere.

Ci stiamo già sputtanando abbastanza.

Saluti.

Cips.

Caro Dago, migranti, per la Cei "L'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa va accolto". Una linea che "Zuppi-ca", visto che nei giardini vaticani non è mai stato accolto nessun povero cristo.

Elia Fumolo

Caro Dago, grande successo per la manifestazione "antifascista" di sabato a Firenze. Sono accorsi in 20.000, lo 0,03% della popolazione italiana.

Bobby Canz

Non sarabbe d'uopo per i Media concentrarsi sul fallimentare approccio investigativo che ha portato alla cattura di Messina Denaro solo dopo 30 anni di latitanza, e in tutto questo arco di tempo scoprire solo ora che la sorella fosse complice, piuttosto che sugli audio vocali di quel che è nient'altro che un volgare boss criminale al nono Montenegro, intrattenere rapporti civili con l'amica che va spesso ospite nel programma di Giletti?

Impeto Grif

Dago,

I familiari dei migranti morti nel naufragio a crotone vogliono fare causa all'Italia! Naturalmente, appoggiati da chi ci marcia sopra al traffico dei migranti. Rimango senza parole!!

MP

Egregio Dago

per fortuna di Torquemada, Crisanti non è stato suo contemporaneo altrimenti ne avrebbe offuscato la meritatissima fama.

Cordialità

Sanvic

Caro Dago, Tajani: "Apriremo a decine di migliaia di migranti regolari". A quanto pare non c'è bisogno di liberalizzare le canne: il ministro degli Esteri ha già trovato qualche sostanza che ha un effetto analogo...

Mich

Caro Dago, Mattarella: "L'Iran è un regime che soffoca i propri figli". Figli o figlie? Una grave insensibilità a due giorni dall'8 marzo!

Kevin DiMaggio

Caro Dago,

dunque far sapere al parlamento e ai cittadini, come ha fatto Donzelli, che parlamentari di sinistra, come atto accertato, sono stati più volte a trovare boss mafiosi pluriomicidi al 41bis (di sicuro per assolvere al precetto cattolico di "visitare i carcerati" - sesta opera di misericordia corporale) costituisce reato di lesa maestà, oltre che di rivelazione di cosa che non si deve sapere (e perchè mai non si dovrebbe ?).

Incolpare invece il governo del proprio Paese di aver fatto morire DELIBERATAMENTE 70 e più adulti e bambini, imbastendo una indegna caciara a sfondo di sciacallaggio politico, è cosa giusta e meritevole, intelligente e soprattutto nobile.

La cenciata alle elezioni li ha fatti inviperire a punto tale da avere perso qualsiasi sana inibizione, buon gusto e perfino il senso di un tragico ridicolo.

Cincinnato 1945

Caro Dago: io mi ricordo che oltre 40 anni fa, a Torino, sfilarono in quarantamila senza recare danni, e malgrado marciassero in silenzio, furono ascoltati.

Valter Coazze

Egregio Dago

dubito che tutti quelli che si strappano le vesti e cospargono il capo di cenere per i naufraghi morti a Cupro non riescano a dormire i notte. Come al solito il protagonismo prende il volo in occasioni come questa. Adesso i famigliari dei deceduti intendono far causa all'Italia per il mancato soccorso e frotte di avvocati completamente disinteressati sono pronti a rappresentarli. A nessuno viene in mente che i genitori eroici sono quelli che in certi paesi ed in particolari situazioni evitano di mettere al mondo dei figli?

Cordialità

Sanvic

Caro Dagospia…. “Le querele del potere minacciano l’informazione- Libertà di stampa sotto attacco” è il titolo di un lungo articolo sul quotidiano ”Domani” firmato dalla ricercatrice Sielke Beata Kelner. Non c’è una riga una parola per le querele e le richieste di danni che magistrati e giudici presentano quotidianamente per farsi la seconda casa o rinnovare il salotto o la barca. Della vera casta Beata non si occupa. Beata lei…

Frank Cimini

Caro Dago, tutta la settimana scorsa è stata caratterizzata da una continua celebrazione delle doti della Schlein, a iniziare dai giornali degli Elkann, e poi tutti i colleghi della sinistra e oltre. Una domanda si impone, se avevano una persona così capace perché aspettare tanto a tirarla fuori o è stato un malaugurato incidente di percorso? Ah saperlo!

FB

Caro Dago, Usa, sparatoria a una festa con cento teenager: almeno due morti. Ormai quella di Biden, contrariamente all'annunciata stretta sulle armi, è diventata l'America dei pistola.

Giacò

ANDREA CRISANTI 1