magistrati inizio anno giudiziario

Caro Dago, con i processi che durano quindici anni, e anche molto di più, l'indipendenza della magistratura invocata dagli Ermellini (a proposito: gli ermellini da pelliccia sono meno animali dei protettissimi visoni ??) non è più un valore, ma una condanna.

Dago,

Auguriamoci che la bambina di Firenze venga ritrovata sana e salva, dopodiché venga effettuato lo sgombero dello stabile occupato dagli abusivi. Non se ne puo' piu' di sentire vicende come queste, di ignoranza e sopraffazione.

LA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI VISTA DA NATANGELO

Caro Dago, se ne va Silvio Berlusconi e con lui le sue mille vite. Giovane "partigiano" nella Milano occupata, studente alla Sorbona, socialista, liberista, capofila degli anticomunisti mondiali, interista e "milanista da sempre", irresistibile seduttore, e "utilizzatore finale". Ciao Silvio, hai contribuito come pochi alla devastazione di questo paese, ma quanto ci hai fatto divertire. Sic tibi terra levis

Caro Dago, il PD, che ha partecipato al gay pride di Roma esulta per la "partecipazione oceanica" alla manifestazione. È lontano il tempo quando il partito sfilava con gli operai delle fabbriche occupate, con i cassaintegrati, gli sfrattati. Il tempo passa ed è meglio adeguarsi alla...nuova segreteria multigender e armocromica.

MELONI VON DER LEYEN E RUTTE IN TUNISIA CON KAIS SAIED

Caro Dago, Svezia, sparatoria a Stoccolma: un morto e tre feriti. Non sono ancora entrati nella Nato e già si sentono americani a tutti gli effetti.!

Caro Dago, migranti, maxi sbarco a Pozzallo: arrivati in 252. La Tunisia non ha ancora ricevuto il bonifico?

Dago,

Il pastrocchio su tim e la rete unica e' l'ennesima dimostrazione che la politica italiana degli ultimi vent'anni e' stata miope, senza una visione a medio e lungo termine. Solo slogan e battaglie di retroguardia. Politicanti piu' attenti al consenso che a far funzionare le cose.

roberto gualtieri mario colamarino foto di bacco

Caro Dago, Mes, il sindaco Gualtieri: "Prima lo si ratifica e meglio è". Invece i cumuli di rifiuti abbandonati per le strade di Roma possono attendere...

Commovente iniziativa (mondiale) delle escort: oggi osserveranno 1 minuto di silenzio prima di ogni attività.

Carissimo Dago,

appresa la notizia della dipartita di S.B. anche un non-Berlusconiano come me (ma non per questo anti-Berlusconiano) ha come prima reazione a caldo: “non è possibile, ma dai non ci credo”...Questo è stato il grande successo del Cavaliere tra mille luci e ombre: rendere di uso comune aggettivazioni coniate con il suo nome e rimanere eterno, immortale, come fosse stato tra noi dall’infinito passato. Inoltre ha capito veramente chi sono gli Italiani, compresi quelli che si sono sempre creduti meglio di lui.

MEME SULLA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI

Ora per giorni chi leggerà/guarderà i media dovrà sorbirsi la beatificazione dì Berlusconi, un pregiudicato che l’Italia, purtroppo, si è meritata, e i cui prodotti culturali (persone, cose e atteggiamenti) ci ammorberanno per sempre, ahinoi.

Addio Silvio. Le tue idee proseguiranno tra le nostre cosce.

Caro Dago l’al di là è il paese che amo… SB

Caro Dago naturalmente con il Gay Pride si parla di Diritti Civili. Come si fa ad aggiungere alla lista anche il diritto di andare in delegazione, farsi una fila "normale", ed uscire con un certificato in mano?

meme morte silvio berlusconi 1

Caro Dago

Gay pride a Roma. Il sindaco Gualtieri per salutare i partecipanti ha imbracciato la chitarra e intonato: “E benvenuti a sti f*… ecc ecc” (https://www.youtube.com/watch?v=CFoLqgYsIOE )

1) Ambasciata italiana al lavoro anche di domenica sera: e' arrivato in citta' Antonio Tajani. Due gli incontri principali: uno con il Segretario di Stato Antony Blinken (NATO, Cina, Nord Africa) .L'altro con Kristalina Georgeva,Direttrice Generale del Fondo Monetario Internazionale: prestito alla Tunisia . Urge,urge ok FMI.

MORTA ITALIA - MEME BY CARLI

2) Le considerazioni di "Giuseppi" Conte sull'Ucraina riprendono ,curiosamente, quelle espresse dal suo amico Donald Trump ,venerdi, in Georgia. E il giorno prima alla Conferenza della ala destra del Partito Repubblicano :The American Conservative, guidata dai "falchi" Mike Lee e Rand Paul.

Caro Dago,

C'e' stupore e indignazione per i furti di opere d'arte che, essendo patrimonio Rai, dovrebbero essere patrimonio di tutti. E anche per la bruttezza di certe opere che "valgono milioni".

Caro Dago,

Tiberio Timperi, noto al grande pubblico televisivo, se non ricordo male, solo per aver bestemmiato in diretta tv un paio di volte, è ritornato agli onori della cronaca televisiva per essersi fatto sorprendere a sbuffare, sempre durante una diretta tv, nei confronti di un suo collega che stava facendo il proprio lavoro giungendo al punto di minacciarlo non tanto velatamente (“facciamo i conti dopo ”).

silvio berlusconi 10

Com’è possibile che un simile personaggio, che ha chiaramente dimostrato di non riuscire frequentemente a controllare il proprio comportamento, possa partecipare alle dirette TV ?

Documenti governativi Top Secret nascosti in bagno, pettegolezzi sui piani di attacco militare statunitensi, scatole di informazioni altamente riservate appartenenti alll'intelligence nella sua camera da letto, inclusi dettagli sulle capacità nucleari statunitensi e straniere in un ripostiglio accanto alla sala da ballo nella sua dimora privata a Mar-a Lago.

La residenza dell'ex clown alla casa Bianca non è nemmeno una dimora privata ma un club con stanze per ospiti paganti e tanti eventi come i matrimoni. Un totale Mind-Fuck, altro che rimbabiden. E intanto hanno già coniato il suo nuovo slogan: "Make America Fool Again!".

LA NOTIZIA DELLA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI NELLA HOMEPAGE DELLA BILD

Caro Dago, per la Bild, Silvio Berlusconi "Come incorreggibile amico di Putin alla fine è morto dalla parte sbagliata della storia". I tedeschi non guariscono mai! Anche quando avevano Adolf Hitler pensavano di essere dalla "parte giusta" della Storia. Albert Link abbia paziemza: la guerra in Ucraina non è ancora terminata e quindi non si può ancora dire chi sarà dalla "parte giusta (colui che vince) della Storia...

SILVIO BERLUSCONI CON APICELLA SILVIO BERLUSCONI IN PARADISO silvio berlusconi - rolling stone

silvio berlusconi vladimir putin 1