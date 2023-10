POSTA! – CARO DAGO, L’ALGORITMO DEL TUBO CATODICO HA TROVATO IL CLONE IN GONNELLA DI ORSINI CON LA VOCE DI TOPO GIGIO, L'EX AMBASCIATRICE ELENA BASILE – CARO DAGO, IL FARAONE AL-SISI NON VUOLE I PALESTINESI PERCHÉ 3.000 ANNI FA IN EGITTO HANNO AVUTO ESPERIENZE POCO BELLE CON GENTE CHE VENIVA DALLA PALESTINA – LA LETTERA DELL’ORGANIZZAZIONE EBRAICA BENÈ BERITH

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Nota dell'associazione Benè Berith

Caro Dago,

comunita ebraica Bene Berith

Abbiamo letto con grande stupore lo scritto dell'ex ambasciatore italiano in Iraq, Marco Carnelos. Potremmo anche comprendere l'esigenza della redazione di dare voce a una pluralità di opinioni sulle atrocità compiute dai terroristi di Hamas contro Israele e il popolo ebraico, ma facciamo fatica ad accettare che queste opinioni siano foriere di falsità e vengano espresse da persone che non godono di buona reputazione sulla stampa.

Va infatti evidenziato che secondo quanto riportato dai giornali - come sul sito de La Notizia https://www.lanotiziagiornale.it/mazzette-diplomatiche-per-la-diga-di-mosul-la-corte-dei-conti-batte-cassa-allex-ambasciatore-italiano-in-iraq/ - , Carnelos "durante il suo incarico in Iraq nel 2018, mise la propria funzione istituzionale al servizio di un potente uomo d’affari curdo-iracheno e vicepresidente dello Zozik Group, nel Kurdistan iracheno, favorendolo in affari privati suoi e del gruppo di imprese del quale è a capo, attivo per lavori in subappalto anche con ditte italiane, tra le quali quella che stava realizzando lavori di consolidamento della diga di Mosul.

comunita ebraica Bene Berith roma

Tutto in cambio di denaro che, in base a una conversazione registrata, secondo gli investigatori ammonterebbe almeno a 100-150mila dollari". Il fatto è stato ovviamente sancito da una sentenza del Tribunale riportata dai media dopo che lui stesso ha patteggiato davanti al giudice.

soldati israeliani al confine con la striscia di gaza

L'ambasciatore, che nel frattempo ha cambiato mestiere e fa il consulente nella sua MC Geopolicy srl, con clienti spesso concentrati in Paesi arabi come il Libano, qualche mese prima era già salito agli onori delle cronache quando il consolato di Erbil era stato investito da uno scandalo su un traffico di visti, In un articolo de Il Foglio pubblicato nel febbraio del 2017 (https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2017/02/28/news/visti-erbil-kurdistan-scandalo-122929/ ) si evince che "Marco Carnelos, si era distinto per essere l’unico rappresentante di un paese dell’Unione europea a rendere visita – renderla, non riceverla – al signor Qais al-Khazali, capo della “Lega dei Giusti”, Asaib Ahl al-Haq, la formazione più nutrita e oltranzista delle milizie sciite irachene, finanziate e addestrate dall’iraniana Forza Quds e dagli Hezbollah libanesi".

Insomma, caro Dago, prendere lezioni da un uomo che secondo quanto riportato da organi di stampa ha avuto rapporti con uomini di Hezbollah e della forza armata iraniana, a noi sembra un po' troppo.

Benè Berith

Dagorisposta:

Difficile controbattere a una lettera che mette nel mirino l'autore e non i contenuti del suo articolo. Sarebbe più utile ed edificante contestare nel merito le affermazioni di Marco Carnelos.

giorgia meloni durante la sua visita alla sinagoga di roma 1

Lettera 2

Caro Dago, allerta sicurezza contro possibili attentati terroristici dopo i fatti in Israele. Massima attenzione per aeroporti e stazioni, ma anche per i luoghi turistici molto frequentati come Colosseo e Vaticano. Però se i terroristi islamici vogliono venire in Italia, basta una telefonata ad Alarm Phone e noi andiamo a "salvarli" e recuperarli in qualsiasi punto del Mediterraneo: sono sempre i benvenuti...

Scara

Lettera 3

L'algoritmo del tubo catodico ha trovato il clone in gonnella di Orsini con la voce di topo Gigio. Tale Basile (pseudo) ambasciatrice, deve proprio intervenire ogni giorno in Tivù per vagheggiare su Hamas?

Dark Fenix

elena basile lascia lo studio di piazzapulita 9

Lettera 4

Caro Dago, Von der Leyen e Metsola in Israele: "Dobbiamo fermare Hamas". Han portato con sé i kalashnikov?

Nick Morsi

Lettera 5

Caro Dago,

Con tutti i problemi per i quali in Italia gli studenti potrebbero scendere in piazza a manifestare c'è bisogno di andare a Sanliurfa (meravigliosa culla dell'arte preistorica) a protestare a favore dei curdi, ai quali della solidarietà degli studenti italiani (che sicuramente non sanno nemmeno cos'e' un curdo) non gliene può fregare meno.

Ricordo, dopo il terremoto devastante del 2015 in Nepal, gli studenti "volontari" stranieri che venivano cacciati dai contadini nepalesi perché volevano "aiutare a piantare il riso", non avendo pero' idea di come fare.

Giovanna Maldasia

LA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018

Lettera 6

Caro Dago, Francia, uomo uccide insegnante in un liceo al grido di "Allah Akbar". Avrebbero dovuto integrarsi e invece sono integralisti...

F.T.

Lettera 7

Caro Dago, ma lo scandalo è il video che, per colpire la giudice Apostolico, sarebbe stato "confezionato" da Salvini, in cui in troppi ormai si sono incartati o i quattro anni per emettere - finalmente - la sentenza nei suoi confronti che stabilisca se sia colpevole o no?

Nell'attesa che il sig. Richard Gere, al cui oracolo è appesa la Giustizia italiana, ci degni del suo prezioso tempo per testimoniare in aula, una domanda sorge spontanea: perché i giudici nei loro processi non applicano almeno il 10% del "Metodo Apostolico", vista la celerità con cui ha rilasciato i cittadini stranieri?

Antonio Pochesci

Richard Gere Open Arms

Lettera 8

Caro Dago, Washington Post: "Israele ha usato il fosforo bianco". Si preoccupino piuttosto delle bombe a grappolo inviate da Biden all'Ucraina!

Fabrizio Mayer

Lettera 9

Caro Dago,

Forse è giusto ricordare a tutti che nel parlamento iraniano, noto come Majlis, siede anche un ebreo come rappresentante della minoranza ebraica.

Simone Nella

protesta tassisti a roma 1

Lettera 10

“Caro Dago” come ti scrivono i tuoi fan più accaniti del cazzo. Sono un tassista. Ti volevo ringraziare per le belle parole che ogni giorno spendi per noi. Solo nell’ultimo mese hai fatto più di 20 articoli contro di noi. Quasi uno al giorno. Incredibile. Ma io mi chiedo come mai? Ah io lavoro sul taxi da 7 anni, sempre accettato pagamenti carta, dichiaro almeno 25 mila euro all’anno,non ho mai rubato 1 CENTESIMO a un mio cliente e lavoro 12 ore al giorno. E comunque vengo preso per un MAFIOSO sul tuo giornale almeno 20 volte al mese. Io ti ringrazio tanto DAGO.

Grazie di cuore

roberto saviano a sanremo 1

Lettera 11

Caro Dago,

Saviano pensa di andarsene dall'Italia, facciamo una colletta per pagargli il biglietto?

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago, dopo le ennesime, inattese sentenze che tanto hanno sorpreso l'opinione pubblica, non sarebbe il caso che a fine stesura delle leggi venga riportata chiaramente la seguente annotazione: "fatta salva l'interpretazione soggettiva del magistrato giudicante".

Paloma

meme sul caso calcioscommesse 1

Lettera 13

Caro Dago, calcio, Zaniolo, Tonali e Fagioli indagati: scommesse non scorregge!

Cocit

Lettera 14

Caro Dago,

il faraone al-Sisi non vuole i palestinesi perché 3.000 anni fa in Egitto hanno avuto esperienze poco belle con gente che veniva dalla Palestina.

L'elettore triste

Lettera 15

L'artista Salvatore Marino è bravissimo e merita più successo, anche in TV! Grazie a Dago per la presenza costante di Marino nel sito.

Beatrice

Lettera 16

Caro Dago, Istat: "Economia in nero vale 192 miliardi". Se è così preziosa, difficile rinunciarvi...

SL

ZANIOLO E TONALI NICOLO ZANIOLO NICOLO FAGIOLI SANDRO TONALI

meme sul caso calcioscommesse 5