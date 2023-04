POSTA! – CARO DAGO, SANNA MARIN SI DIMETTE DA LEADER DEI SOCIALDEMOCRATICI. VUOLE AVERE LE GAMBE LIBERE PER ANDARE A BALLARE? – IL PD GESTIONE ELLY SCHLEIN È ANDATO MALISSIMO IN FRIULI-VENEZIA GIULIA. FORSE GLI ELETTORI NON L'HANNO VISTO ARRIVARE? – RUC, POC, PAP, PIF, PSR, PRRR, CILA, PEC, PUT SONO SOLO ALCUNI DEI NEOLOGISMI INVENTATI DAI “BURROCRATI” ITALIANI ORMAI PRIVI DI FRENI INIBITORI. E C'È QUALCUNO CHE STORCE IL NASO SE GLI ITALIANI USANO QUALCHE PAROLA DI INGLESE?

Lettera 1

Caro Dago,

Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, si lamenta per le foto che hanno svelato la sua relazione con la leader del PD. Ma come? Ma allora non è normale vedere due donne che si amano? Che male c'è nel divulgare queste foto? Non è una delle battaglie principali della sinistra quella di normalizzare i rapporti omosessuali?

Qualcosa non torna...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 2

Caro Dago, buffo! Hanno messo a dirigere "Il Riformista" uno che è stato "riformato" dalla politica: Matteo Renzi.

Theo

Lettera 3

Caro Dago, "benedetto" il procuratore Bragg e la sua incriminazione per Donald Trump. Ieri è riuscito a far aprire i nostri tg con una notizia diversa dal solito naufragio di migranti nel Mediterraneo...

John Doe Junior

Lettera 4

Caro Dago, la cosa incredibile del caso Trump? Che l'obiettivo dei 34 capi d'imputazione è di dimostrare che l'ex presidente avrebbe manipolato le Presidenziali del 2016. Esattamente ciò che sta tentando di fare il procuratore newyorchese progressista Alvin Bragg - con quelle del 2024 - incriminando il candidato Donald dopo che i procuratori federali, 7 anni fa, dopo attento esame degli stessi episodi, avevano deciso di non procedere: si chiama "giustizia a orologeria".

Matt Degani

Lettera 5

Caro Dago, escrementi di roditori, blatte, umidità, muffe e insetti: è quanto hanno scoperto i carabinieri dei Nas durante una serie di controlli nelle mense di varie strutture ospedaliere e sanitarie. E quindi gli insetti verranno ridotti in farina e messi in vendita sugli scaffali dei supermercati?

Maxi

Lettera 6

Caro Dago, “Meloni? E’ un governo di ritardati mentali, compresa la Meloni che proponeva il blocco navale”. “Un immigrato è sicuramente più intelligente della Meloni”. “La gente di destra è deficiente". Ma Oliviero Toscani e Carlo De Benedetti: gemelli d'odio.

Maury

Lettera 7

Caro Dago, Usa, nuovo invio di armi da 2,6 miliardi all'Ucraina. Zelensky è un pozzo senza fondo. Per quanto tempo ancora l'opinione pubblica americana tollererà questo spreco di denaro?

Sandro Celi

Lettera 8

Caro Dago, il Pd gestione Elly Schlein è andato malissimo alle elezioni in Friuli Venezia Giulia. Forse gli elettori non l'hanno visto arrivare?

Edy Pucci

Lettera 9

Caro Dago, il procuratore dem Alvin Bragg: "Tutti sono uguali davanti alla legge". E allora perché ha esentato Donald Trump da manette e foto segnaletiche?

John Reese

Lettera 10

Caro Dago

Capisco l’avversione politica, ma titolare a lettere cubitali “Di chi è quel bimbo?”, con un enorme punto interrogativo, dopo che l’on. Rachele Silvestri ha fatto il test DNA e confermato che è del suo compagno, mi sembra veramente brutto.

Credo che gli eccessivi copia-e-incolla dal Fatto e da Domani stiano nuocendo al tuo stile. Peccato.

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 11

Caro Dago,

RUC, POC, PAP, PIF, PSR, PRRR, DIA, VIA, CILA, PIT, PEC, PUT sono solo alcuni dei neologismi inventati dai buRRocrati italiani ormai privi di freni inibitori. E c'è qualcuno che storce il naso se gli italiani usano qualche parola di inglese?

Cincinnato 1945

Lettera 12

Mentre la allegra combriccola degli inadeguati spadroneggia, sproloquiando giuliva su ogni argomento per cercare di nascondere i propri fallimenti (annunciati), mi viene da pensare in quale stato saremmo ora se anziché Sergio Mattarella avessimo avuto come Presidente della Repubblica uno eletto dal “popolo”, come vorrebbero gli eccellenti statisti che vanno ora per la maggiore. Ci troveremmo un Tajani, o un Casini, ad avallare le strategiche scelte dei Durigon o delle Montaruli di turno.

Visione devastante.

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago,

L'ultima trovata chic e' quella di cenare in un costoso ristorante vegano,tutti nudi.

A parte la sgradevole impressione di trovarsi con un/a commensale sudaticcio/a appiccicato/a al gomito per tutta la serata,mi pare giusto menzionare i Negritos delle Andamane che,dopo aver pagaiato dalle coste dell'Africa fino a quelle splendide isole,festeggiano da almeno 100.000 anni cenando nudi tutti insieme.

Giovanna Maldasis

Lettera 14

Gentile Dago,

faccio riferimento alla "lettera 8" della tua recente posta del 4 aprile relativa agli insopportabili inglesismi (ai quali aggiungo : shiftare, spoilerare, e anche il povero plurale di sponsor maltrattato in sponsors ecc ecc) perchè mi è capitato di ascoltare la pubblicità delle lamette Platinum Plus e cioè: due parole latine. Ovviamente pronunciano l'orrendo plAs ma non capisco perchè allora non pronuncino anche PlatinAm.

Cura ut valeas

Madel

Lettera 15

Caro Dago, Finlandia, Sanna Marin si dimette da leader dei socialdemocratici. Vuole avere le gambe libere per andare a ballare?

Claudio Coretti

Lettera 16

Ansia per le condizioni di Berlusconi? Male che vada, domenica risorge.

Luigi Contreas

Lettera 17

Caro Dago, Lukaku, Inter: "Ci schieriamo contro il razzismo". Col 3-5-2?

E.Moro

Lettera 18

Caro Dago,

Il bello di apprendere che Renzi passa dalla politica al giornalismo, è quello di sperare di vederlo poi al Grande fratello vip o a L'isola dei famosi.

Ilm'ot

Lettera 19

Caro Dago, il vino rosso potrebbe ridurre alcuni grassi nel sangue nemici xel cuore, al via uno studio. Il solito studio "deficiente". Con qualcumo capiterà veramente, ma certo non si potrà generalizzare e dire che valga per tutti gli otto miliardi di abitanti della Terra. Troppi gli stili di vita e le variabili da analizzare per poter trarre conclusioni scientificamente provate e affidabili. Sono studi che lasciano il tempo che trovano.

U.Delmal

Lettera 20

Caro Dago, i pagamenti alle donne per il silenzio sugli affaire avuti con Donald Trump sono "parte di una cospirazione per minare l'integrità delle elezioni del 2016" da parte del tycoon: è l'accusa chiave della procura di Manhattan contro l'ex presidente americano. Perché, invece adesso il procuratore Bragg che cosa sta facendo riguardo le elezioni del prossimo anno???

Ferguson

