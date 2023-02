POSTA! – CARO DAGO, A SANREMO 2023 SIAMO PASSATI DAL "NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE" AL "SÌ ALLA VIOLENZA SUI FIORI"? – PRENDERE A CALCI LE ROSE IS FOR BOYS, PRENDERE A MORSI UN PIPISTRELLO IS FOR MEN – DOPO ZELENSKY, AMADEUS LEGGERÀ UN MESSAGGIO DI STEFANO PIOLI, ANCHE LUI CHIEDERÀ UN AIUTO PER LA DIFESA...

Lettera 1

Caro Dago, ma il Benigni che sul palco dell'Ariston definisce "un sogno" la Costituzione, è lo stesso che nel 2016 annunciava il "Sì" al referendum di Renzi che voleva cambiarla?

L. Abrami

Lettera 2

Incoerente la self-made woman Chiara Ferragni e Giovanna moglie di Amadeus, nepotismo e patriarcato.

RR

Lettera 3

Consiglierei agli organizzatori di far fare un TEST ANTIDROGA in diretta TV a tutti quelli che mettono i piedi sul palcoscenico.

Sono certo che lo share salirebbe a livelli MAI VISTI.

Umba Dumba

Lettera 4

Gentile Dago, credo che da mettere in evidenza nell'episodio dell'Ariston di ieri sera sia la Premier Dame moglie di Amadeus che dopo la penosa esibizione alcolica di Blanco, se riguardate le immagini applaudiva ed annuiva alla scelta del marito di farlo ricantare, inoltre ai fischi del pubblico tutta infastidita faceva shhhhh con la bocca, ma chi si crede di essere??? si sarà montata un po' troppo la testa??

Lettera 5

Caro Dago,

Benigni era quello che diceva " la nostra Costituzione e' la piu' bella del mondo", poi quando Renzi ha tentato di modificarla lo ha appoggiato invitando caldamente gli elettori a votare a favore del cambiamento e adesso e' tornato ad amarla così com'e'.....

Chissa' perche' chi ha buona memoria stenta a credere nella sua sincerita'?!

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago, e anche quest'anno Benigni ce lo siamo tolto...di torno!

FB

Lettera 7

Caro Dago, Sanremo 2023: no alla violenza sulle donne sì alla violenza sui fiori?

Scottie

Lettera 8

Caro Dago, se uno, in una qualsiasi città italiana, inizia a prendere a calci con violenza l'arredo urbano, arriva la polizia e lo arresta. Come mai Blanco non è stato portato via in manette dal palco di Sanremo? Poi naturalmente i parlamentari Pd sarebbero liberissimi di andare a fargli visita in cella...

Ugo Pinzani

Lettera 9

Caro Dago,

discorso sullo stato dell'Unione, Biden chiede uno «sforzo bipartisan» per limitare l’accesso alle armi. In pratica chiede che Zelensky non faccia utilizzare agli ucraini tutte quelle che da mesi invia a Kiev?

Greg

Lettera 10

Caro Dago

Ho letto la tua presentazione all’articolo di Ugo Magri su La Stampa (“Presidenzialismo, sto cazzo”) dove la presenza di Mattarella al Festival viene interpretata, da lui come da te, come un netto rigetto a possibili modifiche costituzionali in senso presidenzialista, così come da programma della nuova maggioranza di governo (da te definita come “i nuovi padroni d’Italia” pur essendo stata eletta in libere elezioni. Non mi sembra che tu abbia mai definito così maggioranze NON elette, per inciso).

Ciò premesso, non trovi sia contraddittorio che un Presidente della Repubblica si muova ed agisca per NON far modificare la Carta costituzionale, che legittimamente può esserlo da chi ha la forza parlamentare per farlo? Meglio, quindi, l’ipocrita “presidenzialismo” attuale della moral suasion, del “detto - non detto”, degli articoli dell’interprete di turno del pensiero quirinalizio? Non credo proprio. Se la nostra è, come é, una repubblica parlamentare si rispettino le regole del gioco senza che a dire come decidere siano guitti milardari davanti ad un pubblico di difensori della Costituzione in smoking.

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 11

Caro Dago, elezioni regionali, Conte: "In Lombardia la partita aperta". Dopo la povertà i grillini hanno "abolito" anche la connessione con la realtà?

Ice Nine

Lettera 12

Caro Dago,

viviamo in tempi felici quando alcune coraggiose donne dello spettacolo osano mostrarsi in topless in pubblico e al pubblico. Certo, lo faceva già Paola Borboni negli anni 20 (dell’altro secolo) e Carla Calamai e Doris Duranti negli anni 30, e dagli anni 70 lo fanno praticamente tutte. Ma uscire le zinne nel 2023! Che originalità, che ardimento!

L. A. Voisin

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, Zelensky a sorpresa a Londra: incontro con Sunak e discorso ai Comuni. Attento a non rivelare il testo con cui parteciperà a Sanremo: pena la squalifica!

Vic Laffer

Lettera 14

Caro Dago, Ocse: "Torna a crescere il reddito reale delle famiglie". Che non se ne sono accorte perché ormai pagano tutto con moneta virtuale...

Nereo Villa

Lettera 15

Caro Dago, non vedo Sanremo da anni mi è sufficiente leggerlo su Dagospia e penso una sola cosa, TUTTI DICONO QUELLO CHE CONVIENE, mai quello che pensano veramente” avevano ragione i nostri vecchi”…

Bobilduro

Lettera 16

Caro Dago, l'evoluzione di Samremo: da "Grazie dei fiori" di Nilla Pizzi a un deficiente simil-anarchico che devasta il palco perché la sua cuffia non funziona. Ora capisco cosa intendono tanti 90enni quando, di fronte a fatti simili, dicono "Ci vorrebbe una guerra"...

SdA

Lettera 17

Caro Dago

prendere a calci le rose is for boys, prendere a morsi un pipistrello is for men.

Saluti, Usbergo

Lettera 18

Dopo Zelensky, Amadeus leggerà un messaggio di Pioli, anche lui chiederà un aiuto per la difesa.

Lettera 19

Caro Dago ma allora Zelensky non veniva "solo" per Sanremo ma ci aveva declassato a semplice tappa del suo tour europeo: non c'è più rispetto per la canzone italiana...

Amandolfo

