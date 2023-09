POSTA! – CARO DAGO, SBAGLIA SALVINI NEL DIRE CHE LAGARDE VIVE SU MARTE. LAGARDE SU MARTE NON CI VIVE, CI VA SOLO A FARE LA SPESA – LA LINEA DURA DI SALVINI SUI MIGRANTI: “IO CAPITONE” – FRANK CIMINI: “SCUSATE MA NEANDERTHAL È INDAGATO PER EPIDEMIA COLPOSA? PUNTERÀ ALLA PRESCRIZIONE…”

Lettera 1

Dago,

I subappalti, tanto diffusi in questo periodo storico, sono una delle cause dello sfruttamento dei lavoratori e dei salari bassi. Le grosse aziende fanno mega utili e li lavoratori ne pagano le conseguenze, anche morendo.

MP

Lettera 2

Caro Dago,

Se non ho capito male, attualmente la Corte Suprema israeliana ha la facoltà di annullare le decisioni del governo che ritiene «irragionevoli». La riforma approvata a Luglio dal parlamento di quel paese che toglierebbe tale facoltà alla Corte medesima è attualmente all’esame della stessa Corte che potrebbe trovarla “irragionevole” e quindi annullarla.

Ma il concetto di “irragionevole” non è un concetto univoco e indiscutibile. Quello che è “irragionevole” per una persona non lo è per un’altra. A me pare che chi abbia il potere di annullare le decisioni di un governo legittimo e di un parlamento democraticamente eletto esclusivamente sulla base del principio dell’ “irragionevolezza” detenga di fatto un potere totalitario non compatibile con i principi di una sana democrazia.

Mi sbaglio?

Pietro Volpi

Lettera 3

Caro Dago, a "Otto e mezzo" Lilli Gruber e Massimo Giannini rimproverano Elly Schlein di non essere chiara sulla spesa del 2% di Pil da destinare alla Nato. Che diamine! Lei è "fluida" e dà risposte "arcobaleno" che coprono tutto lo spettro delle opinioni possibili. Così è sicura di non sbagliare.

Simon Gorky

Lettera 4

Dago,

Elon Musk, ha visioni imprenditoriali che noi non abbiamo, ma se parla d'altro pare uno sprovveduto fuori dal tempo.

MP

Lettera 5

Caro Dago,

le due Canute che stanno affossando l'Europa sembrano inarrestabili nel loro percorso punitivo che strizza l'economia e riempie il nostro paese di gente da mantenere e che non siamo in grado di gestire, ci si domanda su quali conoscenze e competenze siano arrivate così in alto ,ci si chiede se al consiglio d'Europa fossero il meglio che si poteva produrre per assumersi la responsabilita' di guidare la nostra navicella, che stanno portando verso il naufragio.

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Il buon Poletti dimostra la sua pochezza innanzitutto invitando nella sua (sigh, prima c’era uno davvero valido come Zanchini) trasmissione (“RadioUno, 15.IX.2023) due che non devono essere invitati in RAI, e poi non riuscendo a gestirli.

Così tal Frank Gramuglia e tal Mandrake esondano, seguendo un copione immaginabile, e lui già si teme epurato e va in confusione: “Gli è scappata una parolaccia che io condanno, non ne voglio mai più nella mia trasmissione” e altre parole di condanna…il tutto per un banale “fatti i c@@@i tuoi” detto da uno dei due miracolati.

Ma ‘sto pollo lo paghiamo pure?

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Gentile direttore D'Agostino, così la Meloni vuole difendere ciò che è nostro, esercitando la Golden Power, per salvarsi prima la cadrega, mandando avanti gli altri, però. Armiamoci e partire, la tattica dello zio Giulio. Su di lei, solo fango e dossieraggi? Ma se è la verità che prendeva trentacinquemila lire a botta, quale dossieraggi?

Giuseppe Faso.

Lettera 8

Caro Dago,

idea di titolo per linea dura di Salvini sui migranti: "Io capitone".

Grazie di esserci

Diego

Lettera 9

Caro Dago, nuova misteriosa 'sparizione' di un politico di alto rango in Cina. Ad "uscire silenziosamente di scena" è questa volta il ministro della Difesa: il generale Li Shangfu è stato visto l'ultima volta il 29 agosto. Magari verrà ritrovato dentro un pallone-spia sopra gli Stati Uniti...

Tas

Lettera 10

Caro Dago, di questi giorni del 2019, e precisamente l'11 aprile, Julian Assange veniva tradotto nel carcere di Belmarsh-Gran Bretagna dove, se non è già avvenuta, sta aspettando l'estradizione per gli USA, già approvata dalle autorità inglesi. Visto il periodo, che ne diresti di ricordare 'sto disgraziato? Grazie.

Leo Sclavo

Lettera 11

Sbaglia Salvini nel dire che Lagarde vive su Marte. Lagarde su Marte non ci vive, ci va solo a fare la spesa.

Signoramia

Lettera 12

Clamorosi sviluppi sul "caso Pogba": pare che all'origine della positività al testosterone ci sia una macumba ordita da Mbappè!

(Me lo ha spifferato mio cugino Gennaro!)

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, caso Vannacci, Alfonso Berardinelli per Il Foglio: «Fino a quando un generale dell’esercito del mio Paese dirà di avere il diritto di odiare coloro che definisce “non normali”, io innocentemente potrò dire di odiare lui. Non perché ne senta il diritto, ma perché ne sento il dovere».

Evviva! In un Paese democratico ognuno dev'essere libero di provare i sentimenti che vuole. Odiare è un sentimento come un altro, non è sinonimo di distruggere o eliminare. Tra l'altro chi "ama" non è migliore di chi "odia". Basta andare a vedere le motivazioni dei femminicidi...

F.T.

Lettera 14

Caro Dago,

sono una di quelle elettrici che non è fascia, ma nemmeno si vede col PD. Specie ora che è gestito da Lugano Bella.

Nella mia zona ora si andrà a votare. O scegliamo un manager del calcio voluto (?) ancora del fu Silvio (nemmeno fossimo un feudo) o prendiamo uno che pensa si possa mettere il copyright all'eutanasia e rappresenta ora Sinistra verde, PD, marmotte viola etc.

Ma si potrà mai votare qualcuno che rappresenti un territorio che ha certe esigenze? Lavoro, trasporto, mobilità. No, tanto che il PD locale è abbastanza arrabbiato per essere stato saltato nella decisione del proprio candidato.

Saluti a Lugano Bella (trovo anche ironico che il candidato della sinistra sia famoso per i viaggi in Svizzera, magari ha conosciuto lì Lugano Bella?),

Lisa

P.S. C'è un film polacco "The hater" di Komasa che per me spiega tutta la politica attuale europea.

Lettera 15

Caro Dago, Landini (Cgil): "Sinora con il governo solo incontri finti". Quindi poi trattano nell'ombra, di nascosto?

Tommy Prim

Lettera 16

Caro Dago

…scusate ma Neanderthal è indagato per epidemia colposa? Punterà alla prescrizione…

Frank Cimini

Lettera 17

Caro Dago, tassi e Bce. Se Christine Lagarde fosse un allenatore di calcio, sarebbe già stata licenziata dal suo presidente, visto il clamoroso flop sull'inflazione. Ma in Ue capacità e merito non valgono nulla. Contano solo i raccomandati e la versione europea del manuale Cencelli.

Ulisse Greco

Lettera 18

Caro Dago,

un trans va dal ginecologo e pretende di essere visitato… E' esilarante immaginare, come in un film, che un ginecologo politicamente corretto potrebbe anche accettare la sfida e palpare ovaie inesistenti e l'utero di fantasia, inventandosi poi una diagnosi: per esempio, Franco Franchi potrebbe essere la paziente e Ciccio Ingrassia lo specialista.

Giovanna Maldasia