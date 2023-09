POSTA! – CARO DAGO, SE LE FOTO DEL MINISTRO CROSETTO AL MARE, SU “NOVELLA 2000”, ARRIVANO AL CREMLINO, I RUSSI SI RITIRANO SUBITO DALL'UCRAINA. CHI HA VOGLIA DI SFIDARE FANTOMAS? – STO ANCORA ASPETTANDO CHE LE FEMMINISTE CHE PENSANO CHE LE GAMBE E LE ASCELLE PELOSE SIANO IL MASSIMO DELL'EMANCIPAZIONE SI INDIGNINO PER LE LEZIONI DI LAPIDAZIONE TENUTE DA UN IMAN IN UNA MOSCHEA INGLESE...

Lettera 1

Caro Dago,

giorgia soleri 1

sto ancora aspettando che le femministe che pensano che le gambe e le ascelle pelose siano il massimo del bon ton femminista (ignorando che la manfrina antidepilazione risale al '68) si indignino per le lezioni di lapidazione tenute da un iman in una moschea inglese.

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Bisbigliato sommessamente, desta più interesse il libretto del generale piuttosto che quello dedicato a San Paolo dal giornalista venerato.

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Caro Dago, Bucarest ammette: "Pezzi di drone russo caduto in Romania". Ovvio. Se gli ucraini tutti i giorni - come pomposamente notificano da Kiev - abbattono decine di droni russi, i pezzi da qualche parte dovranno pur cadere. O si pensava che rimanessero sospesi in aria per effetto dei cambiamenti climatici?

Lucio Breve

vannacci presentazione a villasimius

Lettera 4

Caro Dago,

non ti pare che in generale giri una brutta aria di voglia di chiusura, condizionamenti, perfino sulla scelta dell’attore protagonista di un film, e di voglia di togliere libertà?

Francesca

Lettera 5

Caro Dago,

Benedetta Scuderi: "La battuta a Giambruno è una minuscola soddisfazione, non per me, ma spero per tutte le vittime di abuso colpevolizzate. È come dire: guarda che noi ci siamo, non stiamo zitte; non ci interessa il tuo potere di giornalista o di compagno della premier, queste cose non le dici, perché ti facciamo fare una figuraccia".

maurizio crozza imita il generale roberto vannacci

Insomma, secondo l'esponente dei Verdi, dire ai propri figli - maschi o femmine che siano - "State attenti" significa colpevolizzarli. Perché se poi dovessero venire rapinati, stuprati, picchiati, investiti da un auto o molestati da un pedofilo, potrebbero pensare che la colpa sia loro perché non sono stati abbastanza attenti? Roba da marziani, fantascienza pura! Mandassero i compagnucci della parrocchietta radical chic le proprie figlie al macello nel nome del rispetto dei "diritti delle donne", che la maggioranza dei genitori italiani, per fortuna, non è così sprovveduta.

SdA

PIERFRANCESCO FAVINO VIGNETTA MACONDO PROIETTI

Lettera 6

Caro Dago, "I personaggi italiani dei film devono essere interpretati da attori italiani". Nomen omen, Favino: piccola fava. Nel significato toscano...

P.T.

Lettera 7

Caro Dago, se le foto del ministro Crosetto al mare - su "Novella 2000" - arrivano al Cremlino, i russi si ritirano subito dall'Ucraina. Chi ha voglia di sfidare Fantomas?

Jantra

pierfrancesco favino comandante

Lettera 8

Dago colendissimo,

il re (alias il mondo woke) è nudo! L’addio della sig.a Murgia ha dato origine a centinaia di interviste, articoli, talk show, praticamente uno tsunami promozionale, portandone l’ultima fatica letteraria in testa alle vendite.

Arriva poi un tizio che non è scrittore ma scrive un libro di opinioni personali diciamo tradizionali, se lo autoproduce (nel disinteresse dei cosiddetti editori professionisti!) e una volta disponibile sulla principale piattaforma di distribuzione, senza nessuna forma di promozione, straccia in termini di vendite la sacerdotessa queer 10 a 1.

Poniamoci una domanda: ma i woke chi rappresentano? A loro dire, avendo colonizzato le redazioni dei media, essi sono la società civile. Il caso Vannacci vs Murgia dice invece che un rilevante numero di cittadini sono allergici al “wokismo”. Pregasi controbattere.

Saluti da Stregatto

gaia saponaro guido crosetto 3 foto novella 2000

Lettera 9

Caro Dago, assalto a Capitol Hill: ex leader dei Proud Boys condannato a 22 anni di carcere. Enrique Tarrio non ha partecipato di persona alla rivolta, ma per l'accusa è stato la mente della rivolta del 6 gennaio 2021. Sentenza politica dei Dem. E poi l'amministrazione

Biden ha il coraggio di criticare la Russia per Aleksej Navalny!

Mario Canale

Lettera 10

Caro Dago, Zelensky rimuove anche il governatore della regione del Donetsk. Meglio di Agatha Christie: "E poi, non ne rimase nessuno".

Oreste Grante

Lettera 11

Caro Dago, il consigliere per la sicurezza nazionale Uss, Jake Sullivan : "La Corea del Nord pagherà se fornirà armi a Mosca". Ma non dovrebbe essere la Russia a pagare per le armi ricevute?

Claudio Coretti

gaia saponaro guido crosetto foto novella 2000

Lettera 12

Caro Dago, Landini: "Il governo non riconosce al sindacato il suo ruolo". Francamente non sembra sia così. Il ruolo di rompiballe è riconosciuto a tutto tondo.

Lino

Lettera 13

Caro Dago, Giuliano Amato non se ne abbia a male se non gli riesce il colpo su Ustica. Comunque lo ricorderemo per la "grande rapina" ai conti bancari degli italiani nella notte del 10 luglio 1992...

Ferguson

Lettera 14

Caro Dago, Elly Schlein a Parigi: “Inizia la lunga partita per le Europee”. Ricordiamo male o frequentare la capitale francese non ha portato molto bene ad un precedente segretario Pd?

Diego Santini

elly schlein

Lettera 15

Caro Dago, Festa dell'Unità di Ravenna, Il Foglio: "I piatti forti della serata sono rane fritte (ma anche al sugo) e sardine...". Ci fosse stata anche l'orsa Amarena alla piastra e la capretta "calcio" e pepe di Anagni si sarebbe potuto dibattere sul perfetto rispetto della biodiversità...

Maury

Lettera 16

Caro Dago

A sinistra una manovra “sobria” non piace. Non è che rimpiangono quelle belle finanziarie di Conte?

Saluti, Usbergo

Lettera 17

elly schlein andrea delogu

Caro Dago, lo confesso nella mia vita giovanile ho letto pochissimi libri scritti, “ormai scrivono tutti”, da intellettuali ma evidentemente la mia cultura era scarsa e a metà libro lo chiudevo e lo mettevo in libreria. Ho comperato il libro di Vannacci, 373 pagine chiare che dicono veramente ciò che succede, che piaccia o no, in questi ultimi anni. Mio padre contadino mi diceva sempre “vale più un fare che tanti dire”.

Bobilduro

Lettera 18

"A Mosca c'è un grande senso di sicurezza". Ce lo dice Vannacci. Poi uno va a vedere le classifiche internazionali delle grandi città più sicure al mondo e scopre che Mosca è 37esima dietro, per dire, le "infami" Milano e Roma (intorno al 30esimo posto) e poco più sicura di Città del Messico e Manila. Eh si, proprio il mondo al contrario.

Paolo Ferraresi

volodymyr zelensky e la moglie olena al vertice nato di vilnius 1

Lettera 19

A Dagospia.

La moglie del Presidente Ucraino Zelensky, nella sua intervista alla BBC esprime il pensiero della maggioranza delle donne ucraine che sono stanche della guerra, e che vogliono ritornare a vivere una vita normale.

Ecco una frase tra donne sentita al mercato a Odessa in fila di fronte a una bancarella della frutta: “Oggi la scuola riapre ma che ne sarà in futuro dei giovani di oggi! Sono quasi 4 anni che la scuola non funziona regolarmente: prima due anni di Covid e ora un anno e mezzo di guerra. Poveri figli nostri!”.

Olho.

volodymyr zelensky e la moglie olena al vertice nato di vilnius

Lettera 20

Buongiorno Dago,

solo per segnalare che, senza nulla togliere a Muccino, del quale condivido il commento, l'interprete principale della Famiglia di Scola era Vittorio Gassman, Noiret aveva un ruolo un po' marginale. Tranne che per Fanny Ardant in un ruolo da protagonista, la famiglia è un affresco di Italianità con un cast quasi totalmente Italiano.

gabriele muccino e will smith 2 gabriele muccino e will smith 4 gabriele muccino premiato

Un caro saluto, Paolo