bobby solo

Lettera 1

Caro Dago, Bobby Solo elogia i Måneskin e si candida come artista supporter della band romana. Insomma, par di capire che non sia un frequentatore dei teatri dove va a dirigere Riccardo Muti...

Spartaco

Lettera 2

Caro Dago, Usa, agenti del Secret Service, incaricati di proteggere Naomi Biden, sparano a tre persone. Peggio che nell'Afghanistan dei talebani!

MANESKIN

A.Reale

Lettera 3

Caro Dago, Ricky Tognazzi: "A 'Ballando con le Stelle' ho perso quasi 10 chili". Porca miseria, ma non aveva mai fatto uno sforzo più grande che sollevare una tazzina di caffè?

Maury

Lettera 4

Caro Dago, Confindustria: "La Manovra è incompleta, non ci sono misure per gli investimenti". Vogliono mettercele gli industriali?

Nino

Lettera 5

Caro Dago, ma Salvini dove vive? Non sa che in Italia lo sciopero è un diritto e ancora di più è farlo di venerdì o a ridosso di festività e ponti...

FB

giorgia meloni e matteo salvini.

Lettera 6

Caro Dago, a leggere le mobilitazioni, i cortei, gli appelli in tutte le parti del mondo, Italia compresa, fa comprendere come un latente spirito filoterrorista si sia inserito ovunque. Forse la crisi economica, ansie post covid, paura del futuro hanno creato questa "simpatia" per il terrorismo credendo che possa essere la soluzione ai problemi...

FB

Lettera 7

Profeta Dago,

premesso che la diffusione dei quotidiani in edicola diminusice da anni, con picchi in appannaggio all' accoppiata Repubblica - La Stampa, la domanda sorge spontanea: sarà forse errata la linea editoriale - politica ? Atteso che il Fatto di Travaglio cala, sarà un riflusso alla storica ed unificante piemontesità anch' essa in via d' estinzione ? Daje Littizzetto con ligure Fazio completate il lavoro per far tornare il Papa Re, i Borboni, gli estimatori di Franza - Spagna - crucchi e in favore dei nuovi italiani, quelli nati a prescindere nella penisola.

maurizio molinari john elkann

- peprig

Lettera 7

Caro Dago, Netanyahu: "No a Gaza sotto controllo Anp". E i palestinesi idem. Intervistati in tv sono tutti per Hamas!

Fabrizio Mayer

Lettera 8

caro Dago,

1) Israele è caduto nella trappola di Hamas e bombarda Gaza, mentre in occidente i sostenitori di Hamas si uniscono alle proteste contro Israele perchè bombarda Gaza.

2) Elly Schlein è contro l'elezione diretta del premier, cioè contro il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, nonostante lei stessa sia stata eletta segretaria del PD con un voto popolare, a dispetto del risultato espresso dagli iscritti del suo partito.

Tutto va bene, Madama la Marchesa.

Tonyborg

NORD STREAM

Lettera 9

Caro Dago, Washington Post: il sabotaggio al Nord Stream 2 fu eseguito dai militari ucraini. Secondo le fonti del giornale americano, l'operazione è stata gestita da Roman Chervinsky, un alto ufficiale legato all'intelligence ucraina, ma diretta dal generale Valery Zaluzhny, il comandante in capo delle forze armate di Kiev.

L'operazione Nord Stream, secondo le fonti, sarebbe stata progettata per tenere il presidente ucraino Zelensky all'oscuro di tutto. Ecco, adesso noi vorremmo tanto sapere: ma nell'Ue l'Ucraina ci entra con o senza le forze armate? Perché non vorremmo che, a insaputa di Zelensky, i militari ucraini facessero altri attentati a strutture che portano gas o petrolio ai Paesi europei. Chiediamo troppo?

BEPPE GRILLO A CHE TEMPO CHE FA

SdA

Lettera 10

Caro Dago, migranti, Consiglio d'Europa: "Accordo Italia-Albania preoccupa sui diritti". Turba che ci si preoccupi del diritto alla sicurezza degli italiani nella vita sociale o quando rimangono nelle proprie case?

Sasha

Lettera 11

Caro Dago, Gaza, Hamas: "Solo scambio completo di prigionieri, non parziale". Soltanto chi è abituato a tagliare la gente a pezzi può fare discorsi simili...

Sulfureo Dagospia,

Lettera 12

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

alla manifestazione di sabato indetta dalla segreteria “multicolor” del PD erano presenti 50mila persone. Acciderboli, verrebbe da dire… Poi, però, se andiamo a vedere gli aderenti alla manifestazione in termini percentuali scopriamo che 50mila su una popolazione di 60 milioni di italiani rappresenta “l’iperbolico” (si fa per dire…) 0,083%. Ecco a voi, signore e signori, il “famigerato” effetto Schlein…

Gianpaolo Martini

Lettera 13

Caro Dago allora secondo il Washington Post dietro all' attentato del Nord Stream ci sarebbero comunque di ucraini. Peccato perché mi avevano "convinto" che i russi si fossero dati la famosa "martellata sulle palle" da soli !

Amandolfo

Lettera 14

Caro Dago, venti anni dall'attentato di Nassiria. Per la sinistra ancora "Dieci, cento, mille Nassiria!"?

fabio fazio beppe grillo

Raphael Colonna

Lettera 15

Caro Dago, Conte, Di Maio, M5s: da Fabio Fazio Beppe Grillo ha tirato lo sciacquone!

Gary Soneji

Lettera 16

Caro Dago, anche sabato i due "statisti" Conte e Schlein si sono incontrati dando ancora una volta l'impressione di essere i due amici frastornati delle barzellette, nelle quali ognuno dei due non sa dove andare e vorrebbe indicare la strada giusta all'altro...povera sinistra!

FB

Lettera 17

ultima generazione a milano 2

Caro Dago, se Grillo ha rivelato di sentirsi confuso e non più in grado di guidare il M5S,in pratica non si riconosce più in quella che è stata la sua creatura, perchè percepisce 300.000 euro all'anno (soldi degli italiani) per curarne (dice) la comunicazione? A questo punto è lecito chiedersi se sotto sotto non lo ritenga il giusto vitalizio che gli spetta di diritto,alla faccia della lotta (sacrosanta) fatta ai tanto vituperati vitalizi dei parlamentari italiani.

Paloma

Lettera 18

Caro Dago, il Garante a Cgil e Uil: "Mancano i requisiti per lo sciopero generale". Landini dimostra di avere le qualità per succedere alla Schlein alla guida del Pd!

Licio Ferdi

Lettera 19

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Caro Dago, clima, attivisti di Ultima Generazione bloccano la strada a Cagliari. Speriamo solo che i danni che sta provocando l'anidride carbonica ai loro cervelli non siano irreversibili...

M.H.

Lettera 20

Caro Dago, Grillo non supera la prova del "Nove". È andato da Fazio in tv a difendere il figlio processato per stupro, dopo che per anni lui, il suo Movimento e Travaglio hanno utilizzato - e continuano ad utilizzare - la "giustizia" come arma di lotta politica...

Scottie

Lettera 21

Caro Dago, Gaza, direttore dell'ospedale di Shifa: "Pronti a evacuare se Israele lo consente". Questi hanno la faccia come il c**o. È dall'8 ottobre che Israele invita a sgomberare le zone dove attaccherà. I palestinesi non si vergognano a capovolgere completamente la realtà?

Ettore Banchi

Lettera 22

Caro Dago,

ultima generazione a milano

non solo Grasso sul Corriere ha attaccato per insulsaggine Grillo, ma un altro che l’ha stroncato di brutto è stato sulla Stampa Massimiliano Panarari:“ non fa neppure più ridere”. Nessun quotidiano è stato tenero nei suoi confronti, si è ormai evirato da solo. Mi dispiace solo che alle penultime politiche, per fare un dispetto a Renzi, votai i 5S ritenendoli anche un male necessario. Forse in quel momento ebbi un attimo di demenza senile, poiché a pochi mesi dall’elezione me ne pentii e mi diedi del coglione.

Annibale Antonelli

Lettera 23

Caro Dago-Magro,

ALDO GRASSO

Un assassino obeso che fuma 200 sigarette al giorno e' stato rilasciato dai giudici per curarsi........viene da pensare che non doveva patire troppo i rigori della prigione e che adesso chissa' quanti carcerati cominceranno a mangiare come brontosauri e a fumare come turchi nella speranza di ottenere in premio la liberta',qualsiasi orrendo delitto abbiano commesso.

Per il tribunale la "linea" viene prima della giustizia?

Giovanna Maldasia