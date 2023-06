POSTA! – CARO DAGO, SE METTIAMO IN FILA TUTTE LE SIGNORE E SIGNORINE CHE PIANGONO IL CAVALIERE POSSIAMO CONSTATARE CHE MESSE INSIEME COLLEZIONANO TANTO SILICONE, BOTULINO E ALTRO DA FARE ANDARE AVANTI UNA FABBRICA DI MATERASSI PER UN MESE – DOMANI TUTTE RIGOROSAMENTE IN TUBINO NERO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 15

Caro Dago,

Se mettiamo in fila tutte le signore e signorine che piangono il cavaliere possiamo constatare che messe insieme collezionano tanto silicone, botulino ed altro da fare andare avanti una fabbrica di materassi per un mese.

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Caro Dago, domanda a Massimo Cacciari: «La pagella al Berlusconi statista?». Risposta: «Un totale fallimento. Ma non ha fallito da solo. Lo ha fatto tutta la sua generazione. Dopo trent'anni l'Italia sta molto peggio di prima. Non c'è stata nessuna riforma seria istituzionale, amministrativa o dei servizi fondamentali. E la Costituzione è diecimila volte più inattuata».

E quindi dobbiamo rincorrere coi forconi i prof come lui che non hanno saputo insegnare nulla?

Marino Pascolo

Travaglio berlusconi

Lettera 3

Caro Dago

da Travaglio titoli con insulti a Berlusconi? Gli rode ancora troppo la perculata dopo la “spolverata” della poltrona da Santoro.

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Caro Dago, le truppe ucraine sono avanzate di 250 metri nella direzione di Bakhmut nelle ultime 24 ore". Wow, un risultato strepitoso! Certo, sapessimo anche i centimetri, la notizia sarebbe ancora più succosa...

Ice Nine

berlusconi sedia travaglio

Lettera 5

Ora chi lo dice al povero Dudù?!

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Dago,

molti giornalisti della carta stampata e quelli della tv stanno facendo del Cavaliere un santino. Santo subito dicono in molti ma dimenticano un piccolo problemino che lo ha assillato per tutta la vita...

Ciao, Giorgio

Lettera 7

Se non c'è succo, è inutile che alcuni adulti si spremano le meningi su come arrivare ad uno straccio di trattato di pace in Ucraina. Perfino un bambino di 4 anni capirebbe che l'unico accordo per fermare la guerra,-e firmare un accordo di non belligeranza- prevede il ritiro delle truppe russe dai territori occupati.

Impeto Grif

silvio berlusconi con dudu

Lettera 8

Fratello Dago,

"Beati i perseguitati a causa della, giustizia .... scriveva Matteo. Forse qualche accusatore indefesso, da oggi orfano della preda Berlusconi, formulerà per Matteo un reato di associazione esterna qualsivoglia. Si prevedono articoli, libri e dibattiti da parte di pervicaci, noti ed indefessi opinionisti e politici fidelizzati anti Berlusconi. Buona sofferenza a chi combatte battaglie personali tutta una vita.

saluti - peprig –

Lettera 9

INCONTRO ZELENSKY - ZUPPI - MEME BY VUKIC

Caro Dago, Usa, Anthony Blinken: "Ammiriamo la forte leadership di Giorgia Meloni". Gentilissimo. Però sarebbero state gradite anche due parole sull'armocromista della Schlein, visto che è Elly a militare dalla sua stessa parte politica...

Lucio Breve

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Offensiva dura ma ci muoviamo in avanti". Lo ha specificato perché Biden, rimbambito com'è, avrebbe potuto pensare che stessero muovendosi all'indietro?

A.B.

Lettera 11

Caro Dago, sai qual è stato il principale merito di Berlusconi? Aver diminuito drasticamente la disoccupazione femminile.

Gatto Giacomino

Lettera 12

SILVIO BERLUSCONI CON GIANNI AGNELLI

Caro Dago, di Berlusconi una cosa non ho capito: perché non abbia fatto come il resto del capitalismo italiano, mettere sul libro paga la - fra tre virgolette - ““intellighenzia”” de sinistra, come fece Agnelli. Preferiva attovagliarsi con Ruby che con Lucia Annunziata; e questo me lo rende post mortem simpatico, anche se non gli conveniva. Ma fra trent'anni, quando nessuno si ricorderà di quasi tutti i suoi detrattori e nemici, si parlerà ancora di lui.

Saluti

BLUE NOTE

Lettera 13

elly schlein foto di bacco (2)

Caro Dago, deve essere veramente ridotto male il PD se per rinnovarlo e fare largo ai giovani la Schlein è costretta a ritirare fuori dal frigorifero i vecchi insaccati ormai più che scaduti. Cincinnato 1945

Lettera 14

Caro Dago

un ricordo degno di un complottista, ma tanti fatti che si incastrano bene. Nel luglio 2003 ero in Norvegia, solo per fuggire al terribile caldo. Da quel che 20% che potevo capire per somiglianza col tedesco, sui giornali si parlava molto dell'adesione alla Ue. Ho poi inteso che per le guerre in medio oriente temevano l'amplificarsi del conflitto, che si è verificato ora, fino al terribile vicino russo.

Un mattino in albergo sento alla radio in continuazione il nome di Berlusconi. Nelle edicole la sua faccia a piena pagina.

Ho poi saputo che il Kapò era stato ampiamente usato dall'opposizione alla UE e infatti i sondaggi si erano ribaltati e non si fece mai un referendum.

Ricordando l'inspiegabile quantità di incontri con il giovane Bush, ho azzardato l'ipotesi che il nostro fu incaricato di fare il Bad Boy e sabotare l'Ue e soprattutto l'Euro, intollerabile minaccia alla supremazia del dollaro.

senza firma

GAY PRIDE 2023 - ELLY SCHLEIN E MARIA ELENA BOSCHI

Lettera 15

Domani tutte rigorosamente in tubino nero...

Gigi

Lettera 16

Caro Dago, la Francia denuncia una campagna di disinformazione russa. Come no. Invece gli altri dicono tutti la verità. Soprattutto i francesi quando parlano dei migranti...

Leo Eredi

Lettera 17

Caro Dago, Carlo Bonini (Repubblica) evidentemente non sa far di conto. Parla di "ventennio berlusconiano". Ma se si riferisce al periodo in cui Berlusconi ha fatto più volte il premier, del 1994 al 2011 gli anni sono 17. Se si riferisce al periodo in cui ha fatto politica, dal 1994 al 2023, gli anni sono 29. Però se voleva dire una cazzata per paragonarlo a Mussolini aggiustando gli anni alla bisogna, con "ventennio" ha fatto centro!

novak djokovic vince il roland garros 2023 4

Bibi

Lettera 18

Caro Dago Djokovic ha vinto di nuovo malgrado l'età che sta diventando importante. Mi chiedevo se essendo senza vaccino si possa considerare "doping"....

novak djokovic vince il roland garros 2023 1 lo strano bottoncino sul petto di novak djokovic al roland garros. novak djokovic vince il roland garros 2023 2

Amandolfo