MAURIZIO LANDINI GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI

Lettera 1

Caro Dago

sinistra e sindacati infastiditi e scandalizzati: il Governo governa.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. I fiumi rompono gli argini, abitazioni evacuate a scopo precauzionale e soccorritori costretti a raggiungere i residenti con i gommoni. L'avevano detto che la "siccità" non avrebbe dato tregua!

Frankie

fantocci di meloni e salvini al corteo del primo maggio a torino

Lettera 3

Caro Dago, riferendosi alla invasione dell'Ucraina il Papa ha dichiarato che "c'è una trattativa in corso" ma sia gli ucraini che i russi hanno smentito questa circostanza. L'unica spiegazione è che la trattativa vaticana sia tra americani e cinesi, gli unici che possono far cessare la guerra...

FB

Lettera 4

Caro Dago, fuga di documenti dal Pentagono, Zelensky: "Gli Usa non ci hanno avvertito". A questo punto, uno che non fosse completamente sprovveduto, comincerebbe a farsi delle domande: come mai nessuno lo consulta sulle cose che riguardano l'Ucraina e tutti lo trattano come un pupazzo?

Sonny Carboni

Lettera 5

Ciao Dago,

vignetta di osho su biden e zelensky

l'argomento è scivoloso e forse non è così utile cavillare su fascismo storico e contemporaneo, anti-fascismo militante o retorico... e però, per l'autorevolezza del soggetto (il Governo italiano), per il valore simbolico e storico della data (il 1° maggio vale nel mondo, il 25 aprile solo da noi), per la evidente cazzimma stradaiola che ha espresso Giorgia Meloni (la gggente sta con me, ipsa dixit), secondo me il Consiglio dei Ministri di lunedì scorso è stato il gesto più seriamente fascista dopo la caduta di Mussolini del 25 luglio 1943. Segue dibbattito? Forse nel prossimo film di Moretti.

Rob

Lettera 6

L INCONTRO TRA JOE BIDEN E MARIO DRAGHI VISTO DA CARLI 1

Caro Dago, Joe Biden avrebbe individuato il nuovo ambasciatore in Italia: secondo indiscrezioni rimbalzate a Washington, si tratterebbe di Jack Markell. Ha aspettato due anni per nominarlo perché, ai tempi di Draghi, premier italiano e ambasciatore Usa erano tutt'uno?

Ice Nine

Lettera 7

Caro Dago, dichiaratamente per contrastare la criminalità dilagante, pare che il ministro Piantedesi (to'! si comincia ad ammettere che la criminalità dilaga) voglia incentivare l'istallazione di telecamere "a riconoscimento facciale" nelle stazioni e nei luoghi di degrado (to' si comincia ad ammettere che ci siano luoghi degradati), specialmente quelli pubblici dove si possono commettere stupri (to' si comincia ad ammettere che ci sono stupri in luoghi pubblici... ma non avvenivano solo tra le mura domestiche?).

MARIO DRAGHI JOE BIDEN

Però, di grazia, quando si sarà riconosciuto il criminale, lo stupratore, il mariuolo, cosa ha intenzione di fargli? Una condanna al carcere che diventerà definitiva, fatti gli appelli, dopo circa sette anni? Altre proposte?

LeoSclavo

Lettera 8

Caro Dago, taglio delle tasse, Renzi: "Noi abbiamo fatto molto di più". E infatti, quando si va alle urne, gli elettori ricordano e lo premiano alla grande!

Soset

matteo renzi

Lettera 9

Caro Dago, maltempo in Emilia Romagna, allagate le strade e i fiumi Senio e Lamone rompono gli argini. Ma fino a ieri non era "allarme siccità" a causa dei soliti cambiamenti climatici? Ormai è consuetudine, apoena possono scatenano il terrore su qualsiasi argomento.

Gildo Cervani

Lettera 10

Caro Dago, Usa, arrestato dopo tre giorni il killer della strage in Texas che ha massacrato 5 persone tra cui un bambino di otto anni. Caspita! Tre giorni, trent'anni: più veloci di noi con Matteo Messina Denaro...

Dario Tigor

Lettera 11

uomo ragno

Caro Dago,

Se decido che mi sento Uomo Ragno e vado in giro vestita col suo costume non riesco pero' a lanciare ragnatele e non salto da un grattacielo all'altro, ne' posso chiedere all'anagrafe di essere registrata come Uomo Ragno.

Se un uomo si veste da donna non puo' comunque partorire, pero' puo' farsi registrare come donna e accusarmi di razzismo ,sessismo e chissa' quale altro ismo se dico che e' libero di agghindarsi come gli pare,ma non e' una donna.

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago, il colmo per la prima segretaria arcobaleno del Pd? Avere bisogno dell'armocromista!

Gary Soneji

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

Lettera 13

Caro Dago, Meloni, Primo (o)maggio: taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. Secondo (o)maggio, ci si aspettava che arrivasse qualcosa per i pensionati, ma evidentemente questo governo li considera benestanti.

F.G.

Lettera 14

Caro Dago, maltempo, Faenza sott'acqua: residenti soccorsi coi gommoni. Mancano solo Ong e Guardia costiera e poi tutti a Lampedusa!

Gripp

Lettera 15

Gentile Dago, Rovelli ha scritto 7 brevi lezioni di fisica ma Sallusti ne ha lette solo 5

pballa

ENRICA CHICCHIO

Lettera 16

La costituzione prevede anche delle norme transitorie e finali la maggior parte delle quali sono superate e quindi inutili, ma vengono continuamente riportate anche quando la costituzione viene modificate. Per quale motivo queste disposizioni “transitorie e finali” continuano ad essere riportate nella nostra Costituzione anche se per la loro maggioranza sono del tutto anacronistiche ?

È possibile pensare che tali disposizioni “transitorie” siano ancora in vigore dopo oltre 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione? Se così fosse, dobbiamo pensare che l’aggettivo ”transitorio” inserito dai costituenti nel dettato costituzionale equivalga ad “eterno”?

Pietro Volpi

Lettera 17

Caro Dago, clima, Onu: "Arriva El Nino, il mondo si prepari a temperature record". Evviva le previsioni! Proprio adesso che in Emilia-Romagna avevano appena finito di prepararsi per la siccità...

Vic Laffer

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Lettera 18

Caro Dago, la Commissione Ue vara una direttiva per combattere la corruzione, sia pubblica che privata. Tutti gli Stati membri dovranno avere un'autorità apposita con standard comuni per combatterla. Il "Qatargate" sale in cattedra: chi sa fa, chi non sa fare insegna.

Theo

Lettera 19

Caro Dago, Dl lavoro, Salvini: "Mai visto un sindacato protestare per l'aumento dei salari". E fino adesso in Cgil sono stati b-Landini. Se si alzasse la Sbarra potrebbero far decollare i Bombardieri!

MEME QATARGATE BY MACONDO banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 3 banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 6

Elia Fumolo