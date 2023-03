POSTA! – CARO DAGO, I TEDESCHI METTONO A FERRO E FUOCO NAPOLI... CHIAMATE I PARTIGIANI! – QUELLI CHE RECLAMANO PERCHÉ LA POLIZIA NON È INTERVENUTA A NAPOLI? FARE IL POLIZIOTTO COL MANGANELLO DEGLI ALTRI – IL COGNATO MINISTRO, LA SORELLA PRIMA CONSIGLIERA, IL COMPAGNO CHE CONDURRÀ TALK POLITICI: A GIORGIA MELONI MANCA SOLO LA PICCOLA GINEVRA A “THE VOICE JUNIOR” E SIAMO A POSTO…

Riceviamo e pubblichiamo:

elly schlein

Lettera 1

Caro Dago, Schlein chiede alla premier Giorgia Meloni il salario minimo. Dopo che il Pd in 10 anni di governo non l'ha fatto?

Piero Nuzzo

Lettera 2

Caro Dago

Quelli che reclamano che la polizia non è intervenuta a Napoli? Fare il poliziotto col manganello degli altri.

Saluti, Usbergo

Lettera 3

cesare battisti firma libri

Caro Dago, nel suo primo intervento da segretaria la Schlein ha messo in evidenza il problema delle coppie gay che, come tutti sanno, è la priorità assoluta degli italiani. Se questa sarà la sua agenda lei e il PD dureranno poco! Conte stai tranquillo al Nazareno lavorano per te...

FB

Lettera 4

Caro Dago, Cesare Battisti contro agenti: "Mi hanno aggredito in carcere". Meglio morire di fame come Alfredo Cospito?

SL

Lettera 5

CARICATURA DI ELLY SCHLEIN DISEGNATA DA FRANCESCO FEDERIGHI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Egregio Dago,

è certa la neo presidente PD, ieri alla Camera dura e precisa in tema salario minimo garantito, di avere il consenso degli elettori delle ZTL e non solo, laddove le domestiche saltuarie percepiscono ben meno dei 12 euro all' ora come richiesto dalla interrogante? Si lamenta Conte che dopo aver abolito la povertà aveva presentato progetti di legge in merito, bocciati da ministri PD, o sbaglio?

ciaone - peprig

Lettera 6

Dago,

Il salario minimo sarebbe doveroso, per evitare lo sfruttamento imperante, a patto pero' che ci siano i controlli adeguati sulla sua applicazione. Il genio italico e' famoso per trovare espedienti contrari.

MP

Lettera 7

Caro Dago: i Tedeschi mettono a ferro e fuoco Napoli... chiamate i Partigiani.

Valter Coazze

YEVGENY PRIGOZHIN GUIDO CROSETTO - ILLUSTRAZIONE DAL FATTO QUOTIDIANO

Lettera 8

Esimio Dago,

gigantesca taglia su Guido Crosetto da parte della brigata Wagner. Ed ecco finalmente chiarito perché si chiama "taglia": perché è direttamente proporzionale alla taglia del ricercato...

Bobo

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, intelligence: "Dalla Wagner taglia da 15 milioni sul minitro della Difesa Guido Crosetto". Chissà che geloso l'omologo americano Lloyd Austin!

Neal Caffrey

Lettera 10

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, dopo che il Governo lo ha lasciato orfano di reddito di cittadinanza e Superbonus, la Schlein tenta di strappargli anche il salario minimo. Povero Conte!

Rob Perini

Lettera 11

Caro Dago, Tajani: "Il salario minimo in Italia non serve". È vero. Anche perché la sinistra ha sempre detto che servono i migranti... Che lavorano per assai meno.

Axel

Lettera 12

MARCO TRAVAGLIO DISCUTE CON UN RAGAZZO AL RISTORANTE

Quando Travaglio discute tutto stizzito con un ragazzo al ristorante, in fondo, ti strappa sempre un sorriso perché è una grande fonte di intrattenimento; l'indole del simpatico burlone buontempone della semipelata penna del Fatto esce fuori sempre. Peccato che, fino a l'altro ieri, non abbia mai mandato con la stessa faciloneria un "Fuck agli USA" dalle pagine del suo giornale.

Ci mancava solo che dicesse al suo interlocutore che Alcide De Gasperi e tutti i presidenti del consiglio dal dopoguerra in poi siano stati dei fantocci che lo zio Tom ha manovrato a proprio piacimento. Come se gli strascischi del dopoguerra di una una storia lunga 70 anni che hanno creato i presupposti per le basi militari Nato sul territorio italiano non contassero nulla, come se avere un rapporto con gli Stai Uniti avesse impedito all'Italia di poter fare legittimamente i propri interessi.

MARCO TRAVAGLIO DISCUTE CON UN RAGAZZO AL RISTORANTE

Impeto Grif

Lettera 13

Dago, il cognato ministro, la sorella prima consigliera, il compagno che condurrà talk politici... manca solo la piccola Ginevra a The voice junior e col conflitto di interessi di Giorgia (Meloni) siamo a posto.

Danne

Lettera 14

Caro Dago, ogni giorno ci riempiamo la bocca di Unione Europea, regole comuni e via cantando, poi in Italia abbiamo ancora le ''regioni autonome" nate nel dopoguerra per ragioni contingenti, ed oggi usate solo per accrescere privilegi ai politici locali e in parte agli abitanti a discapito del resto degli italiani tartassati dalle tasse di cui loro godono, alla faccia della "Costituzione più bella del mondo" che recita che tutti i cittadini sono uguali...

FB

Lettera 15

Andrea Giambruno Diario di Guerra

Ciao Dago,

il dilemma della BCE ripropone un tema assai scivoloso, soprattutto in tempi di populismo crescente e Governo politico a orientamento nazionalpopolare... ancora una volta, sembra che le decisioni difficili vengano prese senza imparare niente dagli errori del passato, da gente molto istruita, parecchio benestante ma socialmente indifferente e politicamente irresponsabile: mix ideale per far innervosire la gente comune.

Rob

Lettera 16

GIORGIA MELONI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON ANDREA GIAMBRUNO

Caro Dago, la Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale. Quando l'inflazione cominciò a salire Christine Lagarde, sbagliando totalmente, disse che sarebbe stato un "fenomeno passeggero". Quindi come Governatore centrale abbiamo un soggetto che è l'equivalente di un medico che prescrivesse una cura senza essere capace di fare una diagnosi corretta. Come è possibile che nessuno chieda le dimissioni della signora?

Simon Gorky

Lettera 17

Caro Dago, il filmato dei caccia russi che hanno speronato il drone americano dimostra che dopo "l'armata lessa" anche i piloti sono imbranati. C'è da credere che se i russi volessero usare l'atomica come minacciano di fare, come minimo riuscirebbero a distruggersi da soli...

FB

Lettera 18

Caro Dago,

spazzatura a parigi 4

è una offesa per i francesi aver paragonato Parigi a Roma per i cumuli di immondizia. A Parigi i netturbini sono in sciopero da nove giorni e per questa ragione si è verificato l’accumulo. Roma invece è perennemente invasa dai rifiuti nonostante che i netturbini lavorino 7 giorni su 7. La differenza è dovuta soltanto a chi ha la leva del comando e non la sa utilizzare, per chi non capisse il colpevole è Roberto Gualtieri.

Annibale Antonelli

spazzatura a parigi

Lettera 19

Dago colendissimo,

pare che il Gruppo Wagner abbia istituito una taglia sul ministro Crosetto di 15 milioni di dollari. Fossi in lui mi prenderei delle belle precauzioni. Con tutti i putinisti presenti nel centrodestra, il rischio è che qualcuno voglia fare l’affare della sua vita!

spazzatura a parigi 2 spazzatura a parigi 3

Saluti da Stregatto