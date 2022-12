POSTA! – CARO DAGO, TI DICO COM'È ANDATA NEL CASO JUVE. ANDREA AGNELLI VOLEVA ANDARE AL MURO CONTRO MURO CON LA MAGISTRATURA, JOHN ELKANN GLI HA FATTO CAPIRE CHE GIÀ UNA VOLTA L'AVEVA SFANGATA DALLA RICHIESTA DI DOMICILIARI. E QUESTA VOLTA SAREBBE STATO PERICOLOSO USCIRNE DI NUOVO BENE. MOLTO MEGLIO TIRARSI FUORI FACENDO CADERE IL RISCHIO DI “REITERAZIONE DEL REATO”. NON C'È ALCUNA FRIZIONE PARTICOLARE FRA I DUE CUGINI. E TI DIRÒ DI PIÙ: PASSATA LA TEMPESTA...

Caro Dago, a differenza dell'Eurozona, dove diminuisce, in Italia l’inflazione resta inchiodata all'11,8%. Poco importa. Il governo si è comunque portato avanti adeguando le pensioni più basse di 4 punti e mezzo sotto e quelle sopra i 2.100 euro ancora di meno.

Caro Dago, i Verdi sono passati da "Il Sole che ride" al Soumahoro che piange!

Esimio Dago,

l'Unesco ha proclamato la baguette patrimonio dell'umanità e, in quanto tale, dovrà essere accuratamente "protetta". Chissà se da oggi in poi i panettieri francesi venderanno la baguette "proteggendola" con l'apposito sacchetto di carta...

Caro Dago,

Manovra, il leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: «Se, sulla più importante legge dello Stato, la premier avesse voluto un confronto con le opposizioni, avrebbe potuto lanciare loro un appello, saremmo andati a incontrarla». Tutti con gli infangati stivali di gomma d'ordinanza?

Caro Dago,

ma quali biografia ha consultato il tuo lettore? Consiglieri agevolmente di servirsi della raccolta "La banane della Repubblica", edizione Paperfirst al capitolo: "Giorgia Meloni, blu d'occhi e rosa di sondaggio", con annesso Istituto alberghiero Amerigo Vespucci, autore della raccolta Pino Corrias.

Con amicizia, Pino Corrias

Caro Dago,

l'Ue a Musk: "Twitter deve fare un enorme lavoro contro la disinformazione". Traduzione: non si possono esprimere opinioni difformi da quelle di Bruxelles?

Caro Dago,

quante fregnacce attorno al caso Juve. Ti dico io com'è andata, e cerca di fidarti. Agnelli voleva andare al muro contro muro con la magistratura, il cugino gli ha fatto capire che già una volta l'aveva sfangata dalla richiesta di domiciliari e questa volta - restando in sella e col bilancio ballerino - sarebbe stato pericoloso uscirne di nuovo bene. Molto meglio tirarsi fuori facendo cadere il rischio di "reiterazione del reato" e non offrendo il fianco ai magistrati.

Insomma, il buon John ha voluto tutelare il nome del casato da eventuali onte. Non c'è alcuna frizione particolare fra i due e ti dirò di più: passata la tempesta, l'irrequieto Andrea sarà risarcito in qualche modo. Ma in futuro si scegliesse meglio amici e collaboratori, perché senza Marotta le ha sbagliate tutto. Vabbè che sei un Agnelli e parti con un livello di autostima a mille, ma il mondo reale se ne fotte del tuo cognome - chiedere al povero Cecchi Gori per eventuali conferme.

Caro Dago, Macron in visita negli Usa: "Da voi aiuti super aggressivi contro le aziende francesi". L'amico Biden più "dispettoso" della nemica Meloni?

Caro Dago, a Casamicciola i ragazzi spalano il fango… tutti gli altri li trovi al comune rifocillati con caffè e cornetti.

Caro Dago, Onu, appello per gli aiuti: nel 2023 serviranno 51,5 miliardi di dollari. L'occasione d'oro per Jeff Bezos che aveva annunciato di voler dare buona parte del suo patrimonio in beneficenza!

Caro Dago, Zelensky: "La guerra finirà con la vittoria ucraina o se la Russia lo vorrà". La conferma che il compito del comico è far ridere: davvero pensa che l'Occidente continuerà a mandare armi e aiuti all'infinito?

Caro Dago, periodo negativo per il compagno Fratoianni, dopo la patacca Soumahoro è arrivata l'accusa di favoreggiamento nell'inchiesta Ilva che vede accusato il sodale Vendola. Comunque il Fratoianni si può consolare è riuscito a portare in parlamento anche la moglie....

Gentile Dago, l'on Calenda più che polo alla Meloni farà da palo

Dear Dago,

Nel ribollir di candidature per eleggere il nuovo timoniere che dovrebbe portare in salvo la naufragante navicella del PD emergono dissensi, rotture e scazzi che dovrebbero essere indice di un fermento ideologico innovativo, invece di tutto si sente dire, ma un candidat* che esprima uno straccio di programma comprensibile o che abbia delle proposte concernenti con la soluzione dei problemi terra terra del nostro povero paese.....

Nemmeno l'ombra!

Sara' colpa di Putin?

Ma io dico: Aboubakar Soumahoro se ne stava tranquillo e beato a giocare a fare il rivoluzionario con gli stivali di gomma che pare non abbia mai indossato per lavorare davvero, mentre la cooperativa della moglie e della suocera intascavano più di 62 milioni di contributi. No, doveva mettersi in mostra, doveva fare il parlamentare per miseri 18.000 euro al mese.

Soumahoro è stato traviato dai verdi, dalla sinistra più radicale, da Damilano, da Fazio, da Saviano e pure dal Papa. Ma stattene zitto e buono a casa che tua moglie e tua suocera hanno capito come gira il fumo qui in Italia. No, voleva fare il parlamentare... Secondo me ora la moglie e la suocera lo scassano di coppa...

Caro Dago, il sindaco di Rieti, al momento, si è spostato dall’appartenenza a Fratelli d’Italia a quella di Mariti d’Italia. E conseguenze annesse.

Dagovski,

John Elkann si conferma un Lapo vestito da Agnelli.

Buongiorno Gentile Dago , riguardo il Gargamella Bersani preso mentre sta facendo economici regalini di Natale non c'è niente da stupirsi sta solo esercitando il diritto all'eleganza di recente creazione dovuto ai percettori di 15000 euro al mese, altro che reddito di cittadinanza.

Caro Dago, Covid, a Varese falsi tamponi per evitare il vaccino: 11 indagati. Nell'Italia degli abusi edilizi, degli evasori fiscali, del reddito di cittadinanza a cani e porci, dei migranti che arrivano fuggendo da guerre immaginarie, della maggior parte degli operatori sanitari che annualmente non vogliono saperne di vaccinarsi contro l'influenza, vorremmo proprio sapere quanti sono i vaccinati sulla carta e quanti quelli vaccinati per davvero.

