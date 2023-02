POSTA! – CARO DAGO, UNA VOLTA SE ERI FEMMINISTA TI SCHEDAVA LA POLIZIA, OGGI C'È IL FEMMINISMO DI SARTORIA! – VISTA LA DERIVA DEL FESTIVAL MI ASPETTO UN BEL COLLEGAMENTO CON COSPITO CHE CI PARLERÀ DEL 41BIS, E TUTTA LA PLATEA IN PIEDI AD APPLAUDIRE – BLANCO, IL “PENTITO-GIÀ-DA-PRIMA-DEL FATTO”. SOLO IN ITALIA

gianni morandi al bano massimo ranieri sanremo 2023

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Morandi, Al Bano, Ranieri: finalmente a Sanremo si sono esibiti tre "cantanti"!

Nino

Lettera 2

Caro Dago,

Che meravigliosa notizia dall'Olanda!

I nostri usurpatori di tulipani ( fiore tipicamente turcomanno fin da tempi antichissimi) adesso lanciano la parita' estrema dei sessi anche nell'assegnazione dei ruoli in teatro e nei films.

Non vedo l'ora di vedere un film con Alvaro Vitali che interpreta Elena di Troia e Madonna che si esibisce in teatro nel ruolo di Romeo, Aldo Giovanni e Giacomo potrebbero essere credibili come sorellastre e la matrigna di Cenerentola.

Giovanna Maldasia

CHIARA FERRAGNI CON LA GOBBA

Lettera 3

Caro Dago,

una volta se eri femminista ti schedava la polizia, oggi c'è il femminismo di sartoria!

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Acrilico Dago. Serata inaugurale di Sanremo. Chi tra i due personaggi ha fatto più ridere: quello toscano o quello siciliano? Cordialità.

Phantomas.

Lettera 5

Caro Dago, il prossimo anno Sanremo possono trasmetterlo direttamente dal Nazareno, la sede del PD!

FB

Lettera 6

morandi ferragni sergio mattarella amadeus laura mattarella

Caro Dago, il CdA della RAI ha frignato per non essere stato informato sulla presenza del Presidente Mattarella a San Remo.

Certo, hanno ragione! Si sono persi il selfie col Presidente!

(In compenso il Presidente non ha avuto tra i piedi una caterva di lecchini.)

Saluti canori.

Cips.

Lettera 7

Caro Dago, Zelensky: "Gli ucraini pagano con la vita la difesa dei valori europei". E gli europei pagano con gli euro la corruzione di governo e istituzioni ucraine.

Marino Pascolo

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 27

Lettera 8

Caro Dago, un rappresentante di Oxfam si è collegato questa mattina dalla Siria con Rainews24 per raccontare delle difficili condizioni dei terremotati aggravate anche dal "grande freddo di un inverno particolarmente rigido”. Ma gli esperti non ci dicono, un giorno sì e l'altro pure, che quello attuale è l'inverno più caldo di sempre? Forse solo per convincerci a spendere un sacco di soldi per adeguare le nostre abitazioni al cosiddetto "riscaldamento climatico" come vorrebbero a Bruxelles?

Soset

Lettera 9

Caro Dago, Biden: "Xi Jinping ha enormi problemi economici in Cina". Ha parlato il campione dell'inflazione Usa degli ultimi 40 anni!

Yu.Key

Lettera 10

Caro Dago, la Disney taglia 7mila posti di lavoro: risparmi per 5,5 miliardi di dollari. E i buoni sentimenti dei cartoni animati? Mandati a putt*ne?

Antonello Risorta

Parco divertimenti Disney

Lettera 11

Caro Dago, 2012—2022, il Sud perde 525mila residenti in 10 anni, crescono gli immigrati, +28,6%: 318mila! Altro che "fantasie", dopo un decennio di sinistra al governo la sostituzione etnica è una realtà.

Fabrizio Mayer

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, a Parigi Macron si attovaglia con Zelensky e Scholz, lasciando fuori la Meloni. Peccato, ci fosse stato ancora Draghi avrebbe potuto invitarlo per ribadirgli iche "No, finché c'è lui a Palazzo Chigi il Price Cap non si fa"...

F.G.

VOLODYMYR ZELENSKY - EMMANUEL MACRON - OLAF SCHOLZ - INCONTRO A PARIGI

Lettera 13

Dagovski,

Blanco, il “pentito-già-da-prima-del fatto”.

Solo in Italia.

Aigor

Lettera 14

Caro Dago,

la gente vota, finiscono i governi tecnici, si torna alla politica, vince la destra sociale nazionalista e... ti ritrovi trattato come una piccola potenza balcanica, mentre Francia e Germania (che in verità contano poco) si riatteggiano a capibanda dell'Europa inesistente e vanno da soli a mendicare qualche attenzione dal solito vecchio zio Sam. Forse, come propongono Lucio Caracciolo e altri attenti osservatori di geo-politica, astuti "giocatori di Risiko", l'Italia deve ricordarsi di esistere come soggetto politico internazionale solo come media potenza marittima. Si deve badare per conto terzi allo stretto di Sicilia, al golfo di Taranto e allo stretto di Otranto. Per il resto: sole, mare, città d'arte e cibo buono. Manco male.

Rob

meme su blanco in versione blansky

Lettera 15

Caro Dago,

Una volta il dilemma era " essere o non essere". Oggi: "Faccio il cantante o mi occupo di politica" (Fedez) oppure "faccio il politico o mi occupo di musica" (Morgante).

Sarebbe bello che ognuno si occupasse del proprio mestiere senza mettere bocca su quello dell'altro.

Mi piace sognare...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

Caro Dago, vista la deriva del festival mi aspetto un bel collegamento con Cospito che ci parlerà del 41bis, e tutta la platea in piedi ad applaudire...

FB

Lettera 17

Caro Dago, in Italia il vero deep state è Sanremo. E' dalle cronache del Festival che capisci quanto poco incida il governo Meloni sulle sorti del paese.

fedez con la foto di galeazzo bignami

Lettera 18

Caro Dago, Sanremo 2023, zitto zitto Fedez non anticipa nulla e appena gli viene dato il microfono per il suo intervento fa l'«eroe» bombardando il centrodestra a pochi giorni dalle Regionali. Un comportamento infantile, da vigliacchetto dell'asilo. Del resto come si può definire uno che scoppia a ridere a crepapelle per una quindicenne che dopo essere scomparsa nel nulla, 40 anni fa, non è mai stata ritrovata?

Maxmin

alfredo cospito

Lettera 19

Caro Dago,

Fedez dall’alto dei suoi milioni di followers fa l’antigovernativo. Ma avrebbe il coraggio di riproporre in diretta europea sulla Rai il suo hit “Tu come li chiami” in cui insulta Carabinieri e militari?

Saluti, Usbergo

Lettera 20

Dicendo «Addio sole!»

da un alto muro

si gettò nell'Ade:

non gli era capitato alcun male

degno di morte; aveva solo ascoltato

i monologhi, quelli

dell'Ariston

Vi saluto

FEDEZ E PEPPE VESSICCHIO A SANREMO

Delio Scano

amadeus sanremo 2023 1 gianni morandi sanremo 2023 1 MEME SU CHIARA FERRAGNI E MATTEO MESSINA DENARO - BY GRANDE FLAGELLO angelo duro a sanremo 2023 angelo duro a sanremo 2023 amadeus fedez