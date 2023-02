POSTA! – CARO DAGO, ZELENSKY NON È VENUTO DI PERSONA A SANREMO PERCHÉ TEMEVA UN BACIO IN BOCCA DI ROSA CHEMICAL? – USA-CINA: AVOJA A PALLONI DA BUCA’ – SE GLI AMERICANI COMINCIANO A SPARARE A TUTTO QUELLO CHE LI SORVOLA FOSSE LA VOLTA BUONA CHE ABBATTONO PURE UN UFO, COSÌ VEDIAMO COME VA A FINIRE SENZA IL COPIONE SCRITTO A HOLLYWOOD

Lettera 1

AMADEUS LEGGE LA LETTERA DI ZELENSKY A SANREMO

Sbaglio, o il prode Amadeus ha pronunciato “Ucraina” accentuando alla russa, e non come pronunciano gli ucraini?

Che figura…

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Gentile Dago,

Sanremo: prime voci fuori dal coro nel centrodestra. Delmastro: «Io non mi scandalizzo. Ogni giorno a quell'ora io e Donzelli ci diamo il bacio della buonanotte»

Cordialmente,

Bass Reeves

vignetta di ellekappa su Silvio Berlusconi putiniano

Lettera 3

Ciao Dago,

le battute del vecchio Silvio non devono trarre in inganno, purtroppo. Non si tratta solo del mesto tramonto di un leader anomalo ma della fine di un'epoca lunga e prospera della politica estera italiana. Le mosse del Berluska con Putin (dacia e lettone) e Gheddafi (tende e amazzoni) erano la prosecuzione burina e chiassosa dell'equilibrismo di Moro e Andreotti con Israele e Palestina, con il Pci semi-governativo e l'ombrello Nato apprezzato anche da Berlinguer.

Dal 1989 - 92 (crollo del muro e Tangentopoli) sono passati 30 anni e l'ambiguità non è più consentita, fosse pure quella tedesca (che fine ha fatto il North Stream?). Adesso il gioco è chiaro: o di qua o di là (tanto si conta poco comunque). Lo ha capito perfino Al Bano.

Rob

Lettera 4

Caro Dago,

PAOLO CONTE

non conosco tutte le beghe de La Scala, certo so da spettatrice che La Scala deve avere qualche problemino col suo pubblico. Per anni esisteva solo la lodevole iniziativa per i più giovani (Under 30), da quest'anno esiste l'abbonamento tra Over 30 e Under 35. Iniziativa lodevole pure questa, ma per me dà indice che tutta la buona borghesia giovane milanese (e dei dintorni) o non ha la pecunia per permettersi l'abbonamento pieno o ormai vive in altre città europee. Questioni politiche e sociali enormi che vengono ignorate al momento nel dibattito pubblico.

scala di milano

La Scala trema e sviene solo al pensiero di qualcosa che vada a Wagner o dopo (mi ricordo un imbarazzo generale per il "Fin de partie" di Kurtag), pertanto penso che la scelta di avere Paolo Conte (pur artista di grande caratura) a La Scala sia più dovuta a questioni di natura pratica che di "svecchiamento" dell'offerta del teatro.

Saluti dalla Scala,

Lisa

putin e macron 2

Lettera 5

Caro Dago, ma il Macron che fa il galletto è lo stesso al quale Putin ha fatto fare la figura dell'utile idiota, prima e dopo l'invasione dell'Ucraina, con vari incontri col tavolone e decine di telefonate? Ah saperlo!

FB

Lettera 6

Caro Dago,

dite a Chiaretta che può fare tutti i discorsi del mondo sul girl power, ma alla fine la prima che sta messa male è proprio lei. A forza di colpi di scena infantili, Fedez le ha rubato la scena.

Ai voglia ad indossare abiti con slogan e dirette Instagram contro il patriarcato, siamo più libere noi di mandare a quel paese i nostri uomini rispetto a lei. Noi comuni mortali, non dobbiamo monetizzare a suon di like la nostra vita di coppia. Lei sì.

Un caro saluto,

LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI AL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL

Mary

Lettera 7

Caro Dago, Volodymyr Zelensky non è venuto di persona a Sanremo perché temeva un bacio in bocca di Rosa Chemical?

F.T.

Lettera 8

Caro Dago,

terremoto turco-siriano, il massimo funzionario per le operazioni umanitarie dell'Onu, Martin Griffiths: "Finora abbiamo deluso le persone nel nord-ovest della Siria. Si sentono giustamente abbandonati. Alla ricerca di aiuti internazionali che non sono arrivati". Quindi si sente inadeguato e sta pensando alle dimissioni?

Simon Gorky

fedez rosa chemical riparte la sinistra meme demarco

Lettera 9

Caro Dago, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky: "Berlusconi è un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa, baratta la reputazione dell'Italia con la sua amicizia con Putin. Le sue parole sono un danno per l'Italia". Davvero vigliamo far entrare in Ue un Paese che non è abituato al dissenso, e a parole critiche nei confronti di chi governa, perché per prima cosa all'inizio della guerra ha eliminato chirurgicamente tutti i partiti e i media che si opponevano alla linea di Zelensky e ora non ha uno straccio di opposizione?

Tony Gal

PUTIN BERLUSCONI

Lettera 10

Caro Dago, tutti i leader occidentali dovrebbero mettersi in fila per ringraziare Berlusconi: grazie alla sua uscita su Zelensky, l'Europa sembra ancora una democrazia con libertà di opinione. Attenti a non rovinare questa parvenza!

Max A.

pallone spia cinese 3

Lettera 11

Usa-Cina: avoja a palloni da buca'.

Signoramia

Lettera 12

Egregio Dago,

non si può negare che gli oggetti ad alta quota sorvolanti i continenti non siano altro che la conferma di due verità nascoste: la prima è che la terra sia piatta, la seconda che trattasi dell'evoluzione delle scie geniche emesse da anni dagli aerei per conto della metalobby che controllano il tutto. Sarà tutto svelato al prossimo San Remo Festival, dopo la nomina dei nuovi organizzatori. Con speranza e tanta Fedez. Baci e abbracci a tutti!

LA MARINA AMERICANA RECUPERA I RESTI DEL PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO

peprig

Lettera 13

Caro Dago, se gli americani cominciano a sparare a tutto quello che li sorvola fosse la volta buona che abbattono pure un UFO così vediamo come va a finire senza il copione scritto a Hollywood.....

Amandolfo

Lettera 14

Caro Dago, insomma il Festival di Sanremo 2023 era contro il fascismo, contro l'omofobia, contro il razzismo e... contro le donne: tra i 5 finalisti, infatti, non ve n'era nemmeno una! Bisognerà mettere le quote rosa come in politica?

Ettore Banchi

marco mengoni in versace e gioielli tiffany

Lettera 15

Caro Dago, le autorità di Teheran hanno rilasciato dal carcere di Evin il regista iraniano Mohammad Rasoulof, arrestato lo scorso luglio per aver criticato il governo di Ebrahim Raisi. Dopo sei mesi di carcere avrà certamente sufficiente materiale per un filmone di propaganda sull'argomento: una mezza ipoteca sull'Oscar a miglior film straniero 2024, sapendo dei criteri "politici" con cui vengono assegnati i premi.

Lino

Lettera 16

“IL METAVERSO È UN PARADISO PER CHI VUOLE RICICLARE SOLDI SPORCHI…”. Ma non sarà che chi usa il Metaverso è un TUTTOSTRONZO?

Umba Dumba

alfredo cospito

Lettera 17

Esimio Dago,

Mi piacerebbe che ognuno giudicasse, essendosi precedentemente informato.

Quando il Pg della Cassazione osserva che non c'è prova che Alfredo Cospito sia il capo degli anarchici, come a dire che non si è ritrovato l'atto notarile dello statuto associativo, mi sorge il dubbio che l'illustre magistrato di anarchia e di anarchici sappia poco.

Non sa, ad esempio, del fondamento base, cioè del rifiuto-disconoscimento dello Stato, documenti, formalizzazioni, atti pubblici, notai compresi.

Non sa che l'individuo Alfredo diventa leader maximo a livello internazionale, nel momento in cui, con lo sciopero della fame continuato, mette a rischio la propria vita col suicidio programmato in nome dell'"Idea" di abbattere la statolatria del 41 bis a vantaggio di tutti i carcerati.

ironie caso cospito

Lo stesso Cospito credo sia rimasto sbalordito ed offeso, ma il problema vero sono tutti gli italiani, che, ogni volta che si trovano in Tribunale, debbono implorare di vincere la lotteria, ovvero di ottenere la grazia di un magistrato informato, impegnato a studiare le carte, rigoroso, obbiettivo ed equo.

Tanti, troppi casi di mala o sciatta giustizia alla Enzo Tortora hanno rovinato l'esistenza a signori nessuno, della cui sorte non hanno dato notizia alcuna i mass media.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

PIER PAOLO PASOLINI

“Oh generazione sfortunata!” Scriveva Pasolini nel 1971 alla nuova omologata generazione “che non conobbe l’ingenuità e la poesia della tradizione, e ne fece una esperienza infelice perché senza sorriso realistico gli fu inaccessibile”.

Oggi ripenso a queste parole, mentre leggo che alcuni adolescenti si graffiano il volto per procurarsi “la cicatrice alla francese”: una piccola cicatrice sullo zigomo, l’equivalente delle ginocchia sbucciate per i fanciulli senza però vivere il tempo dell’infanzia. Senza essere davvero caduti per arrampicarsi sull’albero o su un cancello per recuperare il pallone.

trend francese

Una cicatrice finta, non il frutto degli anni generosamente immaturi.

Samuele Bersani canta “è sempre bellissima la cicatrice che mi ricorderà di essere stato felice” , ma nella finta cicatrice dei giovani di oggi non c’è vera bellezza, bensì tristezza, di chi con distacco è rimasto fuori dal gioco.

Negri da Brusciano

Lettera 19

Caro Dago, Usa, Casa Bianca: "Nessun nostro pallone sulla Cina". Questa fa il paio con "Scopriremo chi ha sabotato il gasdotto Nord Stream"?

P.F.V.

Lettera 20

cicatrice francese su tiktok 6

Caro Dago, Stoltenberg: "Kiev consuma più munizioni di quante ne produciamo". Chi è causa del suo mal pianga se stesso!

Oreste Grante

cicatrice francese su tiktok 2 cicatrice francese su tik tok 7 cicatrice francese su tiktok 1