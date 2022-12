POSTA! – NEL CENTENARIO DELLA MARCIA SU ROMA SI È CELEBRATO IL DECENNALE DI FRATELLI D’ITALIA E TUTTE LE PAURE DELL’ANTIFASCISMO SI SONO LIQUIDATE COME NEVE AL SOLE: D’ANNUNZIO SI È DISCIOLTO IN D’AVENA E IL TRIONFALISMO ARCHITETTONICO DI PIACENTINI È STATO SOFFOCATO DA UN TENDONE DA PROTEZIONE CIVILE. OGGI IL PALADINO DELLE LIBERTÀ E DEL PROGRESSO È INCARNATO DA UN’INTERNAZIONALE SOCIALISTA DEL LOBBYSMO PLANETARIO – DA BLAIR A SCHROEDER, DA D’ALEMA A RENZI – IMPEGNATA A…

Nel centenario della marcia su Roma, a Roma, nella stessa piazza, si è ormai celebrato il decennale di Fratelli d’Italia e tutte le paure di un antifascismo ultra settantennale si sono liquidate come neve al sole: D’Annunzio si è disciolto in D’Avena e il trionfalismo architettonico di Piacentini, Ballio Morpurgo e Libera è stato soffocato da un tendone da protezione civile - però di quelli brutti – per disinnescare, in culla, ogni epica estetica.

Un’epoca che non consente paragoni e parallelismi, in cui il paladino e guardiano delle libertà e del progresso verso il rischio reazionario è oggi incarnato da un’Internazionale Socialista del Lobbysmo Planetario – che va da Blair a Schroeder da D’Alema a Renzi - impegnata a difendere, dai lavoratori, i diritti dei loro committenti a commerciare – in santa pace e non – un po’ di petrolio, gas, arma e qualche evento planetario che ci accompagni, dritti dritti, nel nuovo mondo del futuro. Auguri a tutti quanti.

Giovanni Bertuccio

Già da ragazzini, alle elementari le maestre ci insegnavano che nei campi le messi erano d'oro.

Caro Dago, Qatargate, fonti Ue: "Con Doha relazioni ampie, era un Paese chiave". Un Paese chiave per arricchire gli europarlamentari?

Theo

Caro Dago, molestie alla reporter Greta Beccaglia: tifoso condannato a un anno e 6 mesi. Si becca di meno chi mette sotto una persona con l'auto rovinandola!

L.Abrami

Caro Dago, Algeria: "Un tetto al prezzo del gas destabilizza il mercato, mentre mercati del gas aperti, trasparenti e senza restrizioni e non discriminatori sono più che una necessità". Hai capito... In Europa sono stati così stupidi da decidere unilateralmente di fissare una soglia massima al prezzo senza sentire se chi ha la materia prima fosse d'accordo. Andrà a finire che avremo il tetto ma non avremo il gas.

Ranio

Dagovski,

ti pare che chi si compra sia Mappè che Messi, paghi solo il Parlamento Europeo ?

Aigor

Dago colendissimo,

la santificazione - da parte dei media - di Messi tracima, mentre giungono notizie di apparizioni di San Diego Maradona al posto della Madonna.

Alla fin fine, l’Argentina ha vinto ai rigori (ed ha anche perso con l’Arabia Saudita al primo incontro!). Senza niente togliere a Messi, quelli (sobri) che hanno visto Argentina-Francia parlano di un Messi più che dignitoso, ma in assenza di performances stellari.

Tuttavia i media locali, globali ed anche del sistema solare inneggiano all’evento miracoloso. Quando i media non hanno più niente da dire, la normalità assurge a prodigio.

Saluti da Stregatto

Caro Dago, cambiamento climatico, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci,: "Manca piano nazionale, è assurdo". Ma per davvero? Il Pd è stato al governo per 10 anni, terrorizzando da mattina a sera gli italiani sul riscaldamento globale, e non ha fatto alcun piano di prevenziine? Pensavano che il problema si sarebbe risolto da solo?

Sergio Tafi

Caro Dago, anche oggi il piagnisteo sulla carta stampata che non vende più: ma c'è qualcuno che provi ad azzardarsi a chiedersi il perché della disaffezione della gente? sempre più lontana, per sostenere sempre e ad ogni costo le tesi del giaguaro con affermazioni ed omissioni e una qualità ogni giorno sempre più bassa.

Un sogno le terze pagine e gli elzeviri di qualificatissimi personaggi, magari premi Nobel ...... Ormai i più vicini concorrenti anche per il chiodo sono i rotoloni Regina. Cincinnato 1945

Caro Dago,

il gesto più politico visto ai mondiali di calcio.

Messi vince ed indossa la tradizionale vestaglietta araba, rafforzando unicamente la somiglianza calcistica con Maradona e confermando che come personaggio non può neanche avvicinarsi al Pibe de Oro.

Martinez il priapeo salta fuori da un affresco di Pompei, con la smorfia malandrina di un ragazzino di strada appena entrato nella pubertà si esibisce nell'atto più occidentale di tutti.

La pudicizia musulmana si affligge, limitandosi ad osservare a braccia conserte.

Saluti,

Mauro da Lodz

Dagosapiens, prova a googlare “centenario Pasolini”: 434.000 risultati. Quanti sarebbero stati se non fosse l’icona della sinistra?

Vittorio Agliartistièconcessalapedofilia ExInFeltrito

Caro Dago,

personalmente ho tifato Argentina, non certo per Messi, ma per la squadra. Debbo , però, dissentire dalle critiche a Macron su media italici. Non mi pare che abbia infastidito la squadra: si è comportato da tifoso. Quanto alla Francia, s'inneggia troppo a Mbappè, in quanto il merito per la rimonta va anche alle riserve messe in campo dal Ct francese. Cordiali saluti.Giovanni Attinà

Esimio Dago,

figura di shit del professor Littlebears che finge di tradurre in diretta un articolo dello scrittore Ampio. Chiedo scusa, è rimasto inserito Google translate: in realtà lo scrittore si chiama Broad, il professore si chiama Orsini, ma la figura di shit (me*da) resta...

Bobo

Egregio sig. Dago: ma tutti quelli che continuano a menarcela che" le sanzioni non servono" e la nato e l'occidente devono fare di più...cosa è che non capiscono della frase "la russia ha l'atomica"

Distinti saluti

Antonio

Caro Dago, Parigi e Berlino: «Gli Usa estendano i sussidi al "made in Europe"». Poveracci, hanno brindato al Capodanno in anticipo?

Tas

giorgia meloni e le statuette dei maro latorre e girone nel presepe

Egregio signor Dagospia,

desideravo confidarLe una considerazione natalizia.

Il termine presepio trova radice nel latino "praesepium", mangiatoia chiusa da una siepe. Quindi riservata!

Non ho mai avuto modo di constatare quanto l'Italia sia o sia stata la "culla del diritto": del resto, è questa una massima propria delle élite.

Per eccesso di burocrazia, per ridondanza di leggi e pure per rischio di querele ad ogni respiro, è oggi facilmente verificabile quanto l'Italia sia addobbata a "presepio degli avvocati".

Ben distintamente saluto..

Ottoblick

Orsini dice che il suo riferimento su Youtube al giornalista americano 'AMPIO' è stato fatto volutamente per prendere in giro il mondo e far parlare (male) di sé.

Per farsi pubblicità, la prossima volta su Youtube e in televisione si metta col culo di fuori. Avrà sicuramente maggior successo!!!

