“IL COVID ROMPE I MURI DEI POLMONI" …

mentre gli esperti della minchia che dicono tutto ed il contrario di tutto “ ROMPONO IL MURO DEI COGLIONII

Caro Dago: Si fa un bel dire...FCA di qua...FCA di la...Ma se fosse possibile, chi di noi esiterebbe a iscrivere la seconda casa all'estero se l'IMU fosse più vantaggiosa?

Caro Dago, a una settimana dall'annuncio in tv del premier Conte, il Decreto Rilancio è finalmente arrivato al Quirinale per la firma del presidente Mattarella. Hanno dovuto tradurlo dall'aramaico?

FCA si vergogni. Personalmente non acquistero' mai piu' una vettura prodotta da FCA anche se prodotti in Italia. Se gli imprenditori dopo 2 mesi di sosta rischiano il fallimento sono dei perdaballe e se ne vadano., E' impensabile chiedere l'aiuto dello stato perche' non sei un imprenditore o non lo sai fare. se lo sei devi saper rischiare di tuo.

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "Vaccino per Covid-19 bene comune non di lusso". Ottima idea. Da ordinare al bar al posto del caffè.

Caro Dago, il presidente Trump c’informa che, per la sua salute, procede bene

assumendo una pastiglia quotidiana di idrossi-clorochina. Dalle nostre parti, potremmo iniziare anche solo con un goccetto giornaliero di ferrochina Bisleri.

Caro Dago, Cinema e Covid-19, i membri dell'Academy starebbero considerando la possibilità di rinviare gli Oscar in calendario il 28 febbraio 2021. Contattino Giuseppi, l'unica vera autorità mondiale in materia di rinvii.

Caro Dago,

in una simpatica conversazione con un amico siciliano mi ha rivelato che Bonafede quando si cimentava come Dj (Fofò DJ) era ancora più scarso che come Ministro della Giustizia.

Caro Dago, il produttore di motori aeronautici Rolls-Royce ha annunciato l'intenzione di tagliare 9 mila posti di lavoro a causa del crollo del traffico aereo causato dalla pandemia di coronavirus. Bene, 9 mila povere anime che ora potranno occupare il loro tempo impegnandosi, assieme a Greta Thunberg e seguaci, nella lotta ai cambiamenti climatici. Per salvare il mondo...

Dago darling, da molti secoli, la Lombardia è una delle regioni più ricche del mondo. Se la sono contesa (e l'hanno conquistata per lunghi periodi) in tanti: francesi, spagnoli e austriaci (anche per conto del Sacro Romano Impero Germanico). Il suolo lombardo é pieno di posti che ricordano antiche battaglie. Persino la Bicocca, dove fino a pochi decenni fa c'era una grande fabbrica della Pirelli e ora è un quartiere bruttino di Milano.

Il primato di battaglie (ben 3 nel corso degli anni) spetta, paremi, a Cassano d'Adda. Ora la Lombardia é stata conquistata dal coronavirus e speriamo che l'occupazione duri pochissimo. Comunque, quanti business (anche segreti) girano intorno a tutte queste conquiste. Si é tanto disiquisito (a livello nazionale italiano) delle mascherine e di tutti i pasticci connessi. Ma anche i termoscanner, i tamponi, gli esami sierologici. ecc. hanno un prezzo.

E alla fine della fiera saranno i poveri ("as usual") a pagare il conto, anche se é tutto uno sproloquiare di altruismo e di "amo il prossino più di me stesso". I poveri che ovviamente non hanno sede fiscale o legale in Olanda, granducato di Lussemburgo, principato di Monaco, principato del Lichtenstein, UK, ecc. Sarà un caso, ma nessuno di questi "paradisi" é una repubblica! Sulla carta, i poveri dovrebbero essere protetti dai sedicenti partiti di sinistra. Aspetta e spera! E meno male che i poveri ora possono divertirsi a inseguire i tanti bonus che piovono (o dovrebbero piovere) sulle loro teste.

Non ricordo chi ha inventato i bonus. Anche Berlusconi ne aveva concessi (tipo Social Card ed energia) senza poi curarsi se andavano a buon fine. Così fan tutti. Onore e gloria invece a Prodi che concesse la "14ma" agli incapienti senza chiamarla bonus e senza troppi labirinti burocratici. Ossequi Natalie Paav

Dago mio, "basta sanatorie truffa" recitano i cartelli esibiti ieri a Napoli dalle "risorse" contro la ministrA delle Politiche Agricole. Cara Bellanova, non piangere sui migranti, ma piangi su di te e sul tuo (s)governo.

Caro Dago, Crimi, M5s, e Delrio, Pd, avvertono i renziani: "Se passa la sfiducia a Bonafede è crisi". È proprio questo che non si capisce. Perché il disastroso Ministro della Giustizia - che ha lasciato andare a casa dal carcere centinaia di boss mafiosi - non si dimette di propria iniziativa e preferisce rischiare una crisi di Governo?

Caro Dagos, la potenza di fuoco a chiacchiere di un governo che fa acqua da tutte le parti trova una semi-istituzionale camera a eco nel sistema dell'informazione, che si affanna a dire che il Recovery Fund è un piatto ricco e perdipiù, gratuito perché è meglio che niente.

E invece di chiedere di più (quello, semmai, lo si pretende da imprese lockdownizzate oggi e coventrizzate da tempo e a partite iva perse a tavolino) per il nostro Paese ovvero di avere le mani libere nel gestire una situazione che non può essere risolta con regole comuni imposte a tutti da chi le regole le ha pensate per garantirsi la parte del leone, la stampa si allinea per soccorrere un governo che dell'aiuto del Mes mediatico necessita senza limiti di spesa né di decenza.

Mini-rimpasti, Ministre Riscaldate da accantonare, Ministrelle alla Bonetti che piangono miseria perché nulla hanno imparato dall'inamovibile Bellanova... Finta crisi di un finto governo... Ma contentini tutti perché Salvini è giù nei sondaggi - vuoi mettere la soddisfazione!

Caro Dago, Guardia di Finanza: più di 101 boss e gregari delle principali cosche di 'ndrangheta calabresi hanno richiesto e riscosso il reddito di cittadinanza. Complimenti a Luigi Di Maio. È passato dal non distinguere una Coca-Cola da un'aranciata al non distinguere un boss mafioso da un povero in canna.

Caro Dago, secondo l'università di Princeton "L'estate non fermerà il coronavirus". Ormai il giochino degli scienziati è chiaro a tutti. Se qualcuno afferma che il caldo darà una mano contro il virus, poi arriva immediatamente qualcun altro che sosterrà il contrario. Lo fanno per non restare scoperti su nessuna ipotesi, così alla fine potranno comunque affermare che "La Scienza aveva visto giusto".

Caro Dago, Nancy Pelosi sconsiglia a Donald Trump di assumere l'Idrossiclorochina: "Preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati". Ah, bene. E quindi gli consiglierebbe qualcosa di scientificamente testato, tipo l'iniezione letale?

Caro Dago, a Bergamo un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato nell'ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati. Inutile la folle corsa in ospedale del 118, per il bimbo non c'è stato nulla da fare.

Una tragedia peggiore a quella di Alfredino Rampi, che una quarantina di anni fa cadde in un pozzo artesiano. Perché l'Italia è disseminata di questi cassonetti perfettamente "legali". Come mai sono così pericolosi? Chi è il genio che ha dato l'ok affinché venissero installati ovunque?

Caro Dago, dopo la firma di Mattarella, è in vigore il Decreto Rilancio. Bonus agli autonomi in 2-3 giorni. E invece per il reddito di emergenza ai boss della 'ndrangheta che hanno "perso" quello di cittadinanza, servirà più pazienza?

Ciao Dago,

se continua l'ostracismo dei paesi Demon SODA (Svezia, Olanda, Danimarca, Austria) in tutta Europa non canteremo più l'Inno alla gioia (peraltro teutonico) ma quello alla Troika.

Molti hanno fatto paragoni col secondo dopoguerra del secolo scorso, ma all'epoca tutti i paesi collaborarono per superare la crisi (con gli aiuti americani). Adesso "alcuni" collaborano per aggravarla illusi di essere al sicuro nei loro piccoli territori.

Insomma, come direbbe Cattivik, c'è da trattenere il FIAT.

Caro Dago, nel momento in cui scrivo ancora non si sa come andrà a finire con la sfiducia al Guardasigilli, ma un governo senza Bonafede sarebbe come un Circo senza clown.

Caro Dago, Senato, Emma Bonino al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Disse che se c'è un sospetto anche chi è pulito deve dimettersi. Ricorda?". Lui no, ma glielo ricorderanno gli elettori alla prima occasione.

Caro Dago, Recovery Fund, Tajani: "FI sostiene l'obiettivo 1.000 miliardi". Pd e grillini non si facciano strane idee.

Non è che i 500 mancanti li mette Berlusconi...

Lettera 23

In una Roma silenziosa ma non desertificata i ristoranti del centro rimangono chiusi. Al Pantheon, a Piazza Navona, a Piazza Venezia le trappole acchiappa turisti sono tutte disinnescate, nascoste dietro barricate di tavolini e ombrelloni chiusi, qualche stufa priva di bombola di gas e legata con una catena a quell’accrocco.

Niente pizza da esposizione e pasta fresca in bella mostra, nessuno a far la guardia a gabbiani e piccioni che svolazzando distruggendo quelle composizioni di natura morta. I romani si guardano bene dal mangiare a quei ristornati e prediligono posti meno belli pur di salvare lo stomaco. E’ solo una questione di buon cibo. Come sempre prima la salute.

Repubblica non allargherà il proprio lettorato al centro perché il Corsera presidia in modo impareggiabile quell’area liberal-moderata ed è inattaccabile come quotidiano generalista

Rep perde lettori a sinistra perché agli occhi dei vecchi e giovani lettori non ha più l’identità di organo di riferimento della sinistra che lo ha contraddistinto dal primo giorno di uscita.

Penso che Elkann dovrà riflettere con urgenza sul (ri)posizionamento di Repubblica e dovrà dolorosamente intervenire al fine di invertire un trend che porterà il giornale ad una inevitabile perdita economica e alla sua irrilevanza nel panorama editoriale italiano.

Caro Dago, probabilmente anche i grillini, che non brillano per intelligenza, avranno capito che il "loro" reddito di cittadinza ( spesato con le tasse degli italiani che le pagano) e' il bancomat di truffatori, intere famiglie rom, malavitosi di ogni ordine e grado. Perche non interromperlo come uno di quei decreti che tanto piacciono a " Giuseppi" e destinare le risorse per aiutare veramente gli indigenti? Tanto quei signori si stanno gia' organizzando per arraffare quanto piu' possibile dalle misure di sostegno varate per covid.

