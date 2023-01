POSTA! – DAGOVSKI, SAREBBE ORA DI AVERE UN PAPA NERO. (PURCHÈ NON LO SCELGANO DAMILANO E ZORO) – CARO DAGO, TUTTE LE PAROLE SULLA CANTANTE MADAME SONO INUTILI, ESISTONO DELLE LEGGI? SI. LEI LA HA INFRANTE? SI. DA PARECCHI ANNI IN ITALIA, A CHI NON GARBA QUALCOSA, PARTE LA CORSA ALLA GIUSTIFICAZIONE, ALLA COMPRENSIONE, AL DIVERSO, AL REGIME E VIA DICENDO. MA NON SI DICE MAI, CHIARO E FORTE, CHE LE LEGGI E LE REGOLE VANNO RISPETTATE. CHI NON LO FA, SE NE ASSUMA LA RESPONSABILITÀ E NE PAGHI LE CONSEGUENZE…

Lettera 1

Dagovski,

Sarebbe ora di avere un Papa nero.

(Purchè non lo scelgano Damilano e Zoro).

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, primarie segreteria Pd, verso slittamento al 26 febbraio. Che fretta c'è? Mica tolgono lo stipendio ai parlamentari!

Ranio

Lettera 3

Oggi Roma è piena di vigili.Se ne vedono così tanti in giro giusto ogni morte di Papa.

Signoramia

Lettera 4

Caro Dago, Usa: Amazon, i tagli al personale saranno 18.000. Sarebbe stato meglio se avessero tagliato i prezzi così vendevano di più e magari salvavano qualche posto di lavoro.

Gildo Cervani

Lettera 5

Stamane, lezione di italiano su “RadioUno” (ore 8 e 30): l’intervistato (un professore che, fortunato, assiste ai funerali di Ratzinger) dice “medias” (pronuncia: “midias”) facendo il plurale di un plurale.

Complimenti.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Dago, nella sua biografia il principe Harry racconta di uno scontro fisico con il fratello William scoppiato in seguito alla decisione di sposare Meghan Markle. L'attuale principe di Galles lo avrebbe ''preso per il bavero strappandogli la collana e buttandolo a terra'' procurandogli una lesione alla schiena. Facile che il principino fragile si sia inventato tutto per la vergogna di confessare che Meghan, oltre ad averlo plagiato, gli mette pure le mani addosso!

Giacomo Francescatti

Lettera 7

Dago,

Tutte le parole sulla cantante madame sono inutili, esistono delle leggi? Si. Lei la ha infrante? Si. Da parecchi anni in Italia, a chi non garba qualcosa, parte la corsa, alla giustificazione, alla comprensione, al diverso, al regime e via dicendo. Ma non si dice mai, chiaro e forte, che le leggi e le regole vanno rispettate e chi non lo fa se ne assuma la responsabilita' e ne paghi le conseguenze.

MP

Lettera 8

Esimio Dago,

come si sono azzardati gli interisti a battere il Napoli? Non si rendono conto che adesso dovremo sorbirci Saviano che frigna sul complotto delle squadre del nord contro la squadra partenopea?

Bobo

Lettera 9

Caro Dago, Joe Biden, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto all'Ucraina. Eh sì, perché provarli im battaglia è assai meglio che testarli nelle esercitazioni!

Ferguson

Lettera 10

Caro Dago, “Se mandiamo via Rivera con chi parla l’Unione Europea?” La soluzione è più facile di quel che pensiamo, niente più burocrati specialisti in virgole da spostare in ogni frase ma trolley …..Bobilduro

Lettera 11

Caro DAGO. Il tuo illuminato sito ci segnala che due... "" Famosi ( de che?) opinionisti "" Si sono scagliati contro una nota cantante... Truffatrice a loro dire, dello Stato, in quanto dedita ad. Utilizzare un green pass... FARLOCCO. Ora forse non sarebbe meglio che dopo due anni ...questi....soggetti...si rendessero conto che era il GREEN PASS.... FARLOCCO.....?!?!?!? saluti. ALEX

Lettera 12

Caro Dago, su quanto sia costato al nostro Paese salvare, accogliere, curare e mantenere i 104 mila migranti arrivati in Italia nel 2022 è silenzio totale. Nemmeno Salvini dice più nulla. È il nuovo segreto di Fatima? Nella legge di Bilancio non c'è nulla al riguardo? Nessuno stanziamemto per i 100 mila che arriveranno nel 2023? Paga Babbo Natale?

Arty

Lettera 13

Caro Dago ma queste ultime mosse della BCE a guida della protetta di Sarkozy, sono per costringere l'Italia a ricorrere al MES o basta che firmiamo?

Amandolfo

Lettera 14

Caro Dago, se i migranti in Libia vengono torturati e anche ammazzati, non è un problema degli Italiani, è un problema loro e loro è la colpa, d'altronde in Libia ci sono andati di loro scelta, con l'idea di immigrare poi illegalmente in Europa! E smettiamola pure di dire che sono profughi: no, caro Dago, non sono né profughi né rifugiati, ma solo migranti economici futuri clandestini e forse pure criminali in Italia, o altrove in Europa!

I veri profughi non ce li hanno i soldi per fuggire dai loro Paesi natii! I veri profughi sono quelli che restano in Asia e Africa, anche perché se davvero fossero profughi, i loro numeri sarebbero diversi: oltre il 90% di chi arriva in Italia coi barconi è un giovane uomo di uno di questi Paesi: Egitto, Tunisia, Marocco, Nigeria, Bangladesh, Pakistan e altri vari e in tutti questi Paesi non ci sono guerre e se ci fossero a combatterle allora sarebbero donne, vecchi e bambini, visto che questi sono gli unici che sui barconi non ci sono mai!

Basta, non se ne può più di accogliere queste persone: sono solo migranti economici che non hanno diritto di venire in Italia come clandestini e futuri criminali e spacciatori, debbono restarsene a casa loro e quelli che già sono qui vanno rimpatriati con la forza bruta se necessario!

Ci costerebbe meno invadere la Libia per riportarli tutti in Africa, piuttosto che continuare a farli venire, per poi doverli mantenere, oppure per diventare noi vittime dei loro futuri crimini!

Dago, se pure tu mi sei diventato un buonista radical chic del cavolo, beh allora fatti dire questo: fot***i!

E mo pubblicami se hai le palle!

Francesco Polidori

Lettera 15

Caro Dago, ma il PD prima di scomparire vuole farsi anche umiliare addirittura da parvenu della politica come i grillini? L'ultima uscita di Damato, che ha elemosinato i voti del M5S, è stata respinta come fosse un questuante molesto. Più che un segretario al PD serve un impresario funebre per tumulare il partito...

FB

Lettera 16

Dago,

chiedo perdono, ma l'interrogativo di chi abbia pagato il conto al Grand Hotel di Cortina mi attanaglia ancora, mentre leggo che qualcuno lo risolve benevolmente a favore dell'eventualità che l'abbia pagato lei, anche per Giuseppe.

Ora io mi domando : ma vi pare possibile che lui, aduso alla pochette e che vide la luce a Voltura Appula, abbia consentito a ciò? Il sottoscritto mai, pur generato da magnanimi lombi a Roma e con curriculum post universitario superiore a quello di Peppiniello, e addirittura sessantottino. Chiedo venia ancora per la maniacale questione, ma meno di quel che sembra. Sempre devotamente bacio le mani.

IlMaglio

PS: naturalmente, per quel che mi riguarda, si trattava di pagare pizza e cinema...

Lettera 17

Caro Dago,

Siamo tutti angosciatissimi e partecipi all'ansia di prestazione di Chiara Ferragni per l'esordio a San Scemo . Se teme di cagarsi addosso per l'emozione di essere al fianco del noto conduttore,sempre più' simile ad un gufo che soffre d'insonnia ( ma meno simpatico) puo' salire sul palcoscenico in reggiseno ( o manine pudicamente posizionate ) e un bel pannolone al posto dei soliti ,ormai scontati, slippini col pizzo. Sicuramente le case produttrici di pannoloni faranno a gara per offriglierli gratis per farsi pubblicita'.

Giovanna Maldasia

Lettera 18

Tra poco finalmente sapremo…avrà fatto più ascolti la diretta dei funerali di Ratzinger, o quella di Pelé?

Che suspence…

Giuseppe Tubi

Lettera 19

Caro Dago, Covid, paura di una variante cinese non Omicron capace di bucare i vaccini utilizzati in Italia e nell’Ue? Ma sono già "bucati", altrimenti perché ci farebbero vaccinare in continuazione?

Lino

Lettera 20

Caro Dago,

in qualsiasi struttura produttiva se l'offerta dell'azienda non è sufficiente a soddisfare la richiesta del mercato si assume nuovo personale.

Con la Giustizia italiana questo non succede, anzi anche con l'ultima "riforma" Cartabia si adotta la linea per molti versi suicida del fare di tutto per bloccare la domanda - invece di aumentare l'offerta - in palese danno dell'intera Nazione.

Arrivando ad assurdità come quella dell'abolizione di fatto di reati anche gravi come la rapina (che troppe volte finisce in tragedia), non più oggetto di indagini d'ufficio.

Un insuperabile colmo a mio avviso si raggiunge con la pretesa punibilità solo a querela del sequestro di persona: si è forse pensato che i sequestrati possano ricevere dai loro aguzzini dei permessi premio di qualche ora per recarsi in commissariato a sporgere la richiesta denuncia ?

O è previsto che da ora in avanti i sequestratori si modernizzino e detengano gli ostaggi, invece che in scantinati e grotte come Graziano Mesina, "ai domiciliari" o magari col braccialetto elettronico ?!

Cincinnato 1945

Lettera 21

Caro Dago, negli Usa la California è in allerta per l'arrivo del "ciclone bomba" che potrebbe causare inondazioni, interruzioni dell'energia elettrica e molti disagi alla popolazione, soprattutto nelle aree di San Francisco e Sacramento.

Sono previste abbondanti piogge e venti a 100 chilometri all'ora. Dopo la tempesta polare, questa. Quando entrerà nella zucca di Biden che bisogna fare subito qualcosa per il clima?

Antonello Risorta

Lettera 22

Il nostro, vero PNRR: Piano Nazionale di Rinnovata Ruberia. Carlo Leonardi

Lettera 23

Caro Dago, oltre 200mila fedeli hanno reso omaggio alla salma del Papa emerito Benedetto XVI... Che cacchio avevano da fare gli altri 2 miliardi e passa di cristiani in questi primi giorni dell'anno?

Samo Borzek

