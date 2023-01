POSTA! – DISCORSO DI FINE ANNO DELL'EX PREMIER GIUSEPPE CONTE DALLA TERRAZZA DEL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA: “CIAO POVERY!” – CARO DAGO, VERGOGNAMOCI PURE TUTTI INSIEME DI PENSARE CHE QUESTA VOLTA FELTRI ABBIA DETTO QUELLO CHE TUTTI NOI PENSIAMO DELLA MURGIA E NON ABBIAMO MAI AVUTO IL CORAGGIO DI DIRE! – LA RETTIFICA DELLA SOCIETÀ “SCRIPTA MANNEANT”

Lettera 1

2022 - IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI SERGIO MATTARELLA

In relazione all’articolo di cronaca pubblicato in data 14 dicembre 2022, intitolato “L’ULTIMA “CAPPELLATA” PER GLI ALLOCCONI– MAXITRUFFA DAL VALORE INESTIMABILE NEI CONFRONTI DEI MUSEI VATICANI: UNA SOCIETÀ AVREBBE MILLANTATO LA TITOLARITÀ DELLA LICENZA SULLE OPERE D'ARTE, SENZA PERÒ PRODURRE CERTIFICAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA (PERCHE', OVVIAMENTE, NON CE L'AVEVA) – A SCOPRIRE IL "FURTO HIGH-TECH DI OPERE D'ARTE" È STATO UN AVVOCATO NEWYORKESE CHE SI È INSOSPETTITO QUANDO HA CERCATO DI...”, la Redazione rende noto che la parte a cui tale vicenda sarebbero stata attribuita contesta fermamente la ricostruzione operata e dichiara che i presunti fatti dichiarati dal periodico online Dailywire.com, non corrispondono a verità.

La società Scripta Manneant (SM) si propone sui mercati internazionali con prodotti editoriali di alta qualità e recentemente anche nella produzione di mostre immersive perché, al momento, risulta essere l’unica società italiana che ha chiesto e ottenuto dal MISE un apposito brevetto riguardante gli shooting fotografici riservati alle opere d’arte, grazie ai quali si possono ottenere esperienze immersive di alto valore artistico. Le accuse mosse nei confronti della SM sono diffamatorie e non veritiere.

2022 - IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI SERGIO MATTARELLA

La SM si riserva di intervenire attraverso i propri legali a tutela della propria imagine e della propria attività, dei soci e dei dipendenti, qualora tale diffusione di accuse infamanti non venisse immediatamente ritirata.

Lettera 2

Caro Dago,

Il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno ha fatto un forte richiamo al senso civico degli italiani sul pagamento delle imposte.Ma nel 2023 uno stato sviluppato come l'Italia non e' ancora capace di controllare su questo tema?Io credo ci siano gravi lacune e connivenze proprio da parte dello stato.Questo appello e' il segno di una grave sconfitta!

Buon anno

Giorgio

GIANNI LETTA

Lettera 3

Dago Lux,

qualcuno informi Fabrizio Roncone che Gianni Letta è un consigliere del rinvio assoluto: non fare oggi quello che non farai neanche domani.

A furia di consigli di Gianni Letta, rivoluzione liberale e riforma della giustizia propugnate da Berlusconi divennero una barzelletta.

Giancarlo Lehner

Lettera 4

Egregio Direttore,

giuseppe conte olivia paladino cortina meme frasi di osho

dopo aver letto il Vostro articolo sui "bulli di Cortina" sono sempre più convinto che il popolo bue, ottuso e facilmente influenzabile, dovrebbe incominciare a riflettere, supposto che ne abbia la capacità critica, sulla reale funzione di una democrazia "mascherata", cioè finta, finalizzata alla conquista e al mantenimento, grazie a false promesse, delle poltrone parlamentari, dove governanti e oppositori non sono altro che attori che recitano in un grottesco gioco delle parti.

Solo la totale delegittimazione di questa finta democrazia, attraverso in non voto, aprirebbe una crisi di sistema e imporrebbe una revisione Costituzionale della gestione del potere politico.

e. r.

GIUSEPPE CONTE CON IL CUOCO DEL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Lettera 5

Precly, vorrei portare la Tua attenzione su un passaggio contenuto nel discorso del Nostro grandissimo Presidente della Repubblica, il davvero Onorevole Sergio Mattarella:

“Facciamo sì che il futuro delle giovani generazioni non sia soltanto quel che resta del presente ma sia il frutto di un esercizio di coscienza da parte nostra”.

Qui davvero si riesce a leggere una visione politica.

Magistrale!

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Dago, nel discorso di fine anno Mattarella ha elogiato il «senso civico di chi paga le imposte». Voleva forse dire che negli ultimi 11 anni, con 10 di Pd al governo, in molti questo senso civico non è stato adeguatamente "stimolato"?

Neal Caffrey

XI JINPING COVID IN CINA

Lettera 7

Caro Dago,

se ci fosse il "Festival delle bugie" Xi Jinping e tutto il suo partito vincerebbero ogni premio, dal primo all'ultimo. Nessun'altro al mondo le spara grosse come loro!

Lorenzo B.

Lettera 8

Caro Dago, e se Benedetto XVI appena giunto in Paradiso si fosse sentito dire che c'era da aspettare perché l'Altissimo sta ancora ascoltando dalla bocca di Pelé, mancato due giorni prima, la descrizione di tutti i 1281 gol segnati in carriera?

Samo Borzek

Lettera 9

CINA XI JINPING ECONOMIA CINESE CORONAVIRUS COVID PANDEMIA

Caro Dago, una valanga sul Ben Nevis, la vetta più alta della Gran Bretagna (1.345 metri di altezza), ha causato la morte di un uomo e il ferimento di un altro. Una valanga a 1.345 metri... Ora diranno che anche questa, come quella a 3000 metri sulla Marmolada, è colpa dei cambiamenti climatici?

A. Reale

Lettera 10

Esimio Dago,

discorso di fine anno dell'ex premier Giuseppe Conte dalla terrazza del Grand Hotel Savoia di Cortina: "Ciao Povery!"

Bobo

Lettera 11

vladimir putin ha voglia di te

Caro Dago,

secondo i servizi di intelligence militare danesi, al momento dell’invasione dell’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin era in cura per una forma di cancro . E proprio un farmaco, somministrato per curare la malattia e che ha come effetti collaterali le «manie di grandezza», potrebbe avere influenzato la decisione del presidente russo di lanciare l’«Operazione speciale». E meno male che sono i no vax ad avere idee bizzarre sugli effetti collaterali dei farmaci!

Saro Liubich

Lettera 12

Caro Dago, come mai dal Presidente Sergio Mattarella nel discorso di fine anno nemmeno un secondo, mezza parola, un saluto, un ringraziamento, all'ex premier Mario Draghi?

Licio Ferdi

Lettera 13

draghi cingolani giorgetti mattarella

Dago,

Mantenere le 'promesse elettorali' come richiesto dai balneari, per non alzare il costo delle concessioni, o dei tassisti, per mantenere i privilegi, dimostra il mercimonio che e' diventata la politica. Il bene del paese? Chi era costui?

MP

Lettera 14

Caro Dago,

il presidente di Confindustria Bonomi ha espresso un desiderio per il 2023: "Nelle imprese servono contratti legati ai risultati". In parole povere: assunzioni, licenziamenti, pagamento degli stipendi saranno legati ai risultati. È troppo malizioso pensare che con questo tipo di contratti le imprese si porranno obiettivi difficilmente raggiungibili?

Gualtiero Bianco

antonio tajani jens stoltenberg

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "La Nato rafforzi la produzione di armi". Che fenomeno! Inizia l'anno nuovo seguendo subito i consigli di Papa Franceso...

Casty

Lettera 16

Caro Dago, leggo la paginata scritta da Chiara Valerio in difesa di Michela Murgia quello che di Lei scrive Vittorio Feltri sulla bruttezza della stessa (verità e io aggiungerei anche invidiosa). Chiara Valerio poteva scrivere una sola frase sarebbe stata più chiara, tutta quella che viene chiamata satira è solamente una gran presa per il culo ….e vale per tutti …

Bobilduro

michela murgia

Lettera 17

Caro Dago, nel discorso di fine anno il presidente Mattarella ha elogiato il senso civico dei cittadini che pagano le tasse. Chissà quanti italiani si saranno chiesti se anche in Qatar sia così!

Elia Fumolo

Lettera 18

Caro Dago, anche la Lodovini ha sentito il bisogno di timbrare il cartellino del politicamente corretto (quello che gli consente di lavorare) annunciando che per lei il 25 Aprile è una data fondamentale.

Ho sentito spesso che nel famigerato ventennio se non eri iscritto al partito non lavoravi (probabilmente erano tutti iscritti considerando che la disoccupazione era ridotta al minimo) oggi agli "artisti" che non dichiarano tre volte al giorno di essere di sinistra non gli lasciano nemmeno pulire i bagni del set...

FB

valentina lodovini

Lettera 19

Caro Dago!

Vergognamoci pure tutti insieme di pensare che questa volta Feltri abbia detto quello che tutti noi pensiamo della Murgia e non abbiamo mai avuto il coraggio di dire!

Giovanna Maldasia

Lettera 20

Michela Murgia è bella dentro.

Giuseppe Tubi

valentina lodovini valentina lodovini michela murgia

michela murgia