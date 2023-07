POSTA! – DOPO AVER VISTO IL CIUFFO ALLA ELVIS PRESLEY-KEN UMANO DEL SIGNOR MELONI, ORA HO CAPITO TANTO ASTIO PER IL CLIMATE CHANGE. SERVE UNA TONNELLATA DI LACCA PER FARLO. PRODOTTO NON PROPRIO ECOLOGICO. MAGARI USA UNA NOTA MARCA TEDESCA CHE SI CHIAMAVA “TESTA NERA”… EVIDENTEMENTE DI NOME E DI FATTO…

Lettera 1

Dagovski,

giusto cancellare i residui del fascismo. A cominciare dalle accise di Mussolini sulla benzina.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, a Elkann ha dato più notorietà il viaggio a Foggia con relativa relazione, che 40 anni di onorata frequentazione di salotti e terrazze radical chic...

FB

Lettera 3

Caro Dago:

Si è messa in giro la voce della Meloni espertissima in lingue straniere,beh ieri a Washington si è esibita in un "must to be" che manco alle medie

GP

Lettera 4

Caro Dago, Tajani: "Il grano russo gratis all'Africa non è la via giusta". Non per lui che ha la pancia piena! L'Occidente voleva utilizzare il grano come un'arma contro la Russia , ma gli è scoppiata in mano. Poveri noi, ennesima figura di "emme"!

Ezra Martin

Lettera 5

Caro Dago, l'inflazione si abbatte sul turismo: una stangata da 3,9 miliardi. E infatti in autostrada inizia un weekend da bollino rosso... Della serie: "vi raccontiamo quel che ci pare"!

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago,

dopo aver visto il ciuffo alla Elvis Preasley- Ken umano del Signor Meloni ora ho capito tanto astio per il climate change. Serve una tonnellata di lacca per farlo. Prodotto non proprio ecologico… Magari usa lui una nota marca tedesca che si chiamava Testa nera… per lui evidentemente di nome e di fatto.

Saluti alla testa nera,

Lisa

Lettera 7

Caro Dago, insomma, il "compagno" ex Pd della Meloni da Giambruno a camicia bruna d'assalto?

Theo

Lettera 8

Caro Dago,

forse non e' l'argomento oggi in cima alle cronache, anzi non c'e' affatto, tuttavia un segno di come va' il mondo si, infatti da alcuni mesi a questa parte se acquisti una stampante, di qualsiasi marca e modello non e' piu' possibile collegarla al PC mediante un cavetto USB ma solo mediante connessione WI-FI, quindi e' evidente

che tutti i produttori si sono accordati, facendo di fatto "un cartello", cosa vietatissima e che obbliga ad avere una connessione Internet se vuoi stampare,

ti pare una cosa normale?...e nessuno dice o fa nulla, potenza delle multinazionali...

Cordialmente

Luigi_lc

Lettera 9

Biden e Meloni condannano ritiro Russia da accordo grano. Ma certo. Perché Putin non fa come dicono questi due fenomeni della lucidità mentale, il primo, e della coerenza con le promesse elettorali, la seconda?

Simon Gorky

Lettera 10

Caro Dago: La BCE, per combattere l'inflazione, rialza il costo del denaro. I suoi tecnici hanno notato che malgrado la pasta, il latte e il pane costino di più, noi ci ostiniamo a comprarli.

Valter Coazze

Lettera 11

Caro Dago, i soliti giornalisti italiani al seguito della Meloni non facciano scherzi: se adesso viene trovata una nuova bustina di coca alla Casa Bianca a portarla non è stata Giorgia!

Ulisse Greco

Lettera 12

Caro Dago,

vado dall’ottico. Io avevo davvero letto finora che il Signor Meloni fosse GiambURINO (e non Giambruno). Mi ero anche detta: nomen omen specie dopo la performance sul climate change. Grazie al tuo titolo gigante ho capito.

Saluti alle mie diottrie,

Lisa

Lettera 13

Caro Dago, incendi, da inizio anno andati in fumo 51.386 ettari in Italia. Caspita! E abbiamo immagazzinato tutto il calore per il prossimo inverno?

B.Ton

Lettera 14

Caro Dago, la Federcalcio italiana e quella turca- hanno inviato una lettera congiunta con cui hanno chiesto alla Uefa ufficialmente di ammettere la candidatura congiunta dei due Paesi a organizzare l'Europeo 2032. Ci siamo ammosciati al punto da non riuscire più ad organizzare un Europeo di calcio da soli? Meno male che 10 anni di Pd più Draghi dovevano averci fatto guadagnare questo enorme prestigio all'estero!

La Lega dei Giusti

Lettera 15

Caro Dago, metti l'amianto togli l'amianto, metti la plastica togli la plastica, metti le auto a benzina togli le auto a benzina... Perché fa comodo dire che i cambiamenti climatici sono colpa dell'uomo? Perché altrimenti non ci sarebbe la "soluzione" e tutti i soldi della Conversione Green volerebbero via...

Tas

Lettera 16

Mattarella: "L'ambiente va tutelato con una prevenzione mirata". Sicuro, modello Emilia Romagna, col Pd che - a differenza degli altri - da tempo riconosce le responsabilità umane nei cambiamenti climatici?

Tony Gal

Lettera 17

Caro Dago, «Ciò che sta accadendo in Italia fa paura. E si sta diffondendo». I radical chic del New York Times hanno paura di prenderlo in quel posto? Proprio loro che si dichiarano un giorno sì e l'altro pure contro l'omofobia!

Sasha

Lettera 18

Caro Dago, dal MeToo al Meteo... impazzito. Non facciamoci prendere per il culo una seconda volta: l'«uomo» non c'entrava prima e non c'entra nemmeno adesso!

Marino Pascolo

Lettera 19

Caro Dago, Meloni: "Con Biden visione comune". Non è carino dirlo nel posto in cui giorni fa è stata trovata una bustina di cocaina...

Pikappa

