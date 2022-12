POSTA! – IN EFFETTI BRUXELLES È FAMOSA PERCHÉ SI FANNO I CAVOLETTI…LORO! – CARO DAGO, QUELLA GRAN GNOCCA DI MADALINA GHENEA TIENE FEDE ALLA SUA FAMA E SI DIMOSTRA PIÙ BELLA CHE INTELLIGENTE. COME SI FA A METTERE TUTTI I SUOI GIOIELLI E ALTRI BENI DI VALORE IN UN TROLLEY CHE POI VA IN STIVA CON I BAGAGLI, ALLA MERCÈ DI QUALUNQUE MALINTENZIONATO? E' CHIARO CHE UN LADRO NON GENTILUOMO LA TENEVA D'OCCHIO…

Lettera 1

In effetti Bruxelles è anche famosa perché si fanno i cavoletti...loro.

(Giulio da Roma)

Lettera 2

Caro Dago, caso Soumahoro, dopo la suocera indagata anche la moglie Liliane Murekatete. Con queste credenziali le due potrebbero ambire a un posto nel Parlamento Europeo, se non addirittura alla vicepresidenza!

Gripp

Lettera 3

Caro Dago allora finalmente domenica il Derby Mondiale : PSG- PSG......

Amandolfo

Lettera 4

Caro Dago, Istat: "Cala la popolazione italiana: -0,3% nel 2021". Non sarà colpa della mancanza di uteri in affitto?

Max A.

Lettera 5

Caro Dago,

leggo che l'UE storce il naso per il tetto al contante di 5mila euro in Italia.

Giorni fa sempre dall'UE era arrivata la raccomandazione di porre il tetto al contante a 10mila euro. Non si capisce se ritengono 5mila euro troppo pochi o c'è un problema di schizofrenia in UE? Con stima

Ric

Lettera 6

Dagovski,

Ricapitolando.

2 milioni Panzeri, 20 la Juve, 69 la Karibu, 70 Benotti & co.

E l’evasione sarebbe nel caffè senza scontrino ?

Aigor

Lettera 7

Caro Dago, Bonomi: "La Bce ha un approccio troppo restrittivo". Non solo al Governo, il leader di Confindustria pretende di dar lezioni anche alla Bce. Cosa aspettano a dargli il Premio Nobel per l'economia?

P.T.

Lettera 8

Caro Dago, si conoscono i destinatari dei pacchi zeppi di euro, un po' meno i mittenti, nulla invece dei corrieri che li hanno consegnati, da dove li hanno prelevati e quali "rotte migratorie" hanno percorso per arrivare a Bruxelles: è stato, per esempio, Bartolini, UPS, DH, ecc. o magari qualche spallone come quelli che anni fa esportavano sacchi gonfi di lirette oltre frontiera?

Antonio Pochesci

Lettera 9

Esimio Dago,

ai primi posti nella classifica dei libri più venduti su Amazon ci sono "Quiz da fare mentre fai la cacca", "Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca" e "Enigmi da risolvere mentre fai la cacca". Chi ha detto che in Italia non c'è voglia di cul-tura?

Bobo

Lettera 10

Curiosa questa cosa. Secondo uno schieramento politico,chi paga con il contante il caffe' e' un evasore,chi incassa contanti per il caffe',e' un evasore. Parte la crociata. Si pubblicano foto dei locali che non accettano il pos,scatenando commenti che incitano a boicottare il locale,quando poi in realta' il problema dovrebbe essere il rilascio dello scontrino.

Poi succede che quando vengono colti sul fatto personaggi di quello schieramento politico,con sacchi di banconote che manco nel deposito di Zio Paperone si vedevano,si parla di presunzione di innocenza.Presunzione di innocenza,che evidentemente non esiste per baristi e negozi vari. Come al solito,il problema non e' il reato,ma chi lo compie.

Ali

Lettera 11

Caro Dago

lobbies, mazzette, servizi segreti... Ma al parlamento europeo non si occupavano della grandezza delle vongole ?

Saluti, Usbergo

Lettera 12

Caro Dago,

Francesco Giorgi sostiene che la sua compagna Eva Kaili fosse all'oscuro dei suoi intrallazzi. Lei lo scarica addossandogli tutte le colpe. Sarà così, ma come si giustificano i 600.000 euro nel trolley del padre di Eva? Servivano per i regali di Natale? E poi dall'Europa arrivano bacchettate agli Italiani che non vogliono usare il Pos...

Gualtiero Bianco

Lettera 13

Caro Dago, la sinistra salta su perché Berlusconi ha promesso ai giocatori del Monza "un pullman pieno di troie". Andrebbe meglio un pulman pieno di "trolley"?

Lucio Breve

Lettera 14

Caro Dago, sinistra in massa all'attacco di Berlusconi per la battuta sul "pullman di troie" da donare ai giocatori del Monza. Tanta rabbia da sfogare perché il Qatargate li vede attori protagonisti?

Dario Tigor

Lettera 15

Caro Dago,

La sinistra si indigna per la battuta (stupida) di Berlusconi sul bus premio ai calciatori pieno di troie. Ma la sinistra che ora fa la moralista, non era per il sesso libero?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

madalina ghenea 5

Caro Dago non c'è solo Salvini a capire le vere priorità degli italiani (tetto al contante e pos), anche a sinistra non scherzano, cambiare la toponomastica che può richiamare vagamente al ventennio è veramente una urgenza sentita da tutti gli italiani, in particolare disoccupati, pensionati al minimo e indigenti.

FB

Lettera 17

Ciao Dago, quella gran gnocca di Madalina Ghenea tiene fede alla sua fama e si dimostra più bella che intelligente. Come si fa a mettere tutti i suoi gioielli e altri beni di valore in un trolley che poi va in stiva con i bagagli, alla mercè di qualunque malintenzionato? E' chiaro che un ladro non gentiluomo la teneva d'occhio, conoscendo le sue abitudini sbagliate e si è bellamente impossessato del prezioso bagaglio. Ma tenere tutto in una borsa da portare a bordo come bagaglio a mano sembrava brutto?

Maurizio De Marco

Lettera 18

Gentile e lungimirante Dago,

con tutti questi influencer e le varie e azzardate dichiarazioni che sentiamo e leggiamo, siamo sicuri che ci siano solo quelli del Qatar?

Francesca

Lettera 19

Dago,

Che i migranti fossero un affare economico si sapeva, adesso ci sono anche le prove. Grazie ai belgi, se aspettavamo l'italia stavamo freschi, continuando a subire la litania della fuga dalla guerra e dell'accoglienza.

MP

Lettera 20

Lustrabile Dago,

troppo vecchio per tornare sui campi di calcio, specie il più piacevole, quello del Monza, troppo navigato per blaterare a matula di diritti umani, insomma quant'è uggiosa la senescenza in solitudine, senza pullman carichi di troie, di pacchi di cartamoneta, di magna-magna sino all'indigestione morale.

Conforta soltanto il vivido ricordo della maturità gaudente, quando Berlinguer discettava di questione morale, perché la cartamoneta non gli proveniva dall'orrendo e sporco Qatar, bensì dal paradiso lindo e pettinato dell'Unione sovietica.

Giancarlo Lehner

