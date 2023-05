POSTA! – ELLY SCHLEIN SI È FATTA VEDERE CON NOTEVOLE RITARDO NELLE ZONE ALLUVIONATE DELL'EMILIA-ROMAGNA. IN EFFETTI, È PIUTTOSTO DIFFICILE SCEGLIERE IL COLORE DEGLI ABITI DA ABBINARE ALLE VARIE TONALITÀ DEL FANGO – CARO DAGO, LA DOMANDONA DEL GIORNO È QUESTA; QUANTI ANNI PASSERANNO PER LIBERARCI DALLA CASTA DEI TASSISTI? OLTRE A NON PAGARE LE TASSE…

Lettera 1

Caro Dago,

avvisa Angelo Bonelli che i suoi ciottoli sono stati avvistati mentre rotolavano nelle acque a nord di Badia Polesine. La procura indaga. Il governo trema

Tonyborg

Lettera 2

Caro Dago, Ponte Morandi, le difese: "Inattendibili le dichiarazioni di Mion". Si sarebbe inventato tutto in cambio di "qualcosa"?

Jonas Pardi

Lettera 4

Stupirsi per la lontananza dai social di Furia-Elly cavallo del west? ma doveva decidere con la armocromista se era meglio un marrone fango o un più idoneo marrone merda...

Lettera 5

Caro Dago insulti razzisti in Spagna a Vinicius Junior: chiamate in campo Trudeau!

Amandolfo

Lettera 6

Da vecchio camerata ho salutato con favore l'avvento del nuovo governo. Ma penso il ministro Roccella, non a caso di formazione radicale, avrebbe fatto meglio a continuare a parlare dinanzi ai contestatori del Salone del libro, evitando la scorciatoia del piagnisteo vittimista.

Ancora più deludente Giubilei - "fascismo degli antifascisti" - quando palesa un insopportabile ossequio al mito della democrazia: un fardello ormai insostenibile di fronte alle sfide che la contemporaneità ci pone davanti.

Marcello Junio Clerici

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina: "Centrale di Zaporizhzhia usata come base militare russa". È incredibile che con le tonnellate di armi che hanno ricevuto non siano stati capaci di difenderla. Inutile mandare gli F-16, il ventre molle dell'Ucraina è in chi guida il Paese. E non si può neanche fargli una colpa: da un ex comico cosa si può pretendere? Urge un cambiamento di persona.

E.Moro

Lettera 8

Colosimo alla commissione antimafia è uno sfregio alle associazioni delle famiglie di vittime di mafia e del terrorismo. Le ragioni della nomina lasciano sgomenti non solo loro e destano seri dubbi. Sicuro che Meloni non ritenga opportuno chiarire nelle sedi oppurtune? A tal proposito, ci avvisi quando avrà finito di calarsi nella parte di colei che non intenda rendere conto in parlamento.

Impeto Grif

Lettera 9

Caro Dago quanta spettacolarizzazione davanti alla catastrofe della Romagna. Anche oggi all'Aria che tira su La 7 una giornalista si è fatta portare in canotto dentro una casa allagata per mostrare al pubblico... che cosa di così importante? I miseri oggetti di una vita prima serena. Ed è così da vari giorni, fanno a gara nel mostrare la sofferenza che tutti noi possiamo immaginare. Questo non è il modo corretto di dare notizie e testimonianze.

Ciao

Giorgio

Lettera 10

Caro Dago, sai come funzionano le conventicole degli scrittori “de sinistra”? Lo spiega bene una famosa canzoncina popolare: “Alla Fiera del Libro, per due soldi, uno scrittore mio padre comprò. E venne Lagioia, che si sposò Tagliaferri, che è coautrice con Murgia, che è amica di Saviano, che al mercato mio padre comprò”. Se non sei nella canzoncina, sei ignorante e fascista.

Gatto Giacomino

Lettera 11

Caro Dago, Santanchè: "L'Emilia-Romagna non è sotto il fango, vengano i turisti". Dopo quanto fatto vedere in tv, è difficile che ci caschino. Se si punta a suscitare la commozione altrui per ricevere aiuti e solidarietà, poi non si può pretendere che arrivino anche i turisti. Come la botte e la moglie: non si possono avere gli alberghi pieni e la Regione allagata...

Diego Santini

Lettera 12

Caro Dago, la Corte di Mosca prolunga di 3 mesi l'arresto del giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Effetto F-16?

Piero Nuzzo

Lettera 13

Caro Dago, gli Usa hanno preso le distanze dagli attacchi da parte di gruppi armati nei pressi di Belgorod, in territorio russo vicino al confine con l'Ucraina, che Mosca afferma esser stati portati avanti da terroristi ucraini. Interessante...

E quindi Joe Biden non ha creduto a Kiev che ha affermato di non essere responsabile degli attacchi che, a suo dire, sarebbero stati effettuati da "gruppi paramilitari russi che si oppongono al presidente Vladimir Putin" . Se è questa la fiducia che gli Usa hanno in Zelensky siamo a posto: tutte le armi che mandiamo sono soldi gettati nella spazzatura.

Ranio

Lettera 14

Caro Dago

L'assistente personale tuttofare dotato di AI, potrà sollevare l'uomo da compiti come "leggere fare shopping e ricerche su internet". Veramente ottimo, tantissime ore libere da passare al bar a bere aperitivi e apericene ! Grazie intelligenza artificiale che farai diventare tutti più deficienti !

Lorenzo B.

Lettera 15

Caro Dago,

Elly Schlein si è recata con notevole ritardo nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. In effetti, il colore degli abiti da abbinare alle varie tonalità del fango, è piuttosto difficile.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

Caro Dago, il debito pubblico USA è arrivato a 31.400 miliardi di dollari e - a fine 2022 - era pari al 129 % del loro PIL, tanto che ormai si parla apertamente di un possibile PATATRAC.

E sempre gli USA hanno il coraggio di gestire le tre "grandi" aziende di rating che si permettono di fare le pulci a tutto il resto del mondo, assegnando in particolare all'Italia giudizi da quasi spazzatura ?!!

Cosa aspetta l'Europa, così impegnata a stabilire le perfette dimensioni di cetrioli e zucchine, a creare una sua agenzia di rating che sia in grado di ristabilire un minimo di decenza ?

Cincinnato 1945

Lettera 17

Caro Dago, il primo ministro britannico Rishi Sunak: '"L'Occidente sosterrà Kiev nella guerra per anni". Come no, i soldi li mette lui? Questi pagliacci che ci governano avvolti nei loro abiti eleganti, parlano della guerra come se fosse un gioco. Bisognerebbe mettergli un fucile in mano, dargli un calcio in culo e mandarli al fronte. E poi vediamo se continuano a dire scemenze!

D.H.

Lettera 18

Qualcuno dica al Che Guevara di Roma Nord, Alessandro Di Battista, onnipresente da Floris, che fino a quando la Russia non smantellerà il suo arsenale nucleare sparso su tutto il territorio, la Nato avrà ancora senso di esistere. Se ne facciano una ragione i filorussi italiani sostenitori di Putin, o emigrino in quel di Mosca.

Impeto Grif

Lettera 19

Caro Dago, il premier britannico Rishi Sunak: "L'Occidente sosterrà Kiev nella guerra per anni". I festini a Downing Street di Boris Johnson, al confronto, erano roba seria!

F.T.

Lettera 20

Caro Dago, la domandona del giorno è questa; quanti anni passeranno per liberarci dalla casta dei tassisti? Oltre a non pagare le tasse applicano tariffe folli, rifiutano i percorsi dove non guadagnano quello che dicono loro e si oppongono a qualsiasi concorrenza...

FB

