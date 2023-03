POSTA! – ELLY SCHLEIN TIFAVA MILAN ED È DIVENTATA JUVENTINA. PRATICAMENTE IL PERCORSO INVERSO DI EMILIO FEDE, MA LA CAUSA È LA STESSA: BERLUSCONI – CARO DAGO, QUALCUNO IN ITALIA È CONTRARIO ALLE CONFERENZE A PAGAMENTO DI RENZI. IL PROBLEMA NON SONO LE CONFERENZE DEL SENATORE DI RIGNANO, MA I POVERETTI CHE DEVONO ASCOLTARLO! – NON VEDO L'ORA DI VEDERE FEDEZ TRAVESTITO DA JACK SPARROW, CHE SOLCA I MARI DEL MEDITERRANEO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

salvini papeete

Caro Dago, il ministro a sua insaputa Salvini, non era in aula nei banchi del Governo; hanno già aperto il Papeete?

FB

Lettera 2

Caro Dago, telefonata sul tema migranti fra il premier Giorgia Meloni e il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in vista del Consiglio europeo: "È stata condivisa l'urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione". Ah, benissimo! Come negli ultimi dieci anni...

Mauro Soffianopulo

Lettera 3

SALVINI IN SPIAGGIA AL PAPEETE

Esimio Dago,

quando si parla di "cervelli in fuga" ci si riferisce a chi, laureato o competente nel suo campo, se ne va all'estero per mancanza di opportunità lavorative in Italia. Sbagliato! Il vero "cervello in fuga" è quello di chi sostiene che per risolvere il problema dello smaltimento rifiuti non servono i termovalorizzatori: basta un portacenere da borsetta...

Bobo

Lettera 4

Aboubakar Soumahoro e Angelo Bonelli alla Camera

Caro Dago, siccità, Bonelli alla Camera tira fuori due sassi dalle tasche: "Li ho presi a piedi, nell'Adige, normalmente stavano nel fondale, ma io li ho presi a piedi". Non si preoccupi. Quando tornerà l'acqua potrà farli prendere a Soumahoro: lui ha gli stivali di gomma...

Greg

Lettera 5

Caro Dago, Putin: "Quest'anno Mosca e Pechino raggiungeranno un volume di scambi di oltre 200 miliardi di dollari". Per la serie "le sanzioni funzionano"! Sì, ma all'incontrario.

Vic Laffer

XI JINPING VLADIMIR PUTIN

Lettera 6

Caro Dago, Casa Bianca: "Cina e Russia vorrebbero un mondo con le loro regole". Non come Biden che ne vuole uno con le sue!

Sergio Tafi

Lettera 7

Caro Dago, qualcuno in Italia è contrario alle conferenze a pagamento di Renzi. Il problema non sono le conferenze del milionario di Rignano, ma i poveretti che devono ascoltarlo!

FB

Lettera 8

ELLY SCHLEIN ALESSANDRO CATTELAN stasera c'è cattelan

Caro Dago, gli imbrattatori di edifici per il clima? Per Elly Schlein "Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza". Ah! Praticamente come chi dice che "genitori" sono "un uomo e una donna". Due uomini o due donne non possono generare nulla: lo dice la Scienza.

Ugo Pinzani

Lettera 9

Ma perché nn vi vergognate di continuare a pubblicare contenuti denigratori nei confronti degli infermieri?

Io sarei una di quelle povere infermiere definite da Feltri una "maneggiapadelle..” mi permetto di ricordare che per svolgere la professione e richiesta una laurea triennale.

Francesca Piperno

VITTORIO FELTRI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Lettera 10

Caro Dago,

Non vedo l'ora di vedere Fedez vestito da Jack Sparrow che solca il Mediterraneo all'arrembaggio dei barconi ( ovviamente cantando) e poi si porta tutti i migranti nella sua nuova casetta milionaria dove la mogliettina li accoglie rivestendoli con capi firmati dagli occhioni .....e poi tutti a farsi selfie a manetta da postare su Instagram !

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago,

fedez parla con cecilia strada a muschio selvaggio

mi sembra che la storia si ripeta di nuovo.

Qualche giorno fa il PD, per bocca del suo segretario, ha chiesto in modo perentorio al governo di fare una legge sul salario minimo dimenticandosi che durante i numerosi anni in cui è stato al governo, anche da solo, ben si è guardato dal fare una legge in tal senso.

Sabato scorso, durante la manifestazione a Milano per le famiglie “arcobaleno” Schlein ha dichiarato di aver pronta una legge per il parlamento per il riconoscimento dei figli delle coppie gay.

cecilia strada e fedez a muschio selvaggio

Ma perché il PD pretende che l’attuale parlamento faccia una legge che lui stesso avrebbe potuto fare ma se ne è ben guardato dal farlo?

E se il problema è così importante per il PD per quale motivo non lo ha risolto quando avrebbe potuto farlo già da molto tempo?

Pietro Volpi

Lettera 12

Esimio Dago,

Elly Schlein tifava Milan ed è diventata juventina. Praticamente il percorso inverso di Emilio Fede, ma la causa è la stessa: Berlusconi.

Bobo

ELLY SCHLEIN nazionale parlamentari femminile

Lettera 13

Caro Dago, Usa, Pentagono rileva alti tassi di cancro tra i piloti militari. Altro che il "Top Gun" di Tom Cruise, "Top Cancer"!

Leo Eredi

Lettera 14

Dagovski,

(Dite alla figlia che) Sgarbi non sembra uno stronzo.

Ma uno venale.

Ma molto.

Ma molto molto.

Aigor

Lettera 15

vittorio sgarbi con le figlie a domenica in 1

Caro Dago, migranti, Meloni: "Tragedie con tutti governi, noi salviamo di più". E pensare che tanti l'hanno votata pensando ne facesse venire di meno...

Ricky

Lettera 16

Caro Dago, i francesi per uno slittamento della pensione di due anni stanno distruggendo il paese. Da noi la famigerata legge Fornero è stata imposta da Monti con la fatidica frase "è l' Europa che lo chiede". Delle due una, o ai francesi di quello che dice l'Europa non importa nulla o l'Europa parla solo a noi! Scelgo la seconda...

FB

Lettera 17

vittorio sgarbi con le figlie a domenica in 2

Amo, riamato, una ippopotama, che tanto gentile e tanto onesta pare.

E vorrei coronare il nostro sogno d'amore col matrimonio cattolico e civile.

Per quello cattolico nulla osta da parte di Jorge Mario e del cardinal Zuppi.

Purtroppo, la retrograda e misoneista GiorgiaMeloni, nemica del dolce stil novissimo, mi nega il diritto costituzionale in Progress di sposare civilmente una quadrupede.

Di questo passo si proibirà pure l'Arcadia, compreso il diritto civil-pastorale di amare una piacente pecora viziosa.

Giancarlo Lehner

IL PROCESSO A SADDAM HUSSEIN

Lettera 18

Caro Dagone,

...c'è poco da fare: sia la destra che la sinistra (post-fascisti e post-comunisti) dividono, entrambe, il popolo con 2 linee di demarcazione, e sempre lo faranno, infatti continuano. I primi con una bella linea in orizzontale e i secondi in verticale. Ossia, per via gerarchica i fasci, e in buoni e cattivi, poveri e sfruttatori, noi e i non-noi (= tutti fasci!) i Rossi. E non se ne esce. Non c’è niente da fare, sono tare e quelle non si curano!

IMPICCAGIONE DI SADDAM HUSSEIN

Lettera 19

Caro Dago,

proprio in questi giorni ricorre il ventennale della guerra in Iraq. Una guerra basata sulla bugia che Saddam Hussein possedesse armi chimiche. Prima di arrestarle Putin, la Corte penale internazionale non farebbe bene ad arrestare e processare i responsabili di quel conflitto? Altrimenti se ne ricaverà l'impressione che si tratti di un "tribunale burletta" con intenti meramente politici.

Ettore Banchi

Lettera 20

Caro Dago,

Sono uno delle migliaia di persone di Casale Monferrato truffate dall'Amministratore di Condominio.

Gli amministratori (padre e figlio) sono sempre stati dei furboni, è cosa nota in città da 40 anni. Pare però che gli vengano addossate anche responsabilità poco plausibili. Passami il temine ma la ''collusione'' di Banche e Aziende municipalizzate nella vicenda è piuttosto chiara. Ogni rappresentate delle società di servizi municipalizzate dà una versione diversa sulla data in cui hanno scoperto l'ammanco, chi dice inizio Marzo 2023, chi dice 2 anni fa.

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI TRUFFATI A CASALE MONFERRATO

Questi dirigenti sono spalleggiati con forza dall'amministrazione comunale che la butta in caciara politica. La Banca in cui sono stati aperti fidi tramite firme false e assemblee di condominio mai effettuate non ha più rapporti aperti con diversi condomini da anni.

Miracoli della provincia, nessuno vede niente per anni poi tutti danno la colpa al primo coglione, seppur non privo di responsabilità.

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI TRUFFATI A CASALE MONFERRATO

Vista la realtà provinciale ti prego, se vorrai pubblicare, di mantere il mio anonimato.

Buona giornata

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI TRUFFATI A CASALE MONFERRATO

Lettera firmata