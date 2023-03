POSTA! – ELON MUSK: “SOSPENDERE LO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: È UN RISCHIO PER L'UMANITÀ”. HA TALMENTE RAGIONE CHE NON PUÒ AVERLO DETTO LUI: SARÀ STATA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON UN DEEPFAKE – CARO DAGO, PIÙ DI 24 ORE SU UNA BARELLA IN UN CORRIDOIO DEL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO DI CAREGGI (IL PIÙ GRANDE OSPEDALE DI FIRENZE) IN ATTESA DI RICOVERO. E I FONDI DEL PRRR VENGONO DESTINATI DA NARDELLA AL "RESTILING" DELLO STADIO FRANCHI?

Lettera 1

Caro Dago,

ancora si parla di Amadeus e Ferragni, neanche fossero Cesare e Cleopatra, e viene riproposta la foto del celebre vestito di lei con anatomia incorporata, passato come il parto di una mente geniale che ha voluto così esaltare con squisita delicatezza il corpo femminile e chissa' quante altre fregnacce...

In Tailandia le magliettone esattamente uguali col disegno "nudo" sono in vendita a due euri da almeno 20 anni ,quindi: altro che ultimo grido della moda...

piuttosto un ultimo rantolo.

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Caro Dago,

Papa Francesco ricoverato in ospedale: a rischio la sua partecipazione alla Via Crucis, ma farà di tutto per essere presente. Berlusconi ricoverato in ospedale: a rischio la sua partecipazione all'udienza sul processo escort, ma farà di tutto per non essere presente...

Gualtiero Bianco

Lettera 3

Caro Dago, figli di coppie gay, il ministro Roccella chiude ai sindaci Pd: "Nessun incontro, rispettare le leggi". Ben fatto! Se il riconoscimento è tanto urgente, perché i Dem non hanno fatto una legge durante i 10 anni in cui sono stati al governo? Paura di perdere voti?

D.H.

Lettera 4

Caro Dago, agghiacciante inchiesta del Financial Times sui danni provocati dai social media sulla salute mentale degli adolescenti. Negli Stati Uniti i suicidi tra i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 19 anni sono aumentati del 45,5% tra il 2010 e il 2020. Anche Joe Biden ha accusato Big Tech di condurre esperimenti «sui nostri figli a scopo di lucro». A dire il vero suo figlio Hunter, con notevoli problemi di alcol e droga, è nato nel 1970 ed è stato adolescente negli anni '80, epoca in cui i social non erano nemmeno in cantiere. E quindi altro che incolpare l'algoritmo: il "merito" è tutto di papà!

Oreste Grante

Lettera 5

Caro Dago, la Sala stampa vaticana, ieri: "Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici". Accipicchia, accolto subito! È stato "fortunato" come i migranti. Non come tanti italiani che, dopo essersi sentiti male e aver cercato di farsi ricoverare, si sentono rispondere: "Non c'è posto"... Detto ciò, infiniti auguri di pronta guarigione al Santo Padre!

Simon Gorky

Lettera 6

Caro Dago, il buonsenso! Il mai tanto apprezzato buonsenso! Quel patrimonio storico-culturale che da millenni ispira un popolo nello scegliere la cosa giusta al momento giusto. Per questo mi chiedo che male abbia fatto il buonsenso alla nuova Giovanna d'Arco ed ai suoi correligionari del Nazareno che, guardando il cielo e rincorrendo utopie lunari, invece di camminare sulla terra delle cose concrete, rischiano - come Talete - di sprofondare nel pozzo. Del ridicolo.

Antonio Pochesci

Lettera 7

Caro Dago, l'ex banchiere centrale Mario Draghi doveva proprio avere il polso della situazione se nel Pnrr ha deciso di inserire la costruzione di due stadi, uno a Firenze e l'altro a Venezia. Strutture fondamentali nella vita quotidiana degli italiani... Ma la cosa ancora più sconcertante è che l'attuale Governo non critica la scelta in sé, ma "i progetti" (erano forse dotati di pochi posti?). Normale che poi non ci prendano sul serio: con governi così...

Ezra Martin

Lettera 8

Dago,

Le violente proteste francesi per le pensioni, dalle quali dovremmo prendere esempio, tacendo sulla protezione dei terroristi, dimostrano chiaramente, che almeno un popolo europeo, si e' stancato delle imposizioni dell'Ue.

MP

Lettera 9

Dago,

Guarda caso, con la destra al governo, le rate del Pnrr non sono cosi sicure. Che certi progetti, che andavano bene fino e 6 mesi fa, ora sono sotto esame dell'Ue. A pensar male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca.

MP

Lettera 10

Esimio Dago,

Elon Musk: "Sospendere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale: è un rischio per l'umanità". Ha talmente ragione che non può averlo detto lui: sarà stata l'intelligenza artificiale con un deepfake...

Bobo

Lettera 11

Caro Dago, più di 24 (ventiquattro !!!) ore su una barella in un corridoio del pronto soccorso del Policlinico di Careggi (il più grande ospedale di Firenze) in attesa di ricovero. E i fondi del PRRR vengono destinati da Nardella al finanziamento del "restiling" dello stadio Franchi??!!! Visto che gli italiani sono ormai completamente inebetiti, spero che l'Europa approfondisca bene…

Cincinnato 1945

Lettera 12

Caro Dago, Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele. Più veloce di Bergoglio!

Antonello Risorta

Lettera 13

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "La Cina promuova una pace giusta, difenda la sovranità Sarebbe stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, ". La Cina farà gli affari suoi. A differenza dell'Ue non riceve le consegne da Biden.

Bibi

Lettera 14

Il super garantista Sansonetti durante un Talk Show di Rete 4 dice che "difende sempre i detenuti". Non vi era alcun dubbio! Fossero questi il Killer dello Zodiaco, Ted Bundy o il mostro di Düsseldorf.

Impeto Grif

Lettera 15

Dago colendissimo,

Salvini, l’uomo del fare!

In un momento decisamente critico per il paese, fin qui l’unica cosa che ha fatto, circuendo l’obnubilato di Arcore, è stata quella di dare il benservito a Draghi. Per un nobile motivo: evitare il collasso elettorale proprio e della Lega. E, senza scomodare il mago Otelma, si poteva già vaticinare che:

-Il nuovo governo avrebbe imbarcato un bel po' di chiaccheroni, inabili a lavori di intelletto.

-Dopo essersi creati da soli un bel pò di problemi, i chiacchieroni avrebbero denunciato l’inettitudine del governo precedente.

Saluti dal mago Stregatto

Lettera 16

Caro Dago,

Ma chi e' Aurora Ramazzotti e oltre ad essere stata incinta cosa ha fatto per meritare di essere seguita giorno per giorno dalla stampa?

Giovanna Maldasia