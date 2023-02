POSTA! – FRANK CIMINI: “CARO DAGO, IL PROCESSO RUBY-TER LO HANNO PERSO I PM CERCANDO DI IMBROGLIARE LE CARTE E VIOLANDO I DIRITTI… DETTO QUESTO, VA AGGIUNTO CHE IN UN PAESE NORMALE UN PREMIER CHE FA QUELLA TELEFONATA IN QUESTURA SPARISCE DALLA SCENA PUBBLICA AL DI LÀ DELLA RILEVANZA PENALE”

Caro Dago, Ucraina, secondo l'intelligence norvegese, la Russia si starebbe preparando a una offensiva via mare e via aria. Ma le sanzioni non dovevano mandarla gambe all'aria?

Carlo Gradi

Caro Dago

il parlamento europeo ha deliberato che nel 2035 il Sole dovrà essere spento. Al suo posto verrà installata una pompa di calore (spaziale?) funzionante con energia di origine fotovoltaica. Quanto sono intelligenti a Strasburgo!

Lorenzo B.

PROTESTA CONTRO IL RIGASSIFICATORE

"La soprintendenza ai beni culturali alla fine l’ha spuntata. Come chiesto a Snam, la nave rigassificatrice Golar Tundra che arriverà a metà marzo a Piombino è stata riverniciata per mitigare “l’impatto paesaggistico del mezzo navale”. Dopo aver letto questo (dal sito Sky24), ho pensato che è proprio vero, come dice un mio amico: "In Italia siamo seduti su un formicaio".

Carlo Leonardi

Caro Dago, Ucraina, Financial Times: "Molti caccia russi al confine con l'Ucraina". Usa: "Non li vediamo". Porca miseria, meglio di Stanlio e Ollio!

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

Fritz

Caro Dago Regionali, Renzi: "Terzo Polo peggio delle aspettative". Lui e Calenda avevano aspettative?

Fabrizio Mayer

Dago Lux,

valigie, zaini, borsoni? No, solo container imbottiti di dollari, sterline, euro, in arrivo a Bruxelles dai porti della Cina capital-comunista.

340 europarlamentari col portafoglio a mandorla hanno, infatti, regalato alla Cina il monopolio automobilistico, votando lo stop ai veicoli diesel, benzina, endotermici dal 2035.

MATTEO RENZI

Che si tratti di indecente euromagna-magna a danno del Vecchio Continente?

Forse no, visto che non bisogna escludere che sussista un male assai peggiore della corruzione, cioè una maggioranza di tossici gretini, cerebrolesi sostenibili, psicoecologisti, euroscemi resilienti, idioti a chilometro zero, bioschizofrenici, inquinati mentali, quozienti d'intelligenza a rischio di estinzione.

Alle prossime elezioni per il Parlamento europeo, votiamo - al di là dei partiti - solo chi sa leggere, scrivere e far di conto.

Giancarlo Lehner

Caro Dago, Zelensky: "In Donbass combattiamo metro per metro". Allora se sta finendo in rissa altro che tank e jet: bastano i buttafuori!

Bug

MEME MELONI Zelensky BY VUKIC

Caro Dago, i vigili del fuoco di Valladolid, del team spagnolo di soccorritori arrivati in Turchia dopo il terremoto, hanno denunciato al rientro in patria che gli edifici vengono abbattuti prima ancora che sia completato il recupero dei sopravvissuti. Oppositori politici di Erdogan? Ma non può essere detto perché, dopo Russia e Cina, l'Occidente non può aprire un fronte anche coi turchi che tra l'altro sono un prezioso membro Nato?

Eli Chrunch

Caro Dago, le urne vuote per il voto delle regionali di domenica e lunedì in Lombardia e nel Lazio ha un solo motivo. Chi ha seguito Sanremo sino alle prime ore di domenica ha votato per i cantanti convinto di votare per il partito (PD)…

Bobiluro

karima el mahroug detta ruby processo ruby ter.

Dagovski,

L’astensione forse dimezza la vittoria della Destra. Di sicuro raddoppia la sconfitta della Sinistra.

Caro Dago, Germania, guasto al sistema informatico: caos per i voli Lufthansa. Ma guarda un po', come è successo settimane fa negli Usa. Ah, questi hacker russi birichini...

Sandro Celi

Aigor

Travaglio berlusconi

“Questo decreto è solo il classico fallo da frustrazione”

Per un attimo ho temuto che Faraone (diretta RAI1, ore 12 e 27, 15.II.2023) avesse perso la trebisonda e si fosse messo a parlare di sesso…

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Presto!!! Qualcuno porti i sali a Marco Travaglio!

Arty

TRAVAGLIO BERLUSCONI

Dago Vox Populi,

com'era la storia: mille conigli non fanno un cavallo come mille indizi non fanno una prova. Sarà vero ? Da qualche settimana: indagato Davigo, Di Pasquale pure, assolto il management ENI, acchiappano Messina Denaro oggi ci dicono che Ruby Ter era un gioco a premi e che Berlusconi, scandalo mondiale al ritmo del Bunga Bunga non ha commesso il fatto: Quale fosse questo fatto penalmente grave lo sapevano pensionati cronici dei salotti televisivi a conduzione femminile in particolare. Che dire è cambiato il bastone del comando o aspettano anche nelle Alte Corti come finirà il congresso del PD? Chi paga?

saluti peprig -

FRANK CIMINI

Caro Dago,

Il processo lo hanno perso i pm cercando di imbrogliare le carte e violando i diritti… Detto questo va aggiunto che in un paese normale un premier che fa quella telefonata in questura sparisce dalla scena pubblica al di là della rilevanza penale..

Frank Cimini

Caro Dago, Ucraina, il ministro Crosetto: "Tutta la Nato vuole la pace, ma bisogna essere in due". La Nato e Zelensky?

Theo

frank cimini -foto di Giovanni Tagliavini

Mubarak ha dato disposizione di esporre su ogni edificio de Il Cairo striscioni con la scritta "VERITA' PER MIA NIPOTE"

Saluti

Enrico

Caro Dago, l'Ecofin ha inserito la Russia nella blacklist dei Paradisi fiscali, ma ha deciso di non includere il Qatar. L'«Ecofin-to»?

Bobby Canz

Caro Dago, Oslo: "La Russia dispiega navi con armi nucleari nel Baltico". Fortuna che Capitan Findus prende il merluzzo dal Pacifico!

John Doe Junior

I MANESKIN

Caro Dago, la rivista musicale americana Pitchfork, considerata una delle più autorevoli al mondo, boccia “Rush!”, il nuovo album dei Maneskin, valutato con un punteggio di 2 su 10. A Roma c'è posto per farli tornare ad esibirsi in strada?

Tony Gal