POSTA! – FRANK CIMINI: “CARO DAGO REATO PER CUI È STATO CONDANNATO GIANFRANCO FINI? CADUTO SULLA GNOCCA” – LA FILASTROCCA DI UN LETTORE SUL CASO FASSINO: OGNI VOLTA DA FIUMICINO / PORTA A CASA UN RICORDINO / COL CELLULARE IN MANO / E IL PROFUMO NEL PASTRANO / SE LA SVIGNA IL MALANDRINO”

Lettera 1

Gentile Dago, ma veramente la scorta avrebbe scambiato dei volgari topi di auto per agenti segreti, se fosse così è meglio che la Giorgia ripensi al suo apparato di sicurezza.

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 2

Dago Memory,

da una famosa citazione " la percezione maggioritaria degli eventi è talvolta più onesta dei libri di storia ". Oggi un tribunale, che scrive la storia dei delitti e delle pene mediante sentenze ha confermato la percezione - previsione maggioritaria che si ebbe sul ruolo di Fini & parenti acquisiti nel penale caso dell'alloggio di Montecarlo. Attendiamo il verdetto per Cassazione e buon soggiorno al latitante in Dubai.

peprig

Lettera 3

Caro Dago, e quindi, stando ai testimoni, sarebbero tre le volte in cui Fassino ha tentato di rubare un profumo al Duty Free dall'aeroporto di Fiumicino. Possibile che la moglie puzzi tanto?

Jantra

Lettera 4

Caro Dago, ma che bella figura! Per giustificare il tentato furto di in profumo, Fassino ha inventato una storia che puzza di bugia...

F.T.

Lettera 5

Caro Dago, Barack Obama: "Donald Trump non è considerato una persona seria nella sua città natale, New York". Joe Biden, invece, non lo è in 6 decimi del Paese, stando all'ultimo sondaggio Cnn...

E.Moro

Lettera 6

Caro Dago, Blinken fa sapere che gli Usa sono disponibili ad accomodarsi al tavolo delle trattative con la Russia, per arrivare alla pace in Ucraina. Interessante sarebbe cogliere il vero intento di questo messaggio pubblico. Potrebbe essere che le trattative segrete siano a un buon punto, e che quindi, gli americani, dichiarandosi aperturisti, vogliano apparire come attori di primo piano, prendendosene il gran merito ;oppure che con le trattative bloccate, questa dichiarata disponibilità serve loro solo a coprire il pompaggio di armamenti a Kiev.

Paloma

Lettera 7

Caro Dago, Mattarella: "Perdurano le difficoltà di chi sopporta una disabilità, il peso degli oneri di assistenza che non di rado spingono nel bisogno anche famiglie di chi un lavoro ce l'ha". E allora perché il Governo non include nel bonus da 100 euro anche le famiglie - fino a un certo reddito - dove è presente un disabile?

EPA

Lettera 8

Caro Dago secondo Forbes Elon Musk avrebbe guadagnato 14 miliardi di dollari con un giorno di "lavoro" in Cina: meglio di un idraulico a Roma.

Amandolfo

Lettera 9

Caro Dago, Mattarella: "Basta sfruttare i migranti, vigilare sul capolarato". Quindi ok allo sfruttamento da parte di scafisti e Ong?

Ranio

Lettera 10

Caro Dago

reato per cui è stato condannato Fini? Caduto sulla gnocca…

Frank Cimini

Lettera 11

Caro Dagospia, piuttosto che polemizzare sulla liceità di usare solo "Giorgia" sulla scheda elettorale per le europee, mi chiedo se la Meloni, qualora eletta a Bruxelles, si dimetterà da premier per seguire con impegno i lavori del parlamento europeo. Saluti dalla Svizzera

Lettera 12

Caro Dago, Fini dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi: "Non ho autorizzato la vendita dell'abitazione di Montecarlo ad una società riconducibile a Giancarlo Tulliani. Quando ho dato l'ok non sapevo chi fosse l'acquirente". Alice nel Paese delle meraviglie!

Ettore Banchi

Lettera 13

Caro Dago, i tre attivisti di Ultima generazione che il 2 novembre hanno bloccato la tangenziale di Bologna (per questo sono stati condannati a 6 mesi per violenza privata e interruzione di pubblico servizio) hanno "agito non certo per soddisfare un interesse personale ed egoistico, ma per uno scopo superiore, nobile e altruistico, ovvero la tutela dell'ambiente, messo a concreto e sempre più allarmante rischio di irreversibile compromissione per via del cambiamento climatico in atto".

Così la giudice Simona Siena, motivando la concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore sociale per i tre imputati. Incredibile! Così chiunque decida di rompere gli zebedei agli altri per avere 15 secondi di notorietà in tv è mezzo "legittimato" a farlo purché nomini l'ambiente e i cambiamenti climatici.

A.Sorri

Lettera 14

Caro Roberto,

questa storia dei nomi sulla scheda ancora non mi convince. Sicuramente ai tempi di Pannella se avessi scritto sulla scheda "Marco" il mio voto sarebbe stato annullato. Adesso invece scomodiamo i giuristi per i capricci e le strategie di marketing della Meloni.

Ad ogni modo, dal Viminale fanno sapere che in caso di parolacce, espressioni ingiuriose o disegni volgari, il voto sarà attribuito al candidato Sgarbi.

Cari saluti,

Lello Mascetti

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, Blinken: "Ci saremo se Mosca vuole negoziare". La conferma che Zelensky è il pupazzo di Biden e non decide alcunché: il classico governo fantoccio.

Edy Pucci

Lettera 17

Dago colendissimo,

la sora Giorgia ha invitato gli elettori a votarla con il solo nome, rimarcando che lei sempre sarà una del popolo. Preoccupata che non si noti? Quando parla in pubblico, è a tutti chiaro che viene dal prestigioso campus della Garbatella.

Epperò, non è che – frequentando oramai il bel mondo della politica planetaria, un club ristretto dove i pochi ammessi fra di loro si chiamano per nome – si sia oramai abituata? Probabilmente dopo le europee, si dovrà prendere atto della sua nuova condizione e pertanto ci dovremo rivolgere a lei come Giorgia I, Presidente del Consiglio, Duchessa di Colle Oppio e Principe elettore del sacro Romano Impero (Ursula ci spera…)

Saluti da Stregatto.

Lettera 18

Caro Dago, Londra, 36enne armato di katana ferisce cinque persone vicino alla stazione della metropolitana: arrestato. La polizia: "Non è terrorismo". Squadra inglese di scherma per le Olimpiadi?

Sergio Tafi

Lettera 19

Buongiorno vi mando questa mia filastrocca ironica sul caso Fassino:

Ogni volta da Fiumicino

Porta a casa un ricordino

Col cellulare in mano

E il profumo nel pastrano

Se la svigna il malandrino.

Saluti Carlo

Lettera 20

Caro Dago

siamo tutti antifascisti. Solo che qualcuno pensa di essere più antifascista degli altri.

Saluti, Usbergo

Lettera 21

Caro Dago,

Viene annunciato ufficialmente che il vaccino ha causato morti e che saranno chiesti risarcimenti. A quando il risarcimento per quelli che il giorno dopo il vaccino hanno cominciato a soffrire a causa di brutte eruzioni cutanee per le quali sembra che non ci sia cura?

Giovanna Maldasia