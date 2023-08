POSTA! – FRANK CIMINI: “UN PAESE SENZA DUBBIO COERENTE. DOPO I PROCESSI PER UN PELO DI PHICA, SI INDAGA SULLE CORNA” – CARO DAGO, VITTORIO FELTRI NON VA IN VACANZA DA 45 ANNI. QUINDI QUELLO CHE SI AGGIRA OGNI ANNO A CORTINA SIA D'INVERNO CHE D'ESTATE DEVE ESSERE UN SOSIA DEL SUDDETTO – NELL’ITALIA GARANTISTA VERSO ASSASSINI E STUPRATORI, VA GRASSA CHE I TURISTI STRANIERI FACCIANO I VANDALI PIUTTOSTO CHE I SERIAL KILLER

Riceviamo e pubblichiamo:

DIVIETO DI PORTARE CIBO NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Lettera 1

In merito al divieto di consumare cibi propri sotto l'ombrellone dello stabilimento, ringraziamo gli ESTORCENTI balneari per queste uscite di ferragosto!

Saluti,

Maurizio.

Lettera 2

Vittorio Feltri non va in vacanza da 45 anni. Quindi quello che si aggira ogni anno a Cortina sia d'inverno che d'estate deve essere un sosia del suddetto.

Paolo Ferraresi

Lettera 3

Caro Dago

Un paese senza dubbio coerente. Dopo i processi per un pelo di phica si indaga sulle corna…

Frank Cimini

Lettera 4

VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO

Caro Dago, il funzionario Nato Stian Jenssen: "Per un'adesione dell'Ucraina alla Nato una soluzione potrebbe essere cedere territori a Mosca". Immediata la replica di Kiev: "Proposta ridicola". Ambasciator non porta pena. Quando nel pieno della campagna per le Presidenziali Usa sarà Joe Biden in persona a dirlo, vedremo se Zelensky e la sua banda troveranno la cosa ancora tanto divertente.

Piero Nuzzo

Lettera 5

Caro Dago, Stefano Bonaccini: «Nelle città ormai è emergenza arrivi. Peccato non ne parlino i telegiornali. Urlavano porti chiusi, è finita la pacchia e prima gli italiani, ma la destra sta dimostrando manifesta incapacità nella gestione dell’immigrazione. Quadruplicati gli sbarchi da quando governano».

E meno male che lo slogan del Pd era "Restiamo umani"! Siccome gli arrivi sono quadruplicati il Governo dovrebbe lasciare affogare i migranti in mezzo al mare? Ormai a sinistra prevale il modello radical chic di Capalpio, dove nell'agosto 2016 i compagni di partito del governatore emiliano-romagnolo erano quasi impazziti per l'arrivo di 50 profughi.

Mauro Soffianopulo

massimo segre cristina seymandi meme

Lettera 6

Caro Dago visto che la Schlein è anche Svizzera dovrebbe sapere che al suo paese il salario minimo di legge è di 20 fr. Sv./ora, pari a 20 euro/ora, poiché predica dignità e uguaglianza, che fa per i lavoratori italiani propone 9 euro l'ora, per i lavoratori svizzeri 20 fr. Sv.ora pari a 20 euro ora?

Lettera 7

Caro Dago, sono rimasti per almeno 38 ore in balia dell'oceano e alla fine quattro ragazzi australiani sono stati ritrovati vivi mentre galleggiavano sulle loro tavole da surf al largo delle isole più occidentali dell'Indonesia. Alarm Phone e le navi Ong dov'erano? Il soccorso in mare è obbligatorio solo per i clandestini nel Mediterraneo?

J.R.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Lettera 8

Caro Dago,

Leggo sul tuo… impareggiabile sito dell'inconveniente occorso alla ministra VERDE (di rabbia! x l'inquinamento marino ) tedesca con l'aereo della flotta governativa tedesca mentre si recava in missione in Australia. Ora visto che la ns. compagnia aerea è diventata socia della compagnia aerea tedesca perché NON CONSIGLIARE agli “amici governativi” tedeschi l'acquisto del FAMOSISSIMOAIR FORCE RENZI, che dalla cronache pare stia arrugginendo in un hangar???

ALE

Lettera 9

turista svizzera 17enne incide l iniziale del suo nome sul muro del colosseo 4

Dagovski,

nell’Italia garantista verso assassini e stupratori, va grassa che i turisti stranieri facciano i vandali piuttosto che i serial killer.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, nei primi 7 mesi dell'anno sono già arrivati in Italia quasi 100 mila migranti, più del doppio che nel 2022. Non c'è partita. Con numeri così Giorgia Meloni potrebbe tranquillamente sfilare la poltrona di segretario Pd ad Elly Schlein!

John Reese

Lettera 11

Caro Dago, Covid, in Gran Bretagna casi e ricoveri in rialzo: gli esperti invocano il ritorno delle mascherine. Per la serie "Il vaccino era una carnevalata"!

Ulisse Greco

Lettera 12

Caro Dago, Arabia Saudita, Fabinho gioca bene: tifoso gli regala un Rolex. Dai ricchi arabi per i calciatori un trattamento da escort: se la signorina ha soddisfatto le aspettative in regalo, come extra, capo d'abbigliamento, scarpe o accessori firmati...

P.T.

fabinho riceve un rolex daytona da un tifoso 3

Lettera 13

Caro Dago, un furgone carico di armi è stato trovato nei pressi di Castel Gandolfo. Papa Francesco progettava di rovesciare il Governo Meloni?

Lino

Lettera 14

Caro Dagos,

il sito può essere catto-bacchettone per fare l'avvocato del diavolo nella santificazione subitanea di Michela Murgia: scrittrice, quanto geniale e immortale, non saprei; presenzialista puro-visibilista a forza di anatemi ideologici, aveva le carte in regola; intellettuale e voce della Sinistra, peggio per chi ne ha fatto icona in tal senso; oppositrice 'scomoda' del potere, no di certo, era puro mainstream.

L'articolo de La Nuova Bussola Quotidiana si chiude con una domanda: faccio lo stesso anch'io: se quanto scrive il sito catto-bacchettone è vero, un cattolico non bacchettone e un lettore di Dagospia qualche domanda può porsela, o il Pensiero Unico sulla Murgia non vieta?

Raider

Lettera 15

DMITRY MEDVEDEV JOE BIDEN

Caro Dago, Medvedev: "L'Occidente è interessato a far soldi, non alla pace". Sarà pazzo, cretino deficiente, ma questa è una verità difficile da smentire. Oggi sono due anni che Biden se l'è data malamente e precipitosamente a gambe dall'Afghanistan, riconsegnandolo ai talebani. Dopo che per anni ci era stato raccontato che si era andati là per garantire libertà, diritti - soprattutto alle donne - e democrazia...

PUTIN MEDVEDEV DMITRY MEDVEDEV

Mark Kogan