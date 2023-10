POSTA – “CARO DAGO, LA METÀ DEGLI ITALIANI NON RIESCE A RISPARMIARE PIÙ DI 100 EURO AL MESE... QUINDI TUTTI QUANTI RIESCONO A RISPARMIARE ALMENO 50 EURO: PER LA SECONDA VOLTA ABBIAMO ABOLITO LA POVERTÀ!” – “VON DER LEYEN: ‘HAMAS GRUPPO TERRORISTICO CHE VA DISTRUTTO’. LO HA DETTO AL SEGRETARIO GENERALE DELL'ONU GUTERRES?”

Riceviamo e pubblichiamo:

antonio guterres

Lettera 1

Caro Dago, Von der Leyen: "Hamas gruppo terroristico che va distrutto". Lo ha detto al segretario generale dell'Onu Guterres?

Lauro Cornacchia

Lettera 2

Caro Dago, ok dei leader Ue a Cipollone nel board della Bce. Un "Cipollone" per capire quando è l'ora di abbassare i tassi?

Soset

Lettera 3

Caro Dago, la metà degli italiani non riesce a risparmiare più di 100 euro al mese... Quindi tutti quanti riescono a risparmiare almeno 50 euro: per la seconda volta abbiamo abolito la povertà!

Tommy Prim

volodymyr zelensky antonio guterres

Lettera 4

Caro Dago, l'Ue invia altre 51 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza. Li utilizzerà Hamas per resistere nei tunnel?

Axel

Lettera 5

Caro Dago

bravo Giuseppe Conte che marcia per la pace. Ci vuole coraggio a sfilare a Gerusalemme in stato di guerra schivando pallottole e bombe. Ah no, sfila a Roma…

Saluti, Usbergo

Lettera 6

incursione forze israeliane a nord di gaza 6

Caro Dago,

i telegiornali hanno strombazzato: la Guardia di Finanza ha scovato a Treviso 295 colf e badanti evasori totali, che pur avendo superato il tetto di 8.176 euro di reddito annuale, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.

Ma ci pensate: colf che magari hanno guadagnato 10.000 o anche 12 o 15.000 euro (annuali, non al mese o al giorno) non hanno pagato le tasse! Gente che magari, mentre pulisce il cesso, si è fatta lo yacht e un conto alle isole Cayman. Meno male che le forze dell’ordine vegliano su di noi.

benjamin netanyahu

L. A. Voisin

Lettera 7

Caro Dago, poiché contribuisco con le trattenute sulla pensione e le tasse che pago regolarmente, al lauto stipendio della Sig.ra Marta Fascina, mi sento in diritto di chiedere se la suddetta signora ritiene che gli italiani siano tutti degli idioti per credere al suo "dolore" di finta vedova per non andare a fare numero in parlamento (più di questo non le si può chiedere). Di lasciare la poltrona proprio no? Si attendono decisioni della famiglia Berlusconi...

FB

tweet su marta fascina

Lettera 8

Caro Dago, Tyson Fury sarà anche il campione del mondo dei pesi massimi, ma a vederlo sembra nulla più che un camionista in sovrappeso. Non ha niente di atletico.

Mauro Soffianopulo

Lettera 9

Caro Dago, il neopremier slovacco Robert Fico che sospende gli aiuti militari. I repubblicani Usa che incoronano speaker Mike Johnson, da sempre contrario all’aiuto a Kiev.

Il premier ungherese Viktor Orbán che annuncia: «Non vogliamo stanziare fondi per l’Ucraina a meno che non riceviamo una proposta molto valida». Ahi ahi ahi! Zelensky rischia di perdere la "paghetta" dell'Occidente e di doversi cercare un (altro) lavoro: senza i soldi e gli aiuti militari nostri, quanto dura?

robert fico.

Bibi

Lettera 10

Caro Dago, i russi non sanno più combattere come dimostra l'invasione dell' Ucraina che doveva risolversi nei loro piani in poche settimane e invece si sono impantanato. Ma sono ancora in grado di destabilizzare il mondo con le loro trame e servizi.

Sicuramente ci sono loro dietro la preparazione dell' attacco di Hamas così violento da scatenare la reazione di Israele in modo da distogliere l'attenzione e soprattutto gli aiuti all'Ucraina. Speriamo che l'occidente non cada nella trappola di Putin...

FB

GENNARO SANGIULIANO E VITTORIO SGARBI

Lettera 11

Caro Dago un clochard ha vinto al SuperEnalotto ma forse non potrà ritirare la vincita perché sprovvisto di Tessera Sanitaria e Documento di Riconoscimento. Qualcuno sa se questa necessità esiste pure in Europa e USA? Se un cittadino straniero turista "vero" di passaggio vuole tentare la fortuna come va a finire?

Amandolfo

Lettera 12

Caro Dago,

Quando si va in vacanza all'estero bisognerebbe dedicare un pomeriggio alla scoperta delle sedi delle organizzazioni internazionali che dovrebbero mantenere la pace nel mondo, sconfiggere la fame e salvare i bimbi da guerre e carestie.

bombardamenti sulla striscia di gaza 3

Enormi edifici dove si aggirano personaggi lautamente stipendiati che si frequentano solo fra di loro e si incontrano periodicamente in hotel a 5 stelle per meeting misteriosi i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti :

guerre,fame e carestie imperversano senza tregua nel nostro pianeta e nessuna soluzione viene mai trovata .Dichiaro' anni fa Sushila Koirala,una famosa nepalese che aiuta le donne vittime di violenza :"Se mi dessero i soldi che spendono per i meetings dove discutono se finanziare la mia organizzazione non avrei piu' problemi ".

Giovanna Maldasia

delmastro meloni

Lettera 13

Caro Dago,

non capisco il riflesso condizionato dell’opposizione, la quale, allorché si scopre un impresentabile al governo (Delmastro, Santanchè, Sgarbi), ne chiede le dimissioni.

Oltre che inutile (la maggioranza fa quadrato, salvo rari casi), è controproducente: l’impresentabile in carica è un danno d’immagine per il governo e un vantaggio che l’opposizione dovrebbe sfruttare, ricordando quotidianamente: vedete chi sono?

Ma questa è un’idea talmente semplice che la sinistra non ci arriva.

L’elettore triste

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, Zelensky all'Ue: "Contiamo sull'unità dei 27 per l'adesione". Non ci conti troppo. Se sapesse quante promesse, non mantenute, hanno fatto a noi sui migranti!

Fabrizio Mayer

Lettera 15

bombardamenti sulla striscia di gaza 2

Caro Dago, l'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Ryad Mansour, chiede di fermare le bombe: "Uccisi 3mila bambini innocenti". Se sono innocenti perché consentono che Hamas li utilizzi come scudi umani?

Furio Panetta

meme su marta fascina meme su marta fascina URSULA VON DER LEYEN - EMMANUEL MACRON - GIORGIA MELONI - SUMMIT EU MED 9 MALTA