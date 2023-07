POSTA – I LETTORI DI DAGOSPIA SI SCATENANO SULL’ARTICOLO DI ALAIN ELKANN: “SEMBRA SCRITTO DA UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE ESASPERA I LUOGHI COMUNI” – “POTETE FARGLI SAPERE CHE ‘SODOMA E GOMORRA’ NON È IL SECONDO VOLUME DELLA RECHERCHE, MA IL QUARTO?” – “NON SARÀ CHE L’ARTICOLO SIA UN GANCIO A SUO FIGLIO JOHN? MEGLIO DI CASSIUS CLAY!” – “UNA NOTTE DI QUALCHE ANNO FA, HO AVUTO MODO DI INCONTRARE IL SIGNOR ELKANN ALLA FARMACIA DI PIAZZA BARBERINI A ROMA. L’HO VISTO POSARE UN…”

ALAIN ELKANN

Lettera 1

Caro Dago, a leggere l'articolo di Alain Elkann, su Repubblica, riguardo i lanzichenecchi, bisogna ammettere che il giudizio di Gianni

Agnelli era proprio azzeccato.

Saluti.

Cips.

Lettera 2

Gentile Dago. Non capisco questo accanimento su Alain Elkann che ha scritto un bellissimo racconto su dei giovani in treno che si ritrovano nello scompartimento un vecchio trombone che finge di leggere Proust confondendo pure il secondo volume della Recherche per il quarto. È bellissimo.

Cordialità,

Massimiliano Parente

Lettera 3

Caro Dago,

Proust,che come nessun altro seppe analizzare lo snobismo, avrebbe sfidato Elkann a duello per averlo tentato di renderlo suo complice sul treno per Foggia.

Giovanna Caruso

Lettera 4

Caro Dago,

tutti i commenti, che leggo, sul caso Alain Elkann, vengono superati

da ciò che gli direbbe il Geometra Calboni: "Puccettone.. quando si è

così, si prende un singolo!"

Buon lavoro!

Emil

Lettera 5

Ciao Dago,

quel che dispiace del povero Alain Elkann è che nessuno ha capito la

sua sottile ironia...

Rob

Lettera 6

Caro Dago,

non sarà che l’articolo ‘insulso’ di Elkann, il quale ce l’ha fondamentalmente coi figli di Pomigliano d’Arco, sia in realtà un bel gancio a suo figlio John? Meglio di Cassius Clay !

Un abbraccio

MC

Lettera 7

Non per fare lo spocchioso ma anche io sto leggendo il secondo volume della monumentale opera di Proust . Il titolo però è "All ' ombra delle fanciulle in fiore" . Quello citato da Elkan credo sia il quarto volume.

Cordiali saluti

Roberto Trevisan

Lettera 8

Caro Dago,

Una notte di qualche anno fa, ho avuto modo di incontrare il signor Elkan alla farmacia di piazza Barberini a Roma. Io ero il cliente in fila dopo di lui….l’ho visto posare un rasoio Gillette sul bancone e chiederne il prezzo.

La farmacista lo comunica e lui lo lascia lì il rasoio ed esce. dicendo che era troppo alto. Sentendo quelle parole, ed avendo riconosciuto il personaggio, rimanevo basito, non mi sembrava un prezzo così alto. Certo la farmacia di notte ha i prezzi un po’ più alti di un discount!. Il mio sguardo si incrociava con quello della farmacista e senza che dicessi nulla mi spiegava che non era la prima volta., nei giorni precedenti era già passato e aveva fatto la stessa scena con il medesimo prodotto.

Così, non conoscendo il personaggio, ma avendo assistito a quella scena davvero assurdo, mi chiedo:. Ma siamo sicuri che quello che racconta sia avvenuto realmente? Davvero ha acquistato un biglietto in prima classe per il treno?

Caserta…Benevento…Foggia! Pensava che il treno per arrivare in Puglia passasse per Bologna e Ancona? Più che dell’articolo rimango stupito dal fatto che gli abbiano lasciato lo spazio per pubblicarlo…..non sarà che il signor Elkan abbia scritto questa favoletta per poi farsi pagare e quindi rientrare della spesa del treno? Cesare Gasparri Zezza

Lettera 9

Potete far sapere al sig. Elkann che “Sodoma e Gomorra” non è un capitolo del secondo volume della Recherche, ma il quarto volume dell’opera di Proust?

Il secondo volume è “All’ombra delle fanciulle in fiore”.

Ma forse il sig. Elkann confonde tra suddivisione in tomi (diversa da editore a editore) e suddivisione in volumi propria dell’autore.

Magari lo ha indotto in confusione il chiasso dei lanzichenecchi.

Potete anche spiegare al sig. Elkann che Pirandello con “Uno, nessuno e centomila” alludeva a ben altro che una massa che fa chiasso?

Anzi, non fatelo, sarebbe “temps perdu”.

Luca Iannelli

Lettera 10

Buonasera Dago, ricordo una scena epica:

A. Elkann intervistato dalla TV Svizzera italiana, ad un certo punto incomincia a squillare il suo cellulare che era riposto nella borsa che poggiava a terra vicino ai suoi piedi...sarebbe fantastico recuperare il video (è di parecchi anni fa). Lì si capisce molto ..

Giovanni

Lettera 11

Mah, sarà che io la Recherce l'ho letta 3 volte negli ultimi 35 anni e mai in treno... Epperò Sodoma e Gomorra non me lo ricordo come capitolo del 2 volume, bensì come 5 volume a sé stante, e pure di oltre 400 pag. Ma adesso non sono a casa e vado a memoria, eh...

Lettera 12

Spettabile redazione

Senza entrare nel merito letterario del racconto tanto da voi e da Repubblica sbeffeggiato vi informo che esiste gente modestissima come me che la pensa come il sig. Elkann e vorrebbe vedere intorno a sé persone educate e rispettose degli altri e in fondo anchr di sé stessi. Che dei benestanti come le redazioni vostra e di Repubblica si indignino mi fa cadere le braccia.

R. Persich@

Lettera 13

Caro Dago, ha ragione Alain Elkann. I giovani d'oggi - non tutti per fortuna, ma una grossa parte - sono degli arroganti rompiballe. Quel che succede sul treno è lo specchio di come vengono educati a casa e a scuola. Tutti a prendere per il culo Elkann, poi però ci si chiede come mai a scuola scambino le prof per un tiro a segno... Bisognerebbe mandargli a raccogliere frutta nei campi adesso che ci sono 50 gradi, così capirebbero che non tutto è gratis!

Scara

Lettera 14

Che meschini!

Prendersela con Alain Elkann è come prendersela con Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria di Savoia.

Vergogna!

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Caro Dago, Alain Elkann sarà anche un cretinetti radical chic, ma molti giovani d'oggi sono all'estremo opposto: senza alcun rispetto per nessuno. Pensano che la vita sia tutta virtuale come sui social. Poveretti, non vorrei essere nei loro panni quando si sveglieranno e scopriranno che non è così.

Edy Pucci

Lettera 16

Segnalo che “Sodoma e Gomorra” è il titolo del volume quarto della Recherche e non del secondo che è “All’ombra delle fanciulle in fiore”… anche di questo informerei il signor Elkann.

Lettera 17

Il dandy è un uomo autentico e ha un modo unico di vedere il mondo. Sempre trasognato e distaccato per lui gli oggetti sono strumenti di libertà e bellezza, li utilizza per dirozzarsi: l’abito sartoriale, l’orologio, la penna e soprattutto i libri. Vorrebbe che tutti fossero come lui, ma guardandosi intorno vede solo disagio e incomprensione, d’altronde "l'enfer, c'est les autres" Camus.

Peccato che nel racconto di Alain Elkann questi valori sono solo grossolanamente rappresentati. Manca di autenticità e sprezzatura, non c’è poesia, sembra scritto da un’intelligenza artificiale che esaspera i luoghi comuni. Il risultato percepito è quello di un anziano goffo che prende il treno piuttosto che un vecchio saggio. L’incarnazione del dandy in famiglia Elkann c'è ed è il figlio Lapo, che non scrive ma che vive le contraddizioni sulla sua pelle e combatte solo contro vecchi luoghi comuni e nuove convenzioni sociali.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 18

Del "caso Elkann” ciò che più mi sorprende è che nessuno si sia domandato quali cogitazioni, dopo le quotidiane letture culminate con l’immancabile “Recherche” (forse il libro più citato e vantato e meno letto al mondo), quali pensieri, anzi Pensées, abbia lui vergato sul quaderno diario con il pennino e l’inchiostro presumibilmente blu.

Forse che sì, forse che no: “il mattino ha l’oro in bocca il mattino ha l’oro in bocca il mattino ha l’oro in bocca il mattino ha l’oro in bocca il mattino ha l’oro in bocca [ad libitum]”. Cordialità,

Jacopo B.

Lettera 19

Caro Dago, ma Alain Elkann doveva proprio andare a Foggia? E poi con Italo e poi scriverlo? Avrà fornito divertenti argomenti di conversazione ai suoi amici radical chic (Cappellani permettendo la citazione) in questa infuocata estate...

FB

