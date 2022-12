POSTA! – MANOVRA, PER ERRORE È PASSATO UN EMENDAMENTO DEL PD DA MEZZO MILIARDO DI EURO, MA I FONDI NON CI SONO. SPERAVANO ARRIVASSERO DAL QATAR? – CARO DAGO, SECONDO I TG RAI, LA VISITA DI ZELENSKY A WASHINGTON “È STATA SEGUITA IN TUTTA L'UCRAINA”. MA NON AVEVANO DETTO CHE ERANO SENZA LUCE? – PER “STILI DI VITA CAUSA DEI TUMORI” (SIC) INTENDONO LE LISTE D’ATTESA PER UNA ECOGRAFIA?

zelensky e biden alla casa bianca

Lettera 1

Caro Dago, secondo i tg Rai, la visita di Zelensky a Washington "è stata seguita in tutta l'Ucraina". Ma non avevano detto che erano senza luce?

Daniele Krumitz

Lettera 2

Caro Dago, Biden a Zelensky: "Gli ucraini con il loro coraggio sono un'ispirazione per il mondo". Bravo. Al contrario di quei conigli a stelle e strisce scappati dall'Afghanistan lasciando il Paese in mano ai talebani...

SdA

MEME QATARGATE BY MACONDO

Lettera 3

Caro Dago, Manovra, per errore è passato un emendamento del Pd da mezzo miliardo di euro, ma i fondi non ci sono. Speravano arrivassero dal Qatar?

Lettera 4

Caro Dago, Zelensky a Washington con una bandiera firmata dai soldati ucraini al fronte. Forse sarà piaciuta a Biden, ma per una seconda copertina su "Vogue" serviva almeno una bandiera firmata Armani!

Fabrizio Mayer

Nino

biden e zelensky alla casa bianca

Lettera 5

Dago Lux,

mi batto per le donazioni umane e per gli euro-dritti, tuttavia, diffido chicchessia ad informarmi su eventuali milioni di euro infilati nelle mie valigie o nelle cucce dei miei cani.

Da dritto ho il diritto di non sapere.

Giancarlo Lehner

Lettera 6

Caro Dago,

altro che Masha Amini. Altro che le donne iraniane violentate, stuprate e uccise perché si rifiutano di indossare l'hijab. Altro che le donne afghane. Dopo aver letto la sua intervista, è evidente che la vera martire del sessismo e del patriarcato è Greta Beccaglia. A quando la sua beatificazione?

Gualtiero Bianco

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Lettera 7

Caro Dago, sarà per le dimensioni ridotte, sarà per l'abbigliamento, sarà per il folto "peluche" sulla testa e sul volto, ma quando Zelensky è uscito dall'auto nera davanti alla Casa Bianca è sembrato essere il nuovo pupazzo di Biden.

Edy Pucci

Lettera 8

Caro Dago, stringi di qua stringi di là, andrà a finire che il reddito di cittadinanza diventerà reddito di condominio.

J.N.

Lettera 9

Caro Dago, Marte, conclusa la missione per ascoltare i terremoti sul Pianeta Rosso. Andiamo a origliare in casa altrui senza alcun rispetto per la privacy?

P.F.V.

Lettera 10

greta beccaglia

Esimio Dago,

Greta Beccaglia, riferendosi al suo compagno, ha detto: "Lui non toccherebbe mai una donna". Quindi, visto che anche lei è una donna, non toccherebbe neanche lei. Delle due, l'una: o, per motivi suoi, non è interessato a toccarla, oppure ha paura di essere denunciato. In tutti e due i casi è proprio un bel rapporto di coppia!

Bobo

Lettera 11

Dago,

La legge e' legge, ma il povero orafo che ha ucciso i rapinatori non andrebbe punito severamente. Il torto e' di chi delinque, non di chi si difende.

MP

Lettera 12

greta beccaglia 2

Dagovski,

Per “stili di vita causa dei tumori” (sic) intendono le liste d’attesa per una ecografia ?

Aigor

Lettera 13

Caro Dago, certo che i centrodestra per scegliere i candidati comunali o regionali, non ne indovina una. Dopo Michetti (chi?) ora Rocca con un pedigree un pochino ingombrante. Forse si accontentano del governo centrale...

FB

Lettera 14

Caro Dago, paghiamo le conseguenze dei confini fatti a matita in Africa, in Medio Oriente, in Europa col dopo Yalta ma le attuali crisi a cui si sta aggiungendo quella del Kosovo ci dicono che anche quelle post muro/tracollo Unione Sovietica non sono venute molto bene...

Amandolfo

Lettera 15

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA - MEME BY CARLI

Caro Dago, Letta: "Non erano pronti, la manovra più pasticciata in 20 anni". Senti chi parla, uno che quand'era a Palazzo Chigi è stato sostituito, per inadeguatezza, dal suo stesso partito.

Dario Tigor

Lettera 16

Gentile Dago, nell'intervista a Greta Beccaglia quest'ultima sembra contenta della condanna del suo molestatore ad un anno e mezzo di carcere e svariate migliaia di euro di risarcimento danni, sulla base del principio - peraltro riportato male - "educarne uno per educarne cento". Il fatto che venga attribuito principalmente a Mao Zedong (famoso per i campi di rieducazione) ed alle Brigate Rosse, fa riflettere su quelli che possano essere i suoi valori morali e fa dare totalmente ragione a Facci.

Lettera 17

claudio durigon giorgia meloni

Caro Dago, reddito di cittadinanza, Durigon: "Giusto che un laureato accetti un posto da cameriere". Però è meglio se ha una laurea in architettura, così sistema i piatti per benino.

Maury

Lettera 18

Caro Dago, Biden: "Kiev vuole la pace ma Putin non si vuole fermare". Ma è una cosa chiara a tutto il mondo: Zelensky chiede missili a lunga gittata perché vuole una pace più ampia!

jill biden volodymyr zelensky joe biden 2 jill biden volodymyr zelensky joe biden 4 jill biden volodymyr zelensky joe biden 3

Axel