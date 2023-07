POSTA! – CARO DAGO, DIVERGENZE PARALLELE. BERLUSCONI ENTRÒ IN POLITICA PER SALVARE LE AZIENDE. LA SANTANCHÈ PER FARLE FALLIRE – 2021, COP26 DI GLASGOW: “CAMILLA PARKER BOWLES SCONVOLTA DAL PETO LUNGO E RUMOROSO DI JOE BIDEN”. GIORGIA MELONI VERRÀ ACCOLTA ALLA CASA BIANCA COME UNA REGINA? – SPACEY-UNDERWOOD IS BACK IN TOWN...

ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME

Caro Dago,

Ho letto con particolare interesse il tuo articolo sul “corteggiatore colto” di cui sono stato molto amico in gioventù! Già da giovane ancorché non ancora intellettuale salottiero di successo mostrava le “doti” da te così ben descritte (direi che lo conoscete molto bene…). Proust era già nei suoi scaffali, chissà quante volte lo ha riletto! Si cimentava già a scrivere storie un po’ circonvolute ed in un caso che mi riguarda da vicino anche assai disturbanti.

RYANAIR SU ALAIN ELKANN

La sua specialità era intrigare ed affabulare le fanciulle di Torino e Milano con encomiabile successo, per poi viraresulla Capitale… Il gioco era di relativa breve durata, ma quanti “scalpi”!

Continuate a fare il vostro buon lavoro come dicono oltremanica.

LR

Caro Dago, lo sgomorrato Saviano non vedeva l'ora di fare l'unica cosa che sa fare, la vittima, e dichiara "questa Italia fa paura". Fortuna per lui che gli italiani lo hanno reso milionario e può decidere di andare a vivere in una delle lussuose case che possiede nel mondo evitandoci la sua fastidiosa presenza...

FB

MICHELA MURGIA E ROBERTO SAVIANO

“L’assemblea dei giornalisti de La Stampa ha consegnato al Cdr un pacchetto di 5 giorni di sciopero da attuarsi dal prossimo 1° settembre”.

Sono sconvolti perché Alkain non li legge.

Giuseppe Tubi

Caro Dago, 2021, Cop26 di Glasgow: "Camilla Parker Bowles sconvolta dal peto lungo e rumoroso di Joe Biden". Giorgia Meloni verrà accolta alla Casa Bianca come una regina?

Scotti

joe biden camilla parker bowles

Caro Dago: è bello sapere che i Senatori si fidano tra di loro...

Valter Coazze

Caro Dago, anche tu informi che in diverse parti d'Italia dalla Sicilia al Veneto risultano ampie zone prive di corrente elettrica. Lo stesso è successo anche in pieno centro di Firenze per molte ore qualche giorno fa, senza che facesse neppure notizia.

Gli impianti - spesso stravecchi - non ce la fanno più a soddisfare l'aumento di richiesta per di tutto, come se la corrente fosse infinita: dai tram ai condizionatori (tenuti a palla), dagli spazzolini da denti alle auto elettriche.

Chi produrrà la corrente sempre più mancante: toccherà a noi cittadini di farlo a mezzo dinamo azionate a pedali ?

Cincinnato 1945

michela murgia roberto saviano al matrimonio

Beh l'articolo su Elkann l'ebreo scopante, l'ho trovato meraviglioso!!! Perfido in maniera unica, ed esaustivo sulla pochezza e inutilità del personaggio più di 10 trattati di psicologia... ancora sto ridendo...

Patty

Ciao Dago. Tu che sei uno che ci capisce di comunicazione, perché sui grandi giornali di oggi e sul web ieri non ho trovato segnalazione delle tranquille nevicate sulle Alpi ed in particolare sul versante nord-est, Svizzera ed Austria comprese fino al passo dello Stelvio ? Si tratta di una spolverata (5 cm), comunque generalizzata su una parte consistente dell'arco alpino, ma niente a che fare con le nevicate dell'estate del 1996.

La gente, comunque, può essere anche informata. Altrimenti si pensa che i concetti sul cambiamento fanno comodo solo quando fa caldo, caldo estremo o ci sono i disastri legati ai tremendi fortunali degli scorsi giorni. Quindi mi sembra di capire, ora come non mai, che il resto non conta ( con molto retorica).

S.Z.

elkann allan poe - racconti dal treno - meme by emiliano carli

Caro Dago,

La prova che gli uomini che vogliono essere donne rimangono intimamente maschilisti e' che,pur sapendo benissimo che la loro forza fisica e' maggiore di quella femminile,vogliono rubarci le medaglie gareggiando con le ciglia finte.

E adesso vogliono pure fare le miss quelli che sono nati donne ,ma pensano di essere uomini e quindi ci frantumano i cabasisi pretendendo di gareggiare come Miss barbute.

Giovanna Maldasia

Dagovski,

Divergenze parallele. Berlusconi entrò in politica per salvare le aziende.

La Santanchè per farle fallire.

Aigor

daniela santanche - anna maria bernini

Dago colendissimo,

cos’è tutta questa preoccupazione per il fatto che le petrolmonarchie si comprano i giocatori top del continente? Preoccupiamoci piuttosto di quanti politici e funzionari del Bel Paese si sono comprati, e di cui nulla sappiamo. E magari già che ci siamo, vediamo di dare una occhiata anche alla fauna degli “innamorati” di Putin e dei cinesi. D’altronde già qualche secolo fa gli italioti si dilettavano con “ O Franza o Spagna purché se magna”.

Saluti da Stregatto

daniela santanché

Caro Dago,

polemiche e provocazioni da parte dei transessuali che vogliono partecipare a Miss Italia, concorso che accetta solo chi è nata donna. Permetterei loro di partecipare, tanto rompono le palle quanto le donne, se non di più.

Un caro saluto,

Mary

Caro Dago

Spacey/Underwood is back in town.

Saluti, Usbergo

Caro Dago, accordo sul grano, Putin offre all'Africa quello russo: 25-50 tonnellate gratis. E noi, come Occidente civilizzato, non potremmo almeno offrire bombe a grappolo? Quelle proibite che possono essere utilizzate, mica quelle proibite proibite...

Nick Morsi

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 4

Caro Dago,

Barbarie D'Urso si giustifica:

"Ho fatto tante trasmissioni in cui c'erano cose anche estreme, ma sempre perche' mi venivano chieste".

Della serie :

"E se c'ero, dormivo.

Giovanna Maldasia

Il sindaco Sala: "Ripristino della normalità entro fine agosto". Beati i milanesi, a Roma la normalità non esiste dai tempi di Romolo e Remo.

Signoramia

JOE BIDEN E GIORGIA MELONI

Caro Dago, il caldo record registrato nel Regno Unito un anno fa, con temperature per la prima volta oltre i 40 gradi, sarà considerato normale entro la fine di questo secolo. È quanto sostengono gli esperti di meteorologia e clima del Met Office britannico in un rapporto di previsioni a lungo termine. Anni caldi come il 2022 saranno così la media entro il 2060, se il livello delle emissioni di CO2 rimarrà invariato.

È così che si danno le notizie: bisognerà abituarsi a temperature più alte. Non come da noi: "Aiuto!", "L'Apocalisse", "L'inferno", "Moriremo tutti", "Saremo sommersi dal mare".... Però se ognuno di noi acquista una "Fontana di Trevi (auto elettrica, pompa di calore, impianto fotovoltaico, cappotto termico ecc.) ", tutto si metterà a posto. Ma quando mai?

J.R.

ABBRACCIO GIORGIA MELONI JOE BIDEN - G7 HIROSHIMA

Caro Dago prima visita della Meloni negli Usa. Non mi riferisco particolarmente a lei, ma mi piace ricordare che ai tempi di Andreotti eravamo allineati, come sempre, ma che comunque il Presidente il "ticket" glielo metteva...

Amandolfo

Caro Dago, secondo un sondaggio il 74% degli italiani è favorevole al salario minimo. Sicuri che abbiano capito di che cosa si tratta? Non lo avranno scambiato per il nuovo reddito di cittadinanza "garantito" a tutti indipendentemente dal fatto che si lavori o meno?

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO GIORGIA MELONI IN VERSIONE GIOCONDA

E.S.