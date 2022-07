POSTA! – PER L'UE “IL 46% DEL TERRITORIO IN EUROPA È A RISCHIO SICCITÀ”. REGALIAMOLO A PUTIN! – LA REGIONE LAZIO SOSTIENE CHE "MERCOLEDÌ SARA' UNA GIORNATA DA BOLLINO ROSSO, SI TOCCHERANNO I 40°". BEH, SE NON APPROFITTANO STAVOLTA PER INCENERIRE I RIFIUTI - CASO KHASHOGGI, BIDEN SMENTISCE LA VERSIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI RIAD. MAGARI GLI HANNO SOLO PASSATO IL FOGLIETTO SBAGLIATO...

Riceviamo e pubblichiamo:

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Lettera 1

Esimio Dago,

Di Maio: "Conte vuole le elezioni per azzerare gli eletti M5S". Se è vero, Conte ha solamente espresso il desiderio della stragrande maggioranza degli Italiani...

Bobo

Lettera 2

Caro Dago, sindaci, imprenditori, sindacati, Bruxelles, Washington, capi di Stato e di governo... Naaa!!! Per far restare uno come Draghi serve una telefonata di Chiara Ferragni: Liliana Segre provveda...

John Reese

Lettera 3

Caro Dago,

secondo la cantante lirica Angel Blue è offensivo ed umiliante che il soprano che interpreta Aida si dipinga la faccia di nero (trucco "blackface"). Va bene, ma, con riferimento al "body shaming", come la mettiamo con Rigoletto, famoso per la sua gobba (si può dire gobba?). Per non offendere ed umiliare nessuno, ci sono tre possibilità:

angel blue

1) ce ne freghiamo della tradizione e facciamo interpretare Rigoletto ad un baritono con la schiena perfettamente dritta, senza neanche il minimo accenno di scoliosi;

2) cerchiamo un baritono con la gobba, a patto, però, che non sia consapevole di essere gobbo (come Igor di Frankenstein junior: "quale gobba?"), in modo che non si senta usato per la sua "diversita";

3) riportiamo in vita il baritono Tito Gobbi e facciamo interpretare Rigoletto sempre e solo a lui per l'eternità...

Gualtiero Bianco

Lettera 4

Caro Dago

Nelle parole di Francesco Olivo, La Stampa, si legge :

“WISHFULL THINKING”.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 5

Caro Dago,

Khashoggi, Biden smentisce la versione del ministro degli Esteri di Riad. Magari gli hanno solo passato il foglietto sbagliato...

A. Reale

paola taverna foto di bacco (2)

Lettera 6

Caro Dago, casualmente ero alla serata organizzata presso l' Antico Circolo di tiro a volo, nella quale era presente anche una irriconoscibile Sig.ra Taverna. I capelli una volta crespi e malcurati avevano lasciato il posto ad una morbida pettinatura di ottimo taglio, un sapiente trucco avevano reso gradevole un volto spesso sfigurato dalle urla e dalle smorfie. Scomparse magliette informi, sostitute da un abito di ottima fattura sartoriale. Ciò che più colpiva era costituito da perfette posture e gestualità, forse il risultato di qualche corso di bon ton e convivialità, insomma ad una rappresentante delle periferie romane si era sostituta una "sciura" della alta borghesia più agiata. Caro Dago inutile girarci intorno...i grillini non sono cambiati, semplicemente non ci sono più!

FB

Lettera 7

Dago darling, troppo rumore per nulla. Giorni e giorni con politologhi ed esperti (in verità, forse nemmeno dei loro sottocintola) che cianciano sul niente in Tv e sui giornali. Tanto si sa già che Draghi, nuovo uomo della provvidenza, "is forever". Dopo la petizione di mille sindaci a favore di Draghi, ci si aspetta una analoga petizione di duemila lavoratrici/tori del sesso intitolata "Together per il futuro". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 8

PAOLA TAVERNA ALLA SENATO

Caro Dago

Degli esperti mi hanno spiegato che i selvaggi (anche nel linguaggio) che occupano il Parlamento si chiamano TAVERNICOLI, dal nome di uno dei sedicenti capi-tribù.

Ciao

Lorenzo B.

Lettera 9

Caro Dago,

si sa che mercoledì Super Mario sarà riconfermato e gli saranno conferiti anche i pieni poteri di Salviniana memoria. Per il PD tutto Ok?

Uno senza Pieni poteri

Roberto

FOTOMONTAGGIO DI PAULO DYBALA CON LA MAGLIA DELLA ROMA

Lettera 10

Stiamatissimo Dago,

inseriscimi senz'altro tra i filoputiniani, visto che l'ombra di Mosca ha costretto Dybala a firmare per la magica Roma.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Caro Dago, Papa Francesco sottolinea come i media digitali possano promuovere il dialogo e la comunicazione, ma al contempo c'è la necessità di "contrastare la menzogna e la disinformazione". Ma certo. Come quella volta che qualcuno, non ricordiamo chi (forse un Pontefice), disse che Maria e Giuseppe erano giunti a Nazareth non per il censimento ma in quanto "migranti"...

Giacò

Lettera 12

Dago,

suora interrompe bacio tra due modelle

Fa tenerezza la suora che si agita di fronte alle ragazze che si baciano. Certo i tempi cambiano, il costume evolve (forse), quello che colpisce e' il riso un po' scemo delle ragazze. A loro non frega di colpire la sensibilita' di un'anziana, a loro interessa lo shooting (!) fotografico per la loro notorieta'. Ecco lo scollamento sociale e' qui, i giovani, da sempre dinamici, incendiari, non hanno il rispetto degli anziani, una volta era timor sacro, oggi e' sufficenza. E non mi si comincino pistolotti sulla liberta' sessuale et similia, discorsi buoni per gli analfabeti, liberta' e' una cosa, esibizione un'altra.

MP

Lettera 13

Caro Dago,

suora interrompe bacio tra due modelle

Che dire, la nostra è una Republica fondata sugli appelli a mezzo stampa.

Si fanno i governi per acclamazione.

Un ottimo modello di Democrazia da difendere a costo di spopolare lUcraina e di spianare leconomia (la nostra) a botte di sanzioni.

Chapeau.

SR

Lettera 14

Caro Dago, Atletica, Marcell Jacobs lascia il Mondiale dopo una singola batteria, il campione olimpico guarda gli americani sul podio dal lettino della fisioterapia. E meno male che la "Mental coach" - una volta la saggezza popolare l'avrebbe definita più semplicemente "il medico dei matti" - doveva aver risolto tutti i suoi problemi... Per quanto? Per un paio di mesi? Come fosse una dose di vaccino anti Covid? La dottoressa gli ha fatto il "mental booster" o è consigliato solo per gli ultra sessantenni? Ah, la moderna medicina i cui effetti svaniscono in breve tempo ma con la presa in giro che si vorrebbe far durare per sempre...

A.B.

jacobs

Lettera 15

Caro Dago, ma Conte e i grillini sono fuori di testa? Non hanno visto la fine politica che hanno fatto Di Pietro e Ingroia seguendo il raglio del Travaglio?

Furio Panetta

Lettera 16

Caro Dago, facciamo il punto; i grillini hanno votato i decreti di Salvini, poi hanno votato contro i decreti Salvini, hanno votato sì al TAP, alla TAV, all' Ilva, ai milioni ai Benetton, hanno votato la fiducia alla Camera, hanno votato qualsiasi cosa arrivava in CDM, poi al senato votano contro se stessi! Qualcosa non torna... pensano in questo modo di recuperare una verginità perduta centinaia di volte? Ah saperlo!

FB

Lettera 17

Caro Dago, ohi ohi! Cosa sento dire alla tv... "Le nostre scorte di gas potrebbero bastare se non ci sarà un inverno molto rigido". Ma come "molto rigido"? Da decenni rompono le palle col global warming e adesso, all'improvviso, gli inverni diventano "molto rigidi"? Non eravamo fuori tempo massimo per salvare il Pianeta dal gran caldo che scioglie i ghiacciai e fa alzare il livello dei mari?

Baldassarre Chilmeni

PUTIN E I RUBLINETTI - BY EMILIANO CARLI

Lettera 18

Caro Dago, Ue: "Il 46% del territorio in Europa è a rischio siccità". Regaliamolo a Putin!

Vesna

Lettera 19

Caro Dago, caldo, Regione Lazio: "Mercoledì bollino rosso, si toccheranno i 40°". Beh, se non approfittano stavolta per incenerire i rifiuti...

Giuly

Lettera 20

Leggo, allibito, l'articolo "Fragole con Sanna" sulla premier finlandese il cui cognome, si precisa, è da pronunciare Màrin e non Marìn come una qualsiasi contadinotta veneta. Tutto molto giusto. Due sole domande: a) perché il suo nome è Sanna Mirella? b) perché, alla propria figlia, ha dato i nomi di Emma Amalia? Rispetto comunque la privacy della più bella premier del mondo!!!

Sanna Marin 2 sanna marin 3 sanna marin sanna marin sanna marin 4

dden