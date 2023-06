POSTA! – PARREBBE CHE, ALLA FINE, “BAFFINO” ABBIA DETTO “QUALCOSA DI SINISTRA”: “CI SONO TANTI SOLDI!” – CARO DAGO, I NETTURBINI ROMANI PRENDONO PREMI E INDENNITÀ PER LASCIARE ROMA SOMMERSA DALLA SPAZZATURA! SE FACESSERO IL LORO LAVORO RENDENDOLA PULITA E VIVIBILE, I PREMI RELATIVI LI RENDEREBBERO TUTTI MILIONARI...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

il crollo della diga nova kakhovka sul fiume dnipro

Caro Dago, l'allarme sulla diga di Kakhovka, distrutta ieri in un'esplosione che ha inondato la regione di Kherson, Zelensky lo aveva lanciato già lo scorso novembre: "Qualsiasi tentativo delle forze russe di farla saltare in aria significherà che Mosca sta dichiarando guerra al mondo intero". L'ennesima pagliacciata dell'ex comico che ogni volta che fa una previsione dice una castroneria e rimedia una figuraccia!

G.S.

Lettera 2

Gentile Dagospia, dato che in appello la decisione smentisce spesso il primo grado perché non andare direttamente in appello e velocizziamo la giustizia?

Pballa

Lettera 3

FINCHE C'E' GUERRA C'E' SPERANZA - POSTER BY MACONDO

Parrebbe che, alla fine, egli abbia detto "qualcosa di sinistra": "Ci sono tanti soldi!".

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Caro Dago, gli Usa all'Onu: "Distruzione della diga è conseguenza tragica dell'invasione russa". Prima di dare giudizi Biden dovrebbe pensare a quello che ha combinato in Afghanistan.. E poi la diga è conseguenza anche dell'invio di armi dall'Occidente che si vanta di aver trasformato l'operazione militare speciale russa in una guerra infinita. Guerra infinita, danni infiniti: lo capisce chiunque.

Giacò

Lettera 5

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO

Caro Dago, se dovesse essere confermato che la mamma di Alessandro Impagnatiello è complice del figlio nell'uccisione di Giulia Tramontano sarebbe un disastro. Tutte le "fini analisi" sul femminicidio andrebbero a farsi benedire e gli specialisti dei "discorsi a vanvera" dovrebbero chiedere scusa e perdono inginocchiandosi sui ceci.

Piero Nuzzo

Lettera 6

Dago colendissimo,

il caso D’Alema ci racconta molto di più di un semplice tentativo di monetizzazione di una provvigione (peraltro gigantesca). Ci dice che molti politici fanno politica per sbarcare (confortevolmente) il lunario, e anche che alcuni di essi predispongono “conoscenze” per entrare in business (molto) riservati.

alessandro impagnatiello

Il nostro – quand’era al vertice – magari non era un papa, ma quantomeno faceva l’arcivescovo rosso, favorendoci lezioni di etica e di catechismo sociale. Dopodiché, escluso dalla stanza dei bottoni, voilà eccolo diventare brasseur d’affaires in compagnia di personaggi equivoci. A questo punto urge la domanda: ma i nipoti dell’arcivescovo, che sono contrarissimi all’invio di armi all’Ucraina invasa da un regime fasciocomunista, sono dei semplici grulli putiniani, oppure non ci sono provvigioni?

Saluti da Stregatto

Lettera 7

Caro Dago,

polizia a verona

passano le ore e, tolto lo sproloquio imbarazzante di Flavio Tosi sulla necessità di modificare il reato di tortura per fare lavorare meglio la polizia, il silenzio di governo, della Schlein e del sindaco Tommasi (SX?) sulla vicenda della Polizia di Verona è a dir poco assordante. (Anzi, tolgo la maiuscola, polizia).

Cinzia

Lettera 8

Caro Dago, sono personalmente convinto che una società civile non possa andare avanti senza un'organizzazione anche un po' gerarchizzata e capisco benissimo chi è costretto a reagire una volta che viene aggredito.

netturbini ama

Però devo prendere atto che l'umanità, che ha vinto tante battaglie contro la Natura che da sempre la aggredisce con malattie, cataclismi, animali feroci, incendi e quant'altro, ha sempre perso la battaglia contro sé stessa.

Non riesco a capire con quanta facilità - tuttora, nel 2023 - i ricorrenti pazzoidi (Hitler, Stalin, Putin, fino ai cazzoncellii da periferia del mondo) che di volta in volta appaiono sul proscenio mondiale possano continuare a ricevere l'appoggio di milioni di adepti disponibili a seguirli a costo di rischiare di finire loro stessi bruciati vivi, squartati dalle bombe, asfissiati o affogati, sempre nel modo più doloroso possibile. Adepti che costituiscono la conditio sine qua non dei danni provocati dalla loro follia.

CAMION AMA A ROMA

Probabilmente sarebbe l'ora di affiancare - nelle scuole di tutto il mondo - allo studio dell'inutile storia dei vincitori degli intensi corsi pratici di pernacchie da rivolgere ai vari coscrittori (sempre dell' "armiamoci e PARTITE"!!) al momento dei loro ordini di attacco.

Prima che sia troppo tardi.

Cincinnato 1945

roma rifiuti

Lettera 9

Caro Dago, i netturbini romani prendono premi e indennità per lasciare Roma sommersa dalla spazzatura! Se facessero il loro lavoro rendendola pulita e vivibile, i premi relativi li renderebbero tutti milionari...

FB

Lettera 10

Caro Dago

SPIONEN - POSTER BY MACONDO

Ogni giorno Matteonzo come lo chiami tu (non io per carità che poi mi querela) si alza e decide contro chi accanirsi…oggi ritocca alla prof. Che lo riprese…al parcheggio…ma non ha un parlamento…una conferenza …un matrimonio reale …un consiglio di amministrazione…un giornale cui dedicare il suo tempo? Deve per forza prendersela sempre con qualcuno?

Saluti

LB

Lettera 11

Caro Dago Mattarella: "L'Europa è un luogo ideale fatto di persone e sogni". Tipo il Qatargate?

incontro renzi mancini gli audio della professoressa sul sito della verita'

F.T.

Lettera 12

Caro Dago,

In Italia la satira esiste fin dai tempi di Roma, le barzellette e le battute hanno sempre avuto come interpreti preti, carabinieri (diffuse, queste, soprattutto dai soggetti interessati), tutti i santi, la Madonna, San Pietro e Gesù e lo stesso Padre Eterno, suore, disabili, bambini e professori e ministri, fascisti e comunisti senza che nessuno di inalberasse, perche' ogni categoria aveva le sue preferite da raccontare.

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Quindi la censura del cosiddetto "politicamente corretto " che vuole tappare la bocca a chi sta raccontando una storiella su una donna grassa o un uomo magro e nero o uno scolaro ottuso e' pura inquisizione e che venga dai sedicenti difensori dei diritti umani e' sfacciata ipocrisia.

Dovrei dire "fascismo"?

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago,

Il papa Grillo è piombato a Roma e ha esortato i parlamentari a "uscire dai palazzi" e fare opposizione nelle piazze. Subitamente il proff. Conte ha detto che non parteciperà al Pride per "impegni famigliari" perché si sa, nel Movimento la famiglia viene prima delle piazze.

Signoramia

Lettera 13

zelensky cardinale zuppi

Una curiosità in Vaticano sono obbligati a toglierla: come mai il capellano del Papa si è recato a testare il terreno per la pace solo ora a Kiev? Tanto cammino per verificare che missili e bombe targate Putin che piovono dal cielo sulla popolazione ucraina non siano fumogeni da rimbalzo o che non trattasi di riscaldamento globale? Se si reca a Mosca, a meno che non voglia passar il tempo per conventi chiese e monasteri, per far calare il sipario sulla guerra, l'unico sito a cui rivolgere preghiera è il Cremlino.

Impeto Grif

Conte Grillo

Lettera 14

Caro Dago, Giuseppe Conte: "M5s aderisce al Pride, io non ci sarò per impegni familiari". Ma certo, è facile aderire al Pride col culo degli altri...

Berto

Lettera 15

Caro Dago, sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti della Questura. Se il numero di indagati è così alto, vuol dire che i poliziotti sono esasperati perché costretti ad operare in condizioni di stress insopportabili.

giuseppe conte beppe grillo

Abbiamo visto la signora che faceva il bagno alla Fontana di Trevi come ha reagito quando le forze dell'ordine la invitavano ad uscire dall'acqua... L'intervista di Repubblica all'angioletto romeno che pur non avendo fatto "nulla" è stato usato come straccio per pulire la pipì che lui stesso aveva fatto per terra, è credibile come il racconto di chi ha visto gli asini volare.

elodie al gay pride foto di bacco 5 gay pride elodie al gay pride foto di bacco 7

SdA