POSTA! – IL PD VUOLE RISOLVERE I PROBLEMI DELL'ITALIA MA NON PAGA NEMMENO IL CONDOMINIO A TORPIGNATTARA – CARO DAGO, IL PD È RIMASTO ALLA PRIMA REPUBBLICA, QUANDO I PARTITI NON PAGAVANO L'AFFITTO DELLE LORO SEDI, GLI ALBERGHI DOVE ALLOGGIATAVANO O RISTORANTI. LORO I NUOVI "DEMOCRATICI" NON PAGANO IL CONDOMINIO (TANTO C'È CHI PAGA, SECONDO LA FILOSOFIA DEL PARTITO)

beppe sala al gaypride 2018

Caro Dago, approvato il provvedimento energetico 2030/2033. Ho capito perché abbiamo bisogno di 500.000 immigrati all’anno sottopagati e sfruttati come garzoni, muratori ecc. ecc. Dopo la raccolta dei pomodori le case…

case prestazioni energetiche

uno che fa il sindaco a Milano (scelta sua) dovrebbe avere delle giornate lunghissime occupandosi di buche, file all’anagrafe, traffico, tram che non arrivano, sporcizia assortita, etc etc. A risolvere le buche però nessun giornalista si fa vivo per una intervista. Vuoi mettere invece parlare di omogenitorialità? Un pienone di giornalisti! Su un tema che dovrebbe (forse) riguardare il parlamento. Poi vuoi mettere quanto – con la collaborazione dei “neolinguisti” - sia pregnante dire “coppie omogenitoriali”, invece dell’adusato coppie omosessuali? A quando gli eterogenitoriali?

BORSEGGIATRICI 2

La prima: facciamo tanto i moderni, poi scopriamo che il sistema finanziario è lo stesso di 20 anni fa ancora oggi che, in 5 minuti, con una chat, si crea il panico in un intero continente con la corsa agli sportelli?

La seconda: Sarà... a me sembra che tra FDI (del Mastro) e PD (Schl?in) voi giornalisti dovreste mettere la parola "coinquilini" tra virgolette

borseggiatrici in azione a milano 6

sono rimasta un po' interdetta leggendo delle borseggiatrici a Milano. Tra l'altro in zona Centrale (ma dò la dritta anche per Cascina Gobba). A quando il servizio sulle mezze stagioni che stanno sparendo?

Seriamente perché nessuno indica che a Milano (e basta aver preso la metropolitana un paio di volte nella vita) i dipendenti ATM in guardiola o all'ingresso di qualsiasi stazione non intervengono mai? Assenti in guardiola o se ci sono ricurvi sui propri telefoni (durante orario di lavoro), indifferenti a chi non paga il biglietto e scavalca, impossibili da approcciare per qualsiasi problema logistico (prova a prendere la metro con un passeggino o avendo un impedimento fisico).

borseggiatrici in azione a milano 7

Il problema di Milano, ma penso di altre metropoli e città italiane, è legato ad una mancanza di controllo del territorio da parte della polizia locale (Albertini e i vigili che dovevano uscire dai propri uffici rimane una battaglia che solo in Italia sarebbe potuta accadere e che Albertini perse pure!) e la stessa indolenza e accidia dei dipendenti ATM che molto spesso non fanno niente, nemmeno aiutare quando ci sarebbe bisogno (personalissima esperienza avvenuta a me un annetto fa).

ELLY SCHLEIN

Caro Dago, consentimi una curiosità: ma la Elena Ethel Schlein, detta Elly, politica italiana "con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera" le tasse dove le paga ? non farà troppa confusione?

La storia che la madre di Leonardo fosse una schiava importata e' vecchia come il cucco e rivendicata pure dagli arabi.

In ogni caso,il genio di Leonardo e' puramente rinascimentale .

leonardo da vinci

Caro Dago, il PD è rimasto alla prima Repubblica quando i partiti non pagavano l'affitto delle loro sedi, gli alberghi dove alloggiatavano o ristoranti, loro i nuovi "democratici" non pagano il condominio (tanto c'è chi paga secondo la filosofia del partito).

Gentile Dagospia, non si potrà sconfiggere la stupidità naturale con l'intelligenza artificiale

SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO

Travaglio: sono 70 anni che gli americani rompono il cazzo. Certamente, a lui ed al suo sogno da comunisti dell'Illinois.

La preside di viareggio che ha annullato la festa del papa' tra i bambini, dicendo che i tempi sono cambiati, si sbaglia! Allora come oggi esistono le idiozie!

Caro Dago, Ron DeSantis, candidato repubblicano alla Casa Bianca: "La guerra in Ucraina è una disputa territoriale che non ha nessuna rilevanza per gli interessi nazionali vitali degli Stati Uniti". Con la probabile vittoria del Gop alle Presidenziali 2024, per Zelensky scherzetto senza dolcetto.

Dago, che i medici a gettone (sic!) siano piu' di quelli regolarmente assunti dalle asl, la dice lunga sull'operato della politica negli ultimi vent'anni. Quelli che aggrediscono i medici, sbagliano bersaglio, sono di altri le colpe!

Caro Dago, se un drone russo si trastullasse in acque internazionali di fronte a New York, cosa farebbero gli yankee?

Caro Dago, Mattarella a Malindi: “Kenya e Italia condividono l'aspirazione alla pace”. È per la pace chi non alimenta in alcun modo la guerra, senza se e senza ma. E il nostro Paese al momento non si trova in questa posizione.

RON DESANTIS CON IL SUO LIBRO

Caro Dago da tempo mi chiedevo la "dolcezza" delle leggi italiane per chi non paga il condominio. Adesso con la sede PD di Torpignattara morosa ho capito nessun politico si azzarderà mai a proporre una legge ragionevole per evitarlo nel dubbio di eventuali sedi del proprio partito nelle stesse condizioni. Comunque nel caso alla fine paghino gli altri condomini è finanziamento legale o occulto ai partiti? Si può recuperare col 730 ?

Caro Dago, davvero commovente la scenetta tra Travaglio e quel ragazzo un po’ sempliciotto secondo cui gli americani "non ci hanno mai invaso. Al massimo con la Coca Cola, un po' di cioccolata, di cinema...", dimenticando le tre basi Ghedi, Aviano, Sigonella che hanno abbastanza potenziale bellico da mettere immediatamente in ginocchio tutta la difesa italiana, i danni che hanno causato, leggi Ustica, strage del Cermis e vari incidenti che hanno coinvolto militari USA sulle strade del nostro Paese e per i quali nessuno è mai stato condannato.

MARCO TRAVAGLIO DISCUTE CON UN RAGAZZO AL RISTORANTE

L’ultimo quello di Aviano dove è morto un ragazzino in bicicletta (e la soldatessa omicida è stata subito rimpatriata al sicuro). Il problema non è la Coca-cola o il cioccolato, il problema è il cinema, meraviglioso strumento di propaganda che da 80 anni e più ci spiega che si è buoni e giusti solo se si sta dalla parte degli USA se no si è caccapupù e si merita di morire per calciorotatura dal Chuck Norris di turno. È questo il problema del ragazzo, l’essere inebetito dai film con Tom Cruise & co. Anch’io da piccino pensavo che gli indiani fossero cattivi e i cowboys buoni, poi sono cresciuto neh!

Caro Dago, vorremmo tanto vedere cosa farebbe Joe Biden se droni russi gironzolassero sopra le acque internazionali antistanti gli Stati Uniti...

MARCO TRAVAGLIO DISCUTE CON UN RAGAZZO AL RISTORANTE

Caro Dago, per la seconda volta in pochi giorni il tuo grande sito riporta un articolo sulle criticità del Servizio Sanitario Nazionale, indicando come problema principale la carenza di medici, compresi quelli di base. Ho già avuto modo di evidenziare in una lettera, purtroppo non pubblicata, che il problema vero è che I medici di base lavorano pochissimo, soltanto tre ore al giorno per cinque giorni (e prefestivi liberi) poi fanno altro, dentisti, nutrizionisti ecc. Le visite domiciliari scomparse! Ovviamente nessuno si vuole mettersi contro questa potentissima e temuta lobby, e gli ospedali e pronto soccorso vanno in crisi anche per questa carenze...

enrico letta elly schlein stefano bonaccini

Caro Dago, migranti, Garante minori: "Sbarchi triplicati, servono tutori volontari". Curiosissimi di vedere quanti parlamentari di sinistra si faranno avanti...

Il PD vuole risolvere i problemi dell'Italia ma non paga nemmeno il condominio a Torpignattara.

STEFANO BONACCINI ENRICO LETTA ELLY SCHLEIN BY MACONDO elly schlein a che tempo che fa 5 FRATELLY D'ITALIA - MEME BY CARLI

