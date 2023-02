POSTA! – QATARGATE, LA PROCURA BELGA: “PANZERI E KAILI RESTANO IN CARCERE”. IN ATTESA DELLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE PD? – CARO DAGO, SECONDO UNO STUDIO IL PENE DELL’UOMO SI È ALLUNGATO DI 3 CM IN 30 ANNI. A COSA SERVIRÀ, A FINE SECOLO, AVERE UN ARNESE PIÙ LUNGO DI ALTRI 8 CM? –DALL'UMBRIA GRILLO ANNUNCIA CHE FONDERÀ UNA CHIESA. A DIFFERENZA DI SAN FRANCESCO, CHE PREDICAVA AGLI UCCELLI, LUI PREDICHERÀ AI COGLIONI

Riceviamo e pubblichiamo:

ZELENSKY - MACRON - SCHOLZ

Lettera 1

Caro Dago, Scholz: “Chi può mandare tank a Kiev lo faccia ora”. Ecco, cominci lui a dare l'esempio che così vediamo qual è la reazione dei russi...

Theo

Lettera 2

Caro Dago, da un po' di tempo molto defilato dalla ribalta nazionale Grillo, l'elevatissimo. Non avrà paura di finire sfarinato dentro a qualche pagnotta secondo gli ultimi desiderata dei verdi europe?

Cincinnato 1945

BEPPE GRILLO AL TEATRO MANCINELLI DI ORVIETO

Lettera 3

Caro Dago

dove nel mondo e da quale partito poteva nascere la dissennata idea di “costruire le case gratis” , anzi ti davano anche il 10% in più. ? Fantastico, tranne il fatto che a pagare è lo Stato. Ma lo Stato siamo noi, quindi noi cittadini stiamo pagando a caro prezzo le mattane di Conte & C. Ci pensi Giuseppi rifondere i danni che ha provocato e i buchi nel bilancio statale.

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Caro Dago,

dall'Umbria Grillo annuncia che fonderà una chiesa. A differenza di san Francesco, che predicava agli uccelli, lui predicherà ai coglioni.

Signoramia

meme su blanco in versione blansky

Lettera 5

Dago colendissimo,

ahò, ma davero? La procura di Imperia sta indagando un mentecatto che nel corso di una esibizione canora ha distrutto un “giardino di rose”. In condizioni normali, le organizzazioni dell’evento mandano una fatturina a titolo di rimborso danni, anche se al momento non risulta niente al riguardo. E la cosa si chiude lì. L’intervento della procura invece ci rincuora. Nel paese di mafia, camorra e ndrangheta, è giusto focalizzare l’attenzione sulle priorità nazional-popolari.

Saluti da Stregatto

Lettera 6

Caro Dago,

la direttiva Bolkestein che riguarda anche le concessione balneari è del 2006.

Sono passati cioè 17 anni dalla sua emanazione senza che sia mai stata applicata nel nostro paese. Ora anche il nuovo governo in carica da pochi mesi, sbagliando, ha fatto come tutti i governi precedenti ed ha di nuovo rinviato l'applicazione della direttiva in questione.

DANIELA SANTANCHE MEME BY EDOARDO BARALDI

Ma mentre ora sembra che la questione sia diventata di importanza fondamentale e sui giornali più importanti si legge di Mattarella che farebbe pressioni per l'applicazione della direttiva in discorso, nei precedenti diciassette anni non mi risulta che qualcuno abbia mai sollevato la questione del ritardo nell'introduzione della nuova normativa ne ho mai sentito dire che il presidente della repubblica abbia fatto pressioni per la sua applicazione.

O mi sbaglio ?

Pietro Volpi

Lettera 7

DANIELA SANTANCHE'

Caro Dago, l'Ucraina contro Financial Times: "Fa propaganda per i russi". Il ministero degli Esteri ucraino chiede al Financial Times di avviare un'indagine editoriale su un reportage del giornale che parlava di un incremento del traffico di armi, persone e merci in Moldavia dal territorio dell'Ucraina. La libertà di informazione secondo Zelensky. Ecco come l'ex comico ucraino sta "difendendo" i valori occidentali. Davvero vigliamo accogliere nell'Ue un soggetto simile?

Giacò

Lettera 8

Dago Lumen,

vorrei chiedere a Forza Italia, dopo decenni di vani abbaiamenti alla Luna, di percorrere la via dell'operosità silente. Ricordo, ad esempio, il Guardasigilli Angelino Alfano, il quale, un giorno sì e l'altro pure, intonava improbabili proclami sul prossimo ineluttabile varo della riforma della giustizia.

Capita l'antifona, in commissione giustizia della Camera presentai almeno la riforma possibile del Csm, riportandolo, dopo cento esondazioni, allo stretto dettato costituzionale.

angelino alfano foto di bacco

Angiolino si spaventò e la proposta non fu mai incardinata.

Non ci fu, infine, separazione tra giudici e pm, bensì tra il furbo Angelino, zatterante verso il Pd, e Forza Italia.

Il benedetto ripristino delle garanzie costituzionali fu, intanto, derubricato a garantismo ad personam e chissenefrega dei quisque de populo.

Toccò amara e simile sorte alla agognata e strillata "rivoluzione liberale", in cabina di regìa spadroneggiando Gianni Letta, il leader della Stasi, non quella della Ddr, bensì del non muovere foglia, del mai disturbare i poteri forti, iperattivo e dinamico solo nel presenzialismo festaiolo.

No Gianni Letta, no party.

ALFANO BERLUSCONI

Zero religione della libertà fu l'esito di mille omelie al vento.

Ebbene, anche il recente lancio della commissione parlamentare d'inchiesta sulla magistratura appartiene alla serie dei rumori forzisti inutili e dannosi, sospingendo la casta togata al ricompattamento nella difesa strenua dello strapotere sulle istituzioni politiche.

Zitti e mosca, dunque, basta bla-bla, si passi dalle parole ai fatti, cercando con questa maggioranza e anche al di là, di approntare in tempo utile una strutturale riforma della giustizia non vendicativa, ma funzionale alla tripartizione dei poteri.

Giancarlo Lehner

Lettera 9

MEME QATARGATE BY MACONDO

Caro Dago, Qatargate, procura Belgio: "Panzeri e Kaili restano in carcere". In attesa della visita di una delegazione Pd?

Axel

Lettera 10

Gli Americani stanno sperimentando un nuovo modo per fare le loro guerre. In tutta la loro storia hanno sempre combattuto con denaro, mezzi e uomini. Ora in Ucraina provano a combattere il loro nemico, i Russi, solo con il denaro e i mezzi, usando gli Ucraini come carne da macello. Nulla di più probabile che si preparino a fare lo stesso anche in Asia. Possono usare i cinesi di Taiwan contro i cinesi della Repubblica Popolare Cinese e poi magari i Coreani del sud contro i Coreani del nord. Basta solo aspettare e prima o poi lo scopriremo. La motivazione è sempre la stessa: difendere i propri alleati, Taiwanesi e Coreani del sud, e pseudo alleati, gli Ucraini.

Olho.

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Lettera 11

Dago caro, non offendere la tua e principalmente la nostra intelligenza con le solite menate populiste... i tranvieri lavorano su turni settimanali a rotazione e gli autobus viaggiano 7 giorni su 7 H24, quindi mi spieghi che cosa gliene può fregare ad un autista se si sciopera venerdì o mercoledì? I giorni dello sciopero vengono concordati con la Prefettura e ti ricordo che il lavoratore paga di tasca propria la giornata di assenza. Quindi non continuare ad offendere chi lotta per il proprio lavoro o per un trasporto pubblico efficiente e giustamente pubblico! Sei troppo intelligente per cadere nei giochini liberisti e fascistoidi della maggioranza dei tuoi lettori.

Mauro Montoggio

roberto benigni sanremo 2023 1

Lettera 12

Il compenso di Benigni per Sanremo come il Segreto di Fatima? Dobbiamo aspettare un altro Donzelli per squarciare il velo sull'obolo ricevuto da chi ha usato la Costituzione come merce da monetizzare? Da chi, mentre si inventa il presunto assalto dei barbari nel Santuario della nostra Carta, si guarda bene dal mettere il dito nella piaga dell'art.3, forse il più sacro - ma anche il più vilipeso - perché affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'uguaglianza sociale dei cittadini?

E, guarda caso, il Predicatore Unico della Costituzione non ha speso neanche una virgola sull'abisso delle disuguaglianze sociali allargatosi proprio negli ultimi anni, mentre i suoi confratelli del Nazareno non erano di certo rinchiusi in qualche eremo su Marte ad autoflagellarsi con il cilicio.

Antonio Pochesci

Lettera 13

dimensioni pene 5

Caro Dago, secondo uno studio il pene dell'uomo si è allungato di 3 cm in 30 anni. A cosa servirà, a fine secolo, avere un cazzo più lungo di altri 8 cm?

Jantra

Lettera 14

Caro Dago, Andrea Delmastro è comparso davanti al pm per l'indagine sulla presunta rivelazione di segreti di ufficio, seguita all'intervento alla Camera di Giovanni Donzelli sulla vicenda Cospito. Durante l'interrogatorio, il sottosegretario avrebbe ribadito come non ci sia stata alcuna rivelazione perché l'atto non era secretato. Quindi o il pm è "de coccio" o è "de sinistra".

U.Delmal

ROBERTO FICO E PASQUALE TRIDICO ASSISTONO ALLO SPETTACOLO DI BEPPE GRILLO A ORVIETO

Lettera 15

Caro Dago,

posso confermare io, Travaglio non era a cena con in vertici del M5S. Ha solo servito i piatti, portato i caffè e sparecchiato.

Barney

Lettere 16

Caro Dago, Mattarella: "Cina eserciti sua influenza per la pace in Ucraina". Con Biden alla Casa Bianca l'Occidente è precipitato in un buco nero. Costretti a mendicare un intervento per la pace da uno come Xi Jinping: impensabile fino a due anni fa!

BEPPE GRILLO E LO SPETTACOLO A ORVIETO dimensioni pene 3 dimensioni pene 4

Scara