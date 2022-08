POSTA! – CON RIFERIMENTO ALL’UCCISIONE DI ALIKA, HO LETTO E SENTITO DECINE DI COMMENTI SUL FATTO CHE NESSUNO DEI PRESENTI SIA INTERVENUTO PER CERCARE DI FERMARE LA RISSA CHE HA PORTATO ALLA MORTE DEL NIGERIANO. PERSONALMENTE, NON HO PAURA AD AFFERMARE CHE ANCH’IO, SE MI FOSSI TROVATO SUL POSTO, DI CERTO NON SAREI INTERVENUTO PER IL TIMORE DI QUELLO CHE MI SAREBBE POTUTO SUCCEDERE. È FACILE PONTIFICARE, TRANQUILLAMENTE SEDUTI A CASA PROPRIA...

vladimr putin non muove il braccio destro

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, in un video recente si vede Putin che non riesce a muovere il braccio destro. E per forza. Con tutte le malattie più o meno gravi che i media occidentali gli hanno attribuito in questo ultimo periodo, a furia di "toccarsi" gli si è paralizzato l'arto.

Tas

Lettera 2

BRUNO TABACCI LUIGI DI MAIO MEME

Nasce il nuovo soggetto politico di Tabacci e Di Maio. "Il Tabaccaio."

Giulio da Roma

Lettera 3

Caro Dago, elezioni, Letta e Calenda hanno raggiunto l'accordo. Ora viene il difficile: contendersi i seggi coi candidati di Putin...

P.T.

Lettera 4

ENRICO LETTA CARLO CALENDA

Caro Dago, ucciso da un drone Usa il capo di al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri. Un metodo rispettoso dei diritti umani?

S.L.

Lettera 5

Caro Dago, M5s, Conte: "Il Pd ci ha mancato di rispetto, non può tornare da noi". Neanche se organizzasse un "Vaffa-day"?

Mich

la casa di kabul dove e' stato ucciso ayman al zawahiri

Lettera 6

caro Dago,

Con la Meloni al governo chi ci verrà a liberare?

Gli americani, come una volta?

oppure i russi di oggi?

e se per colpa della Meloni americani e russi facessero la terza guerra mondiale?

5ªC

osama bin laden ayman al zawahiri

Lettera 7

Gentile Dagospia,

La donna ferocemente accoltellata a Roma non è africana, altrimenti già avremmo udito le grida di dolore e raccapriccio di media e piagnoni d'ogni sorta sull'emergenza razzismo. Ci sono morti e feriti di serie A e B. Attenzione in caso di aggressione a scegliervi il pazzo criminale sbagliato.

AL.

enrico letta carlo calenda

Lettera 8

Caro Dago,

Quando ero bambino, circa 80 anni fa, il nostro modo di comportarsi era abbastanza conforme all’ambiente familiare scolastico eccetera in cui vivevamo. Ora noi abbiamo come luminoso esempio il comportamento dei nostri politici. Secondo te siamo migliorati?

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 9

Comunque Binotto è il miglior Direttore Sportivo che la Red Bull abbia mai avuto.

Roberto Fanelli

Lettera 10

Caro Dago

mattia binotto 3

Vedo che non fai menzione (attenzione alle vocali) del casino che c’è a Milano per colpa di Trenord ma in particolare dell’assessore Terzi, la quale sembra che forse non sia più tanto amata dalla sua cara Lega Nord…il fatto che la Magistratura di Milano stia lavorando sulla questione del passante chiuso, a causa del troppo caldo dice Trenord, abbia davvero fatto incazzare e ridere contemporaneamente tutti…. passeggeri, RFI, maggioranza e opposizione….pare che se non troveranno una soluzione, per le prossime elezioni a Milano ci sarà un bagno di sangue per Fontana & Co…ciao ciao

Lettera 11

FILIPPO FERLAZZO

Caro Dago,

Con riferimento all’uccisione di Alika avvenuta in questi giorni a Civitanova Marche, ho letto e sentito anche sul tuo sito. decine di commenti negativi sul fatto che nessuno dei presenti, alcuni dei quali hanno filmato la scena, sia intervenuto per cercare di fermare la rissa che ha portato alla morte del nigeriano.

Personalmente, non ho paura ad affermare che anch’io, se mi fossi trovato sul posto, di certo non sarei intervenuto per il timore di quello che mi sarebbe potuto succedere intromettendomi fra due robuste persone che si rotolavano in terra in feroce lotta fra loro.

omicidio di alika ogorchukwu 5

Sono anche convinto che tutti quelli che se la sono presa con chi non è intervenuto, se si fossero trovato sul posto, non sarebbero di certo intervenuti.

È facile pontificare, tranquillamente seduti a casa propria, su che cosa avrebbe dovuto fare chi era presente al fatto.

La realtà è tutt’altra cosa.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 12

Caro Dago

Dalla Treccani. “Cinico” estens. a. s. m. (f. -a) "Chi, con atti e con parole, ostenta sprezzo e beffarda indifferenza verso gli ideali, o le convenzioni, della società in cui vive; chi non arrossisce di nulla, impudente, sfacciato."

MEME SUL SIMBOLO DI IMPEGNO CIVICO

Ecco dove si è ispirato Giggetto, compiendo un errore di battitura in Impegno Civico.

Saluti, Usbergo.

Lettera 13

Caro Dago, strage di Bologna, Mattarella: "Ricerca della verità dovere della Repubblica". Come no. Con la calma però. Sono passati appena 42 anni: chi va piano va sano e va lontano...

Fabrizio Mayer

Lettera 14

Desta tenerezza il povero Travaglio, ultimo giapponese nella giungla, arroccato difensore di un Conte senza neppure avere trascorsi monarchici come un Tajani qualsiasi…

Giuseppe Tubi

la casa di kabul dove e' stato ucciso ayman al zawahiri

Lettera 15

Caro Dago, M5s, Conte: "Al voto andremo con il simbolo che conosciamo". Ma certo. Però il problema è che adesso hanno imparato a conoscerlo anche gli italiani...

Mark Kogan

Lettera 16

Caro Dago,

secondo il Tar della Puglia, bocciare una bambina di 7 anni può provocare un grave danno alla sua crescita. Molti anni fa il giudizio degli insegnanti era "sacro" e l'eventuale bocciatura veniva accettata senza grossi drammi. Certo, era un anno perso, ma nessuno lo considerava un trauma psicologico insormontabile.

SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI

Un'unica domanda sarebbe da fare ai giudici del Tar che hanno accolto il ricorso dei genitori: cosa è più deleterio per la crescita dei bambini? Che un singolo alunno ripeta un anno scolastico o che tutti gli altri alunni abbiano la sensazione (o la certezza) che il giudizio degli insegnanti non vale niente e che, studiando o non studiando, si viene promossi comunque?

Gualtiero Bianco

Lettera 17

Esimio Dago,

Salvini: "Io mi vedo dove gli Italiani mi vedono". Ma no, dai, Matteo. Non è il caso di buttarsi giù così!

giulia e alessia pisanu

Bobo

Lettera 18

Caro Dago, sarebbe bello che in tutta questa disumanità che ci circonda qualcuno abbia pietà dei genitori delle due sorelle morte investite dal treno e restituisca il telefonino rubato e il portafogli della ragazza….un gesto di pietà e di umanità che ridarà ai genitori se non altro gli scatti i messaggi e gli ultimi e soli ricordi delle figlie…

Con affetto

Una tua assidua lettrice